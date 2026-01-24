Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ποιες είναι οι σχέσεις του με Λιάγκα, Σκορδά και Ζαρίφη

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως τη φετινή χρονιά έχει γίνει πιο υπομονετικός και πιο ήρεμος στις αντιδράσεις του.

«Νιώθω ότι ωρίμασα, ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, είμαι πιο ήρεμος»

«Το να με βρίζει κάποιος στα μούτρα και να μην αντιδρώ, πρώτη φορά μου συμβαίνει. Δεν αντιδρώ άμεσα, παίρνω τον χρόνο μου και βγαίνω κερδισμένος. Δεν το αποφάσισα, μου βγαίνει.

Όσον αφορά τον τρόπο που σκέφτομαι, νομίζω ήρθε η ώρα να περάσω στην επόμενη φάση, να αναλάβω δράση και όχι να περιμένω να έρθουν πράγματα.

Είδα τους άλλους να με προσπερνούν επιδεικτικά. Ήρθαν οι επόμενες γενιές και δόθηκαν ευκαιρίες κι εγώ κάθομαι και περιμένω στο ίδιο πόστο. Ελπίζω να μην ακουστώ ψώνιο, αλλά ξέρω που πατάω.

Για το μόνο που πραγματικά είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου είναι ο τρόπος που κάνω τη δουλειά μου. Βάζω τόσο ψυχή μέσα, αποκλείεται να μην το κάνω καλά».

Δημήτρης Ουγγαρέζος:«Έχω κάνει πιλότους, έχω βάλει από την τσέπη μου λεφτά, έχω κάνει παρουσιάσεις.»

«Έχω κάποια συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό μου και συγκεκριμένη ομάδα αυτή τη στιγμή.

Είμαι ευγνώμων για όλες τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν, το εκμεταλλεύτηκα να δω τι πάει και τι δεν πάει, έχω τη δική μου ‘ριξιά’ για το πως θα περνούσε καλά ο κόσμος.

Δεν αδικήθηκα καθόλου, κάθε χρόνο έχω δουλειά.

Το μόνο που έχω μετανιώσει ως απόφαση είναι που μετά το πρωινό με τον Γιώργο και την Φαίη, μετά έπρεπε να σταματήσω, δεν έπρεπε να συνεχίσω σε αυτό το πόστο».

Η μοναχικότητα ήταν συνειδητή επιλογή

«Όταν ήρθα αντιμέτωπος με τον τρόμο να φύγει ο Κούπερ κατάλαβα ότι πρέπει να επιστρέψω στα εγκόσμια. Δεν θέλω να συνεχίσω να είμαι μόνος μου».

Οι σχέσεις με Λιάγκα – Ζαρίφη

Για τη σχέση του με τον Γιώργο Λιάγκα, είπε πως βρίσκεται στην πιο ώριμή της φάση.

«Δεν κάνουμε παρέα, αλλά έχω το θάρρος να τον πάρω τηλέφωνο και να του πω αυτό, πχ που έγινε τις προάλλες, αυτό το αισχρό που έκανε ο Κατσαρίδης (για την Ελίνα Παπίλα).

Του είπα ‘τι είναι αυτά και γιατί τον στηρίζεις;

Είναι κακοποιητικό, δεν είναι απλά λέω τη γνώμη μου’. Δεν μπορεί να ακούει ο άλλος να λένε την μάνα του αποτυχημένη και πικραμένη».

Τέλος, αποκάλυψε πως με την Κατερίνα Ζαρίφη μιλάνε πλέον κανονικά και η ένταση στον αέρα του Buongiorno οφειλόταν σε ξέσπασμά του.