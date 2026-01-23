Γαλάτσι: Με εγκαύματα 14χρονος από βεγγαλικά – Πέταξαν ανήλικοι σε προαύλιο Γυμνασίου
Οι ανήλικοι που φορούσαν κουκούλες για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, πέταξαν τα βεγγαλικά από έξω προς το προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ασφαλείας Γαλατσίου, για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό μίας παρέας πέντε ανηλίκων που πέταξαν βεγγαλικά στο προαύλιο του 3ου και 4ου Γυμνασίου Γαλατσίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένας 14χρονος.
Οι ανήλικοι που φορούσαν κουκούλες για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, πέταξαν τα βεγγαλικά από έξω προς το προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος, την ώρα της Γυμναστικής, που δεκάδες παιδιά αθλούνταν στο προαύλιο, σύμφωνα με το ERT News.
Το παιδί υπέστη έγκαυμα στο πόδι και μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά την πράξη τους.
