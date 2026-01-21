Συνταγή: Ζυμαρικά φούρνου με μπρόκολο

Ας πούμε μια αλήθεια: οι περισσότεροι από εμάς αργούμε πολύ να γίνουμε αγαπήσουμε το μπρόκολο – κάποιοι δεν τα καταφέρνουν ποτέ. Και είναι λάθος μας, καθώς μιλάμε για ένα superfood που συνδυάζεται εύκολα με αγαπημένα μας φαγητά. Όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Ζυμαρικά φούρνου με μπρόκολο – μια συνταγή που ετοιμάζεται σε περίπου 1,5 ώρα και είναι πεντανόστιμη.

Τα υλικά

320 γρ. ζυμαρικά (ριγκατόνι, πένες ή κοχύλια)

150 γρ. μπουκετάκια μπρόκολου

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

100 γρ. baby σπανάκι

10 γρ. φρέσκο βασιλικό, μόνο τα φύλλα

10 γρ. μαϊντανό πλατύφυλλο, μόνο τα φύλλα

1 κονσέρβα (400 γρ.) φασόλια στραγγισμένα και ξεπλυμένα

50 γρ. φρέσκια παρμεζάνα, ψιλοτριμμένη, συν λίγη επιπλέον για το τελείωμα

75 ml γάλα

1 κ.γ. ξύσμα λεμονιού, συν λίγο επιπλέον για το σερβίρισμα

1 κ.γ. χυμό λεμονιού

1/2 κ.γ. μουστάρδα

75 γρ. μοτσαρέλα, κομμένη σε κομμάτια

50 γρ. ώριμο τσένταρ ή γραβιέρα, τριμμένο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Αποξηραμένες νιφάδες κόκκινης πιπεριάς (προαιρετικά, για το σερβίρισμα)

Η διαδικασία

Βράζουμε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό. Προσθέτουμε τα ζυμαρικά και τα βράζουμε για 2 λεπτά λιγότερο από τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία. Προσθέτουμε το μπρόκολο τα τελευταία 2 λεπτά του βρασμού. Κρατάμε 250 ml από το νερό του βρασίματος και στραγγίζουμε τα ζυμαρικά με το μπρόκολο. Τα αφήνουμε στην άκρη.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο, φαρδύ πυρίμαχο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και σοτάρουμε για 5-6 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Ρίχνουμε το σκόρδο και μαγειρεύουμε για 1 λεπτό ακόμα. Προσθέτουμε το σπανάκι και το αφήνουμε μέχρι να μαραθεί ελαφρά.

Μεταφέρουμε τα λαχανικά (μαζί με το μπρόκολο) σε μπλέντερ ή πολυμίξερ. Προσθέτουμε τον βασιλικό, τον μαϊντανό, τα φασόλια, την παρμεζάνα, το γάλα, το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού, τη μουστάρδα και 200 ml από το κρατημένο νερό των ζυμαρικών. Χτυπάμε μέχρι να γίνει μια λεία, έντονα πράσινη σάλτσα. Αλατοπιπερώνουμε γενναιόδωρα. Αν η σάλτσα είναι πολύ πηχτή, προσθέτουμε λίγο ακόμη από το υπόλοιπο νερό των ζυμαρικών.

Ανακατεύουμε τα ζυμαρικά με την πράσινη σάλτσα μέχρι να καλυφθούν ομοιόμορφα (στο ίδιο πυρίμαχο σκεύος ή σε μεγάλο ταψί). Πασπαλίζουμε από πάνω τη μοτσαρέλα και το τσένταρ, καθώς και λίγη επιπλέον παρμεζάνα αν θέλουμε.

Τοποθετούμε το σκεύος κάτω από καυτό γκριλ για 10-15 λεπτά, μέχρι να λιώσουν τα τυριά και να πάρουν ελαφρύ χρυσαφί χρώμα. Αφήνουμε να σταθεί για 5 λεπτά πριν σερβίρουμε.

Σερβίρουμε με λίγο επιπλέον ξύσμα λεμονιού και, αν θέλουμε, νιφάδες κόκκινης πιπεριάς.

* Πηγή: Vita