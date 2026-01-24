newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κρίσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας – Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι
Ελλάδα 24 Ιανουαρίου 2026, 22:28

Κρίσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας – Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι

Σε εξέλιξη οι κρίσεις των Αξιωματικών στην Ελληνική Αστυνομία - Όλα τα ονόματα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Spotlight

Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου  Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Γεώργιου Παπαδόπουλου και Νικόλαου Σπυριδάκη:

Οι νέοι Υποστράτηγοι

Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω έξι (6) Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

  • Λυκούργος Μπιτσακάκης,
  • Κωνσταντίνος Πλατιάς,
  • Μιλτιάδης Σιάφης,
  • Δημήτριος Βούλγαρης,
  • Αριστείδης Λυμπεράτος,
  • Γεώργιος Πουλιανός (Υγειονομικός)

Κρίθηκαν διατηρητέοι οι κατωτέρω πενήντα εννέα (59) Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

  • Ιωάννης Τριαντάφυλλος,
  • Νικόλαος Γιαννόπουλος,
  • Κωνσταντίνος Πελεκάνος,
  • Ελευθέριος Χαρδαλιάς,
  • Κωνσταντίνος Μπάρλας,
  • Αλέξανδρος Σταματίου,
  • Ιωάννης Μπούμης,
  • Ιωάννης Δημητρακόπουλος,
  • Σπυρίδων Σκολαρίκης,
  • Γεώργιος Χαλυβόπουλος,
  • Αντώνιος Σγούρδος,
  • Εμμανουήλ Παναγιώτου,
  • Γεώργιος Ζαχάρης,
  • Λάμπρος Τσιάρας,
  • Δημήτριος Σταυρόπουλος,
  • Σωτήριος Καλταμπάνης,
  • Δημήτριος Πολύζος,
  • Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος,
  • Βασίλειος Λαγός,
  • Κωνσταντίνος Αγιασοφίτης,
  • Παρασκευάς Χηνόπουλος,
  • Κωνσταντίνος Αθανασάκος,
  • Αθανάσιος Ασβεστάς,
  • Κωνσταντίνος Παχής,
  • Χρήστος Γαβράς,
  • Αθανασία Βαργιαμίδου,
  • Δήμητρα Βασιλάκη,
  • Σπυρίδων Κρεζίας,
  • Φανή Γιουβαννοπούλου,
  • Μαρία Πουλίζου,
  • Δήμητρα Αθανασοπούλου,
  • Βασιλική Αθανασοπούλου,
  • Ζαμπία Γύπαρη,
  • Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου,
  • Βασίλειος Μπερτάνος,
  • Αικατερίνη Τσιρέλη,
  • Κλεονίκη Χατζηπαντελή,
  • Παναγιώτης Ηλιόπουλος,
  • Βασίλειος Θεοφιλόπουλος,
  • Ευστράτιος Καρακοντίνος,
  • Αναστάσιος Μαργέτης,
  • Βασιλική Παυλάκη,
  • Χρήστος Τσιτσιμπίκος,
  • Κανέλλος Νικολάου,
  • Διογένης Σαρρής,
  • Σεραφείμ Τρίτος,
  • Κυριάκος Δημητρίου,
  • Δημήτριος Μήτραινας,
  • Αναστασία Λάζαρη,
  • Γεώργιος Ντιζές,
  • Αγάπιος Χαρακόπουλος,
  • Σταυρούλα Παυλοπούλου,
  • Παναγιώτα Παπαδοπούλου,
  • Γεώργιος Γκάμπρας,
  • Δημήτριος Κωνσταντακόπουλος,
  • Σοφία Τσουλιάγκα (Υγειονομικός),
  • Στέφανος Καββαδίας (Υγειονομικός),
  • Χρήστος Καλύβας (Υγειονομικός),
  • Αικατερίνη Κονδύλη (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων).

