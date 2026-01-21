newspaper
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Ασπίδα προστασίας για τα παιδιά με το νέο κληρονομικό δίκαιο
Ελλάδα 21 Ιανουαρίου 2026 | 06:11

Ασπίδα προστασίας για τα παιδιά με το νέο κληρονομικό δίκαιο

Η θέση τους στην αλυσίδα της κληρονομικής διαδοχή. Πώς μπορούν να προεισπράξουν μέρος της κληρονομιάς για τις σπουδές τους. Πότε το παιδί κληρονομεί μικρότερο μερίδιο. Ποιος ο ρόλος των κληρονομικών συμβάσεων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ποιος ο ρόλος των παιδιών στην «αλυσίδα» της κληρονομικής διαδοχής; Πώς αντιμετωπίζονται τα παιδιά στο νέο κληρονομικό δίκαιο; Τι αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο στη μοιρασιά της πατρικής περιουσίας; Πόσο επηρεάζει το ποσοστό της κληρονομιάς η απόκτηση ενός ή περισσότερων παιδιών από τον κληρονομούμενο; Τι σηματοδοτεί άραγε η απόφαση ενός παιδιού να… προεισπράξει το κληρονομικό μερίδιο που του αναλογεί επενδύοντάς το σε τίτλους σπουδών ή σε μια επιχείρηση καθορίζοντας το μέλλον του; Και, τέλος, πόσο καλυμμένη είναι η ατομική περιουσία ενός παιδιού από τη βεβαρημένη με χρέη κληρονομιά του πατέρα του;

Η ομάδα εργασίας υπό τον επίτιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ και ακαδημαϊκό Απόστολο Γεωργιάδη που συνέταξε το σχέδιο νόμου για το νέο κληρονομικό δίκαιο προχώρησε σε κρίσιμες αλλαγές με επίκεντρο (και) το συμφέρον των παιδιών, τα οποία ούτως ή άλλως ανήκουν στον στενό πυρήνα της κληρονομικής διαδοχής.

«ΤΑ ΝΕΑ» στο σημερινό τους ένθετο παρουσιάζουν τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο που έχουν άμεσες επιπτώσεις στα παιδιά των κληρονομουμένων, και παράλληλα δημοσιεύουν συγκεκριμένα παραδείγματα που έχουν ως σημείο αναφοράς τα κληρονομικά δικαιώματα της συγκεκριμένης τάξης των κληρονόμων.

Τρεις αλλαγές

Οι βασικότερες αλλαγές συνοψίζονται ως εξής:

1. Αλλαγή στο ποσοστό κληρονομιάς: Μέχρι σήμερα σε περίπτωση θανάτου του συζύγου η σύζυγος κληρονομεί το 25% και το υπόλοιπο 75% τα παιδιά. Με βάση το νέο κληρονομικό δίκαιο το ποσοστό που κληρονομεί μετά θάνατον το παιδί εάν είναι ένα και μοναδικό μειώνεται, καθώς αυξάνεται το μερίδιο της συζύγου στο 33%. Αν όμως ο κληρονομούμενος έχει περισσότερα από ένα παιδιά, τότε το ποσοστό της κληρονομιάς μένει αδιατάρακτο, με τη σύζυγο να κληρονομεί και πάλι σε αυτή την περίπτωση το 25%.

2. Χρέη και κληρονομιές: Το παιδί, όπως βέβαια και κάθε άλλος κληρονόμος, θα μπορεί να κληρονομεί και να μην αποποιείται την περιουσία του πατέρα του, γιατί πλέον δεν θα ευθύνεται με την περιουσία του αλλά θα είναι υπέγγυος μόνο μέχρι την αξία της κληρονομιάς.

Μέχρι σήμερα κατά κανόνα πολλά παιδιά, ιδιαίτερα μετά τα χρόνια της οικονομικής χρήσης που αυξήθηκαν τα χρέη, προχωρούσαν σε αποποίηση κληρονομιάς, καθώς υπήρχε φόβος για τον κίνδυνο της ατομικής τους περιουσίας, ενώ με τις νομοθετικές αλλαγές που έρχονται αυτή η ανασφάλεια παύει να ισχύει. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτροπή έχει λάβει πρόνοια ώστε οι δανειστές του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή να ικανοποιούνται μόνο σε ό,τι έμεινε ως κληρονομιά με δικαστική εκκαθάριση.

3. Κληρονομικές συμβάσεις: Με τον νέο αυτόν θεσμό μπορεί ο κληρονομούμενος να συμφωνήσει με το παιδί του να λάβει εκ των προτέρων το μερίδιό του, είτε για να σπουδάσει, είτε για να επενδύσει σε μια δική του δουλειά και να παραιτηθεί από μελλοντικές κληρονομικές αξιώσεις.

Ακολουθούν 5+1 συγκεκριμένα παραδείγματα πώς θα εφαρμόζονται στην πράξη οι νέες διατάξεις, όταν βεβαίως ψηφιστούν και καταστούν νόμος του κράτους, καθώς και ποιες οι διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία, οι κόκκινες περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες, μπαράζ 112, κλειστά σχολεία
Επικίνδυνα φαινόμενα 21.01.26

Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία, οι κόκκινες περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες, μπαράζ 112, κλειστά σχολεία

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα - Live η πορεία της - Προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες - Αναλυτικά η λίστα με τα κλειστά σχολεία

Σύνταξη
Κακοκαιρία: «Αναμένονται ανησυχητικά ύψη βροχής – Η Αττική θέλει ειδική μεταχείριση» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in
Σαν lockdown 21.01.26

Αναμένονται ανησυχητικά ύψη βροχής, η Αττική θέλει ειδική μεταχείριση, λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in

«Βροχή» τα 112 στην Πελοπόννησο, ισχυρή σύσταση για περιορισμό μετακινήσεων και κλειστά σχολεία- Ο Κώστας Λαγουβάρδος μιλά στο in και εξηγεί γιατί η κακοκαιρία απαιτεί μεγάλη προσοχή

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καιρός: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία – Υποχρεωτική παύση εργασιών
Τι ανακοινώθηκε 20.01.26

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία - Υποχρεωτική παύση εργασιών

H κακοκαιρία που ξεκίνησε να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» τον κρατικό μηχανισμό. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.

Σύνταξη
Καιρός: Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία την Τετάρτη – Οι 7 κόκκινες περιοχές – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία
Live η πορεία του καιρού 20.01.26

Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία την Τετάρτη - Οι 7 κόκκινες περιοχές - Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν από νωρίς την Τετάρτη αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν. Ειδικά στην Αττική από το μεσημέρι οι εκτιμήσεις μιλούν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Λόγω της επικινδυνότητας της κακοκαιρίας κλειστά θα μείνουν τα σχολεία σε Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας

Σύνταξη
Αγρότες: Αποχωρούν τα τρακτέρ από τον κόμβο της Νίκαιας – Σε νέες μορφές κινητοποιήσεων
Κρίσιμες συσκέψεις 20.01.26

Αποχωρούν τα τρακτέρ από τον κόμβο της Νίκαιας - Σε νέες μορφές κινητοποιήσεων οι αγρότες

Λήξη των πολυήμερων κινητοποιήσεων, με την τωρινή μορφή τους, αποφάσισαν οι αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας. Αποχωρούν τα τρακτέρ την Παρασκευή (23/01) και καλείται συλλαλητήριο στην πόλη της Λάρισας. Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις
Ελλάδα 20.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις

«Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων μας», τόνισε ο αρμόδιος υπουργός μετά την ολοκλήρωση της διυπουργικής.

Σύνταξη
Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο
Κακοκαιρία 20.01.26 Upd: 20:28

Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο

Από τις οκτώ περιοχές που έχουν καταγράψει τις ταχύτερες ριπές ανέμων από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι τέσσερις βρίσκονται στην Αχαΐα, και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους – «Δεν φεύγουμε»
Οι πρώτες αποφάσεις 20.01.26

Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους - «Δεν φεύγουμε»

Την απόφαση να παραμείνουν με τα τρακτέρ τους στους δρόμους, χωρίς όμως να τους κλείνουν έλαβαν ομόφωνα οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, στη σύσκεψη που είχαν ένα 24ωρο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα.

Σύνταξη
Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία, οι κόκκινες περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες, μπαράζ 112, κλειστά σχολεία
Επικίνδυνα φαινόμενα 21.01.26

Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία, οι κόκκινες περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες, μπαράζ 112, κλειστά σχολεία

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα - Live η πορεία της - Προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες - Αναλυτικά η λίστα με τα κλειστά σχολεία

Σύνταξη
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ
Κόσμος 21.01.26

«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφραζόταν με τόνο συχνά υποτονικό, χωρίς εξάρσεις ενθουσιασμού, μιλούσε επί περίπου μια ώρα και σαράντα πέντε λεπτά--η μια ώρα ήταν απλά μονόλογος--σε αίθουσα του Λευκού Οίκου

Σύνταξη
Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 21.01.26

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε

Πρόθεση του υπουργείου είναι να  ανοίξει εκ νέου η σχετική ψηφιακή πλατφόρμα των δηλώσεων, δίνοντας πιο αναλυτικές οδηγίες  και πληροφορίες ώστε να προσελκύσει περισσότερους αυθαιρετούχους να υποβάλλουν αιτήματα «τακτοποίησης»

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επιστρέφει στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος
Κόσμος 21.01.26

Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επιστρέφει στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Σύνταξη
Έκρηξη – ρεκόρ στις συνταξιοδοτήσεις
Έτος - κλειδί 21.01.26

Έκρηξη – ρεκόρ στις συνταξιοδοτήσεις

Οι βασικές ομάδες που μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2026 με ευνοϊκότερους όρους είναι οι: μητέρες ανηλίκων, γονείς στο Δημόσιο και ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγιεινά

Ηλίας Γεωργάκης
Ο πολιτικός περφόρμερ Πάβελ Κρισεβίτς αναγκάστηκε να φύγει από τη Ρωσία: «Φύγε ή θα σε ξαναβάλουμε φυλακή»
Art 21.01.26

