«Φως στο Τούνελ»: Επιστρέφει απόψε στις 23:20, στο MEGA
Η Αγγελική Νικολούλη με νέες αποκαλύψεις.
Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει απόψε στις 23:20, στο MEGA. Στην πρώτη εκπομπή για το 2026, η Αγγελική Νικολούλη φέρνει στο προσκήνιο αποκαλυπτικά στοιχεία και μαρτυρίες για δύο συγκλονιστικά μυστήρια:
Ποιος; Πού; Πότε; Γιατί;
Όταν ανάβει το φως, το σκοτάδι διαλύεται…
To «Τούνελ», μέσα από βαθιά κι αθόρυβη έρευνα, αποκαλύπτει την αλήθεια σε πολύκροτη υπόθεση.
Τα ντοκουμέντα, τα πρόσωπα «κλειδιά» που μιλούν και τα κομμάτια του παζλ που ενώνονται.
Κρήτη: Νέες έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό…
Ο πόνος της μητέρας του γιατρού, ραγίζει καρδιές.
Τι λέει στην εκπομπή για το χαρισματικό παιδί της.
Νέες μαρτυρίες και έρευνες…
Φίλος του από το εξωτερικό μιλάει για την τελευταία επαφή που είχαν πριν χαθεί.
#FosStoTounel