Κρίθηκαν, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, οι κατωτέρω είκοσι έξι (26) Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες, με άλλο Προεδρικό Διάταγμα:

  • Εμμανουήλ Παπαδάκης,
  • Βασίλειος Μουσελίμης,
  • Δημήτριος Τσάμπηρας,
  • Στυλιανός Μπιλιάλης,
  • Κωνσταντίνος Τοπάλης,
  • Ηλίας Σκανδάλης,
  • Ευάγγελος Τσιώτας,
  • Ιωάννης Αμαργιαννιτάκης,
  • Κωνσταντίνος Σπανούδης,
  • Γεώργιος Σωτηρόπουλος,
  • Βασίλειος Παπακώστας,
  • Βασίλειος Μαυρομάτης,
  • Ηλίας Μπακούμης,
  • Δημήτριος Γαλαζούλας,
  • Κωνσταντίνος Σουλιώτης,
  • Κωνσταντίνος Βλάχος,
  • Γεώργιος Γιαννάτος,
  • Γεώργιος Κλητοράκης,
  • Χρήστος Γκιόλιας,
  • Λάμπρος Χρυσανθάκης,
  • Μαρία Κομμάτα,
  • Στέλιος Τσιάκαλος,
  • Ιωάννης Βασιλκαρίδης,
  • Βασιλεία Δημητράκου,
  • Ευαγγελία Βαμβακάκη,
  • Ιωάννης Μωραΐτης (Υγειονομικός)

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών.

Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

  • ΣΤΑΓΑΚΗΣ Μαρίνος, στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Διευθυντής,
  • ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος, στη Διεύθυνση Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
  • ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
  • ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος, στη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Γενικός Διευθυντής,
  • ΝΤΟΥΙΤΣΗΣ Φώτιος, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
  • ΤΖΗΜΑΣ Γεώργιος, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής,
  • ΛΑΣΚΟΣ Σπυρίδων, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
  • ΘΑΝΟΣ Λουκάς, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
  • ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ Μιχαήλ, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
  • ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ Θεόδωρος, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
  • ΚΑΜΠΡΑΣ Αθανάσιος, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής,
  • ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
  • ΔΟΥΚΗΣ Γεώργιος, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
  • ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ Παναγιώτης, στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
  • ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Λάμπρος, στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
  • ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου υπηρετεί, ως Υποδιευθυντής,
  • ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Ιωάννης, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
  • ΒΑΖΟΥΡΑΣ Ηλίας, από Β΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου στην Α΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, ως Διευθυντής,
  • ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ Χρήστος, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας στο Γραφείο Β΄ Υπαρχηγού, ως Βοηθός,
  • ΚΑΚΟΥΣΗΣ Κωνσταντίνος, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
  • ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ Λυκούργος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
  • ΠΛΑΤΙΑΣ Κωνσταντίνος, από Γραφείο κ. Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α. στη Γενική Διεύθυνση Επιτελικού Συντονισμού/Α.Ε.Α., ως Γενικός Διευθυντής,
  • ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δημήτριος, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
  • ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Αριστείδης, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
  • [Ε.Κ.] ΛΑΓΙΟΣ Μιχαήλ, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου υπηρετεί,
  • [ΥΓ] ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

World
Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

inWellness
inTown
Stream newspaper
Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω και μένω στο υπόγειο» – Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας
Ελλάδα 24.01.26

«Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω» - Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε τον μαθητή

«Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος» υποστηρίζει ο σύζυγος της καθηγήτριας στις Σέρρες που καταδικάστηκε για κακοποίηση μαθητή

Σύνταξη
Πατήσια: «Μαϊμού» τεχνικός προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Την έσωσε η γειτόνισσά της
Ελλάδα 24.01.26

Πατήσια: «Μαϊμού» τεχνικός προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Την έσωσε η γειτόνισσά της

Τα χτυπήματα των συμμοριών, που παριστάνουν τους τεχνικούς και ξαφρίζουν περιουσίες από σπίτια είναι συνεχή, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σύνταξη
Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες
Ελλάδα 24.01.26

Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες

Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών εξιχνιάσθηκε υπόθεση έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σημειώθηκε έξω κέντρο διασκέδασης στις 07-10-2025 στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ατόμου

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 146 χλμ/ώρα – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 24.01.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 146 χλμ/ώρα – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο 34χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για δύο μήνες και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και για μέθη.

Σύνταξη
Λειψυδρία: Αύξηση των αποθεμάτων νερού στο φράγμα Πηνειού, ανάσα και για τον Μόρνο μετά την κακοκαιρία
Συγκρατημένη αισιοδοξία 24.01.26

Αύξηση των αποθεμάτων νερού στο φράγμα Πηνειού, ανάσα και για τον Μόρνο μετά την κακοκαιρία

Με δεδομένο ότι παραδοσιακά σημειώνονται βροχές και τον Μάρτιο, εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η φετινή αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί ομαλά

