Κρίσιμη ευρωπαϊκή ρεβάνς: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Καρλοβάρσκο στο «Μ. Μερκούρη»

Στο ευρωπαϊκό του ταξίδι επιστρέφει ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ, ο οποίος ρίχνεται στη «μάχη» των «16» του CEV Cup.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη (21/1) στις 19:00 (COSMOTE SPORT 6HD), οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την τσεχική Καρλοβάρσκο, την οποία υποδέχονται στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για το πρώτο ματς των «16» του CEV Cup, με μοναδικό στόχο τη νίκη, για το βήμα πρόκρισης στην φάση των «8».

Εισιτήρια: Ticketmaster (πατήστε ΕΔΩ).

Βουρδέρης ενόψει του Ολυμπιακός – Καρλοβάρσκο: «Από τις πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης η Καρλοβάρσκο»

Δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης έκαναν οι Αντώνης Βουρδέρης και Κρίστιαν Φρομ, τονίζοντας αμφότεροι πως η Καρλοβάρσκο είναι από τις πιο δυνατές ομάδες του CEV Cup.

Αντώνης Βουρδέρης: «Θεωρώ, ότι η Καρλοβάσκο είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης. Μια ομάδα, η οποία διαθέτει νεαρούς, πολύ αθλητικούς και πολύ αλτικούς αθλητές. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να περάσουμε αυτό το εμπόδιο. Είναι το πρώτο δυνατό ευρωπαϊκό παιχνίδι στην έδρα μας, οπότε θέλουμε στο πλευρό μας και τον κόσμο μας, να μας συμπαρασταθεί και να μας βοηθήσει. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο».

Κρίστιαν Φρομ: «Σίγουρα, αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα. Ωστόσο, εμείς παίζουμε στην έδρα μας, έχουμε μια απίστευτη ομάδα. Αν παίξουμε όπως ξέρουμε, είμαι πεπεισμένος ότι θα πάρουμε τη νίκη, που τόσο θέλουμε».