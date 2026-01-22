Ελευσίνα: Η κόρη βρήκε νεκρούς τους ηλικιωμένους και τα σκυλιά τους

Σοκ προκαλούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκαλύφθηκε ο θάνατος ενός ηλικιωμένου ζευγαριού στην Ελευσίνα, καθώς η κόρη τους ήταν εκείνη που βρέθηκε αντιμέτωπη με το τραγικό θέαμα, εντοπίζοντας νεκρούς τους δύο γονείς της αλλά και τα σκυλιά τους μέσα στο σπίτι.

Λίγο πριν από τις 17:00 της Πέμπτης η κόρη του ζευγαριού πήγε στο σπίτι στην οδό Χαριλάου στην Ελευσίνα, καθώς ανησυχούσε επειδή προσπαθούσε από νωρίς να επικοινωνήσει μαζί τους, χωρίς αποτέλεσμα.

Εκεί αντίκρισε νεκρούς τους γονείς της, αμφότεροι 79 ετών. Νεκρά ήταν και τα δύο σκυλιά του ζευγαριού.

Στο σπίτι υπήρχε διαρροή υγραερίου, κάτι που διαπίστωσαν οι αστυνομικοί μόλις έφτασαν εκεί, λόγω της έντονης οσμής. Η διαρροή προήλθε από φιάλη υγραερίου σε θερμαντικό σώμα και εκτιμάται ότι ήταν αυτή που κόστισε τη ζωή στο ζευγάρι και τα κατοικίδιά του.