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους
Ποδόσφαιρο 24.01.26

ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους

Τρίποντο-χρυσάφι για τη ΑΕΛ Novibet στο ντέρμπι των ουραγών. Η Θεσσαλική ομάδα ανέβηκε στη 10η θέση, φτάνοντας στους 16 βαθμούς. Ο Πανσερραϊκός (τελευταίος με 8 βαθμούς)

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 21η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν
Κόσμος 24.01.26

Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν

Οργή προκάλεσε σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία η δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι «τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν» - Ένα βήμα πίσω από τον Τραμπ, αλλά μόνο για την Βρετανία

Σύνταξη
Από στόπερ… σέντερ φορ
On Field 24.01.26

Από στόπερ… σέντερ φορ

Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Τότεναμ έχουν πετύχει εννιά γκολ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)

Ταϊρί, Μέλβιν και Χουγκάζ έδωσαν πολύτιμες επιθετικές λύσεις στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον Πανιώνιο κι έτσι ο ΠΑΟΚ, νίκησε με 70-67 κι έφυγε νικητής από τη Γλυφάδα σε ματς για την 16η αγωνιστική.

Σύνταξη
Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο
Υπεύθυνη υπερδύναμη 24.01.26

Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο

Η Κίνα συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την στάση των ΗΠΑ σε Βενεζουέλα, Ιράν, Γροιλανδία και Αρκτική για να προωθήσει το δικό της «μοντέλο συνεργασίας» ως «αντίβαρο στην αμερικανική ηγεμονία».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω και μένω στο υπόγειο» – Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας
Ελλάδα 24.01.26

«Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω» - Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε τον μαθητή

«Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος» υποστηρίζει ο σύζυγος της καθηγήτριας στις Σέρρες που καταδικάστηκε για κακοποίηση μαθητή

Σύνταξη
To brand των γυαλιών ηλίου του Μακρόν κατακλύστηκε από παραγγελίες, έπεσε η σελίδα του – Οι πολιτικοί ως ινφλουένσερ
Τύπου Top Gun 24.01.26

To brand των γυαλιών ηλίου του Μακρόν κατακλύστηκε από παραγγελίες, έπεσε η σελίδα του - Οι πολιτικοί ως ινφλουένσερ

Στο Νταβός, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, φορούσε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου της Maison Henry Jullien για να καλύψει ένα σπασμένο αιμοφόρο αγγείο στο ένα μάτι του.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό να προκριθούν οι ελληνικές ομάδες στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων»
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό να προκριθούν οι ελληνικές ομάδες στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων»

O Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα ρωτήθηκε για το αν θα υπάρξουν μεταγραφικές εξελίξεις τις επόμενες μέρες – Τι είπε για τον «τελικό» με τον Άγιαξ και τις μάχες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Σύνταξη
Πατήσια: «Μαϊμού» τεχνικός προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Την έσωσε η γειτόνισσά της
Ελλάδα 24.01.26

Πατήσια: «Μαϊμού» τεχνικός προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Την έσωσε η γειτόνισσά της

Τα χτυπήματα των συμμοριών, που παριστάνουν τους τεχνικούς και ξαφρίζουν περιουσίες από σπίτια είναι συνεχή, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σύνταξη
«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ
Μέση Ανατολή 24.01.26

«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου», απαντά το Ιράν στις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή

Σύνταξη
Προμηθέας Πάτρας – Άρης Betsson 97-103: Με 4άδα «φωτιά» και «κλειδί» τον Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Προμηθέας Πάτρας – Άρης 97-103: Με 4άδα «φωτιά» και «κλειδί» τον Αντετοκούνμπο (vid)

Ο Άρης Betsson άντεξε στη φθορά των φάουλ (έχασε τρεις παίκτες με 5) και με τέσσερις διψήφιους, αλλά και καθοριστικό τον Κώστα Αντετοκούνμπο (11ριμπ., 3 τάπες) πήρε μεγάλη νίκη με 103-97 στην Πάτρα.

Σύνταξη
Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά
Taipei 101 24.01.26

Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά

Η ζωντανή ανάβαση του Άλεξ Χόνολντ στον ουρανοξύστη Taipei 101 για το «Skyscraper Live» του Netflix αναβλήθηκε λόγω βροχής. Τι δήλωσε ο ίδιος λέει γαι την αμοιβή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες
Ελλάδα 24.01.26

Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες

Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών εξιχνιάσθηκε υπόθεση έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σημειώθηκε έξω κέντρο διασκέδασης στις 07-10-2025 στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ατόμου

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο