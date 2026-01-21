Ασπίδα προστασίας για τα παιδιά με το νέο κληρονομικό δίκαιο

Ποιος ο ρόλος των παιδιών στην «αλυσίδα» της κληρονομικής διαδοχής; Πώς αντιμετωπίζονται τα παιδιά στο νέο κληρονομικό δίκαιο; Τι αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο στη μοιρασιά της πατρικής περιουσίας; Πόσο επηρεάζει το ποσοστό της κληρονομιάς η απόκτηση ενός ή περισσότερων παιδιών από τον κληρονομούμενο; Τι σηματοδοτεί άραγε η απόφαση ενός παιδιού να… προεισπράξει το κληρονομικό μερίδιο που του αναλογεί επενδύοντάς το σε τίτλους σπουδών ή σε μια επιχείρηση καθορίζοντας το μέλλον του; Και, τέλος, πόσο καλυμμένη είναι η ατομική περιουσία ενός παιδιού από τη βεβαρημένη με χρέη κληρονομιά του πατέρα του;

Η ομάδα εργασίας υπό τον επίτιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ και ακαδημαϊκό Απόστολο Γεωργιάδη που συνέταξε το σχέδιο νόμου για το νέο κληρονομικό δίκαιο προχώρησε σε κρίσιμες αλλαγές με επίκεντρο (και) το συμφέρον των παιδιών, τα οποία ούτως ή άλλως ανήκουν στον στενό πυρήνα της κληρονομικής διαδοχής.

«ΤΑ ΝΕΑ» στο σημερινό τους ένθετο παρουσιάζουν τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο που έχουν άμεσες επιπτώσεις στα παιδιά των κληρονομουμένων, και παράλληλα δημοσιεύουν συγκεκριμένα παραδείγματα που έχουν ως σημείο αναφοράς τα κληρονομικά δικαιώματα της συγκεκριμένης τάξης των κληρονόμων.

Τρεις αλλαγές

Οι βασικότερες αλλαγές συνοψίζονται ως εξής:

1. Αλλαγή στο ποσοστό κληρονομιάς: Μέχρι σήμερα σε περίπτωση θανάτου του συζύγου η σύζυγος κληρονομεί το 25% και το υπόλοιπο 75% τα παιδιά. Με βάση το νέο κληρονομικό δίκαιο το ποσοστό που κληρονομεί μετά θάνατον το παιδί εάν είναι ένα και μοναδικό μειώνεται, καθώς αυξάνεται το μερίδιο της συζύγου στο 33%. Αν όμως ο κληρονομούμενος έχει περισσότερα από ένα παιδιά, τότε το ποσοστό της κληρονομιάς μένει αδιατάρακτο, με τη σύζυγο να κληρονομεί και πάλι σε αυτή την περίπτωση το 25%.

2. Χρέη και κληρονομιές: Το παιδί, όπως βέβαια και κάθε άλλος κληρονόμος, θα μπορεί να κληρονομεί και να μην αποποιείται την περιουσία του πατέρα του, γιατί πλέον δεν θα ευθύνεται με την περιουσία του αλλά θα είναι υπέγγυος μόνο μέχρι την αξία της κληρονομιάς.

Μέχρι σήμερα κατά κανόνα πολλά παιδιά, ιδιαίτερα μετά τα χρόνια της οικονομικής χρήσης που αυξήθηκαν τα χρέη, προχωρούσαν σε αποποίηση κληρονομιάς, καθώς υπήρχε φόβος για τον κίνδυνο της ατομικής τους περιουσίας, ενώ με τις νομοθετικές αλλαγές που έρχονται αυτή η ανασφάλεια παύει να ισχύει. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτροπή έχει λάβει πρόνοια ώστε οι δανειστές του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή να ικανοποιούνται μόνο σε ό,τι έμεινε ως κληρονομιά με δικαστική εκκαθάριση.

3. Κληρονομικές συμβάσεις: Με τον νέο αυτόν θεσμό μπορεί ο κληρονομούμενος να συμφωνήσει με το παιδί του να λάβει εκ των προτέρων το μερίδιό του, είτε για να σπουδάσει, είτε για να επενδύσει σε μια δική του δουλειά και να παραιτηθεί από μελλοντικές κληρονομικές αξιώσεις.

Ακολουθούν 5+1 συγκεκριμένα παραδείγματα πώς θα εφαρμόζονται στην πράξη οι νέες διατάξεις, όταν βεβαίως ψηφιστούν και καταστούν νόμος του κράτους, καθώς και ποιες οι διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