Ο πολιτικός περφόρμερ Πάβελ Κρισεβίτς αναγκάστηκε να φύγει από τη Ρωσία: «Φύγε ή θα σε ξαναβάλουμε φυλακή»

Ο Πάβελ Κρισεβίτς από την Αγία Πετρούπολη εγκατέλειψε τη χώρα έπειτα από επανασυλλήψεις και απειλές της FSB, λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή του, περιγράφοντας τη φυγή του ως έξοδο από «μια δικτατορία και έναν τόπο καταπίεσης»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Συμβούλιο Ειρήνης» – Ο Τραμπ, ο διπλωμάτης από τα Βαλκάνια και η θολή επόμενη ημέρα στη Γάζα
Ναρκοθετημένο τοπίο 21.01.26

«Συμβούλιο Ειρήνης» – Ο Τραμπ, ο διπλωμάτης από τα Βαλκάνια και η θολή επόμενη ημέρα στη Γάζα

Ο Βούλγαρος πολιτικός και διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ είναι ο άνθρωπος του Ντόναλντ Τραμπ στην ισοπεδωμένη Γάζα. Έχει εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, αλλά και «σκιές» στο βιογραφικό του

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κακοκαιρία: «Αναμένονται ανησυχητικά ύψη βροχής – Η Αττική θέλει ειδική μεταχείριση» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in
Σαν lockdown 21.01.26

Αναμένονται ανησυχητικά ύψη βροχής, η Αττική θέλει ειδική μεταχείριση, λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in

«Βροχή» τα 112 στην Πελοπόννησο, ισχυρή σύσταση για περιορισμό μετακινήσεων και κλειστά σχολεία- Ο Κώστας Λαγουβάρδος μιλά στο in και εξηγεί γιατί η κακοκαιρία απαιτεί μεγάλη προσοχή

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική στιγμή στο Armageddon
Fizz 21.01.26

Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική στιγμή στο Armageddon

Μια άτυχη στιγμή από την εμπειρία του στο φιλμ Armageddon θυμήθηκε ο γνωστός ηθοποιός Μπεν Άφλεκ, που πάντως παραδέχθηκε ότι μπορεί να «έσωσε» την πιο δραματική σκηνή της ταινίας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανατολική Ιερουσαλήμ: Μπουλντόζες του Ισραήλ κατεδαφίζουν κτίρια στην έδρα της UNRWA
Ανατολική Ιερουσαλήμ 21.01.26

Το Ισραήλ κατεδαφίζει κτίρια της UNRWA και (για άλλη μια φορά) το διεθνές δίκαιο

Οι ισραηλινές δυνάμεις «κατέλαβαν εξ εφόδου» το συγκρότημα όπου βρίσκεται η έδρα της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και κατεδάφισαν κτίρια, σε μια «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Σύνταξη
Φειδίας Παναγιώτου: Φερόμενη έρευνα σε βάρος του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Ο ίδιος δηλώνει άγνοια
Δηλώνει άγνοια 21.01.26

Φερόμενη έρευνα κατά του Φειδία Παναγιώτου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Για ενδεχόμενη «διασπάθιση χρημάτων» διεξάγεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έπειτα από καταγγελίες, σε βάρος του Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί για το θέμα.

Σύνταξη
Νίγηρας: Σφαγή 31 αμάχων σε επίθεση που αποδίδεται στους τζιχαντιστές
Νίγηρας 21.01.26

«31 άνθρωποι εκτελέστηκαν από ανθρώπους χωρίς θεό και χωρίς νόμο»

Επίθεση σε χωριό του Νίγηρα, αποδιδόμενη στους τζιχαντιστές, είχε ως αποτέλεσμα τριάντα άνθρωποι να σφαγιαστούν σε χωράφι και ένας ακόμη να υποκύψει στα τραύματά του αργότερα σε κέντρο υγείας.

Σύνταξη
Ισραήλ: «Σε υψηλή ετοιμότητα» για το Ιράν και σε «συντονισμό» με τις ΗΠΑ
«Συντονισμός με ΗΠΑ» 21.01.26

«Σε υψηλή ετοιμότητα» για το Ιράν, δηλώνει το Ισραήλ

Βασικό αποσταθεροποιητικό παράγοντα της περιοχής χαρακτηρίζει το Ιράν ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι, παρά τον πρόσφατο πόλεμο, «δεν άλλαξε τη συμπεριφορά του».

Σύνταξη
ΕΕ – ΗΠΑ: «Στοίχημα με ρίσκο» αποκαλεί ο CEO της UBS την αποεπένδυση από την αμερικανική οικονομία
"Sell America" 21.01.26

ΕΕ – ΗΠΑ: «Στοίχημα με ρίσκο» αποκαλεί ο CEO της UBS την αποεπένδυση από την αμερικανική οικονομία

Την ώρα που οι φωνές για πώληση περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ όπως ομολόγων και μετοχών, πληθαίνουν στην Ευρώπη, κορυφαίος διαχειριστής assets, τους καλεί να το σκεφτούν ξανά.

Σύνταξη
