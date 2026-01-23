Φως στο Τούνελ: Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας
Το Φως στο Τούνελ, με την Αγγελική Νικολούλη, επιστρέφει απόψε στις 23.20 στο MEGA.
Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει απόψε στις 23:20 στο MEGA, φέρνοντας στο προσκήνιο πολύκροτες υποθέσεις που ζητούν απαντήσεις.
Ανάμεσά τους, νέα, σημαντικά στοιχεία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας.
– Η μητέρα της σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της.
– Τι λέει για όσα προηγήθηκαν πριν χαθούν τα ίχνη του παιδιού της;
– H δραματική έκκληση στους τηλεθεατές του «Τούνελ»…
– Το μήνυμα που στέλνει στη Λόρα συγκλονίζει.
