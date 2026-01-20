Οι ΗΠΑ είχαν βάλει στο μάτι την Γροιλανδία λίγο πριν αναλάβει ο Τραμπ

Η Γροιλανδία έχει γίνει το πιο σαφές τεστ μέχρι στιγμής για το αν το ΝΑΤΟ θα επιβιώσει στην τρέχουσα μορφή του όταν ο κίνδυνος προέρχεται από μέσα, επειδή η ανανεωμένη απειλή των ΗΠΑ και του Τραμπ να κλέψει εδάφη συμμάχων δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Σύμφωνα με άρθρο της δανέζικης εφημερίδας Berlingske η τελευταία αναφορά από τη Δανία, «θα πρέπει να τρομάξει και να εξοργίσει κάθε Αμερικανό», καθώς υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν προβεί σε κινήσεις που οι Δανοί αξιωματούχοι ερμήνευσαν ως προπαρασκευαστικές κινήσεις για εισβολή.

Σύμφωνα με την Berlingske, άγνωστα μέχρι τώρα έγγραφα των Δανικών Ενόπλων Δυνάμεων και του υπουργείου Άμυνας, τα οποία δημοσιεύθηκαν σε πολύ περιορισμένη μορφή για λόγους εθνικής ασφάλειας, δείχνουν ότι το 2025 οι ΗΠΑ επιδίωξαν να αποκτήσουν ευαίσθητες πληροφορίες από Δανούς συναδέλφους τους στη Γροιλανδία σχετικά με στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμάνια και αεροπορικές βάσεις.

Η επικοινωνία αυτή φέρεται να έλαβε χώρα ανεπίσημα και εκτός των συνήθων καναλιών που θα περνούσαν κανονικά από το υπουργείο Εξωτερικών της Κοπεγχάγης, το υπουργείο Άμυνας και την ανώτερη ηγεσία της άμυνας της Δανίας. Το υπουργείο ειδοποιήθηκε αμέσως και η ανησυχία μεταφέρθηκε στα ανώτατα κλιμάκια του δανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού της Άμυνας, υποδηλώνοντας ότι οι αξιωματούχοι αντιμετώπισαν το θέμα ως σοβαρό ζήτημα ασφάλειας.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ζήτησε πληροφορίες για κρίσιμες υποδομές

Τον Ιανουάριο του 2025, ένας αξιωματικός του αμερικανικού στρατού φέρεται να υπέβαλε δύο ξεχωριστά αιτήματα, με διαφορά έξι ημερών, στη στρατιωτική διοίκηση της Δανίας στη Γροιλανδία, το ένα στις 16 Ιανουαρίου και το άλλο στις 26 Ιανουαρίου, ζητώντας πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Παραμένει ασαφές εάν τελικά μεταβιβάστηκαν πληροφορίες στις ΗΠΑ και, εάν ναι, ποιες ήταν αυτές. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές θεώρησαν τα αιτήματα ως σχετικά με την εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων που αφορούσαν την άσκηση πίεσης κατά της Γροιλανδίας.

Θα έπρεπε να είναι καθήκον των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης να διερευνήσουν ποιος ήταν αυτός ο Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματικός, ποιος έδωσε την εντολή και γιατί συνέβη αυτό πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ και ενώ ο Μπάιντεν ήταν στην εξουσία.

Διπλωματική ρήξη Δανίας – ΗΠΑ, ρήξη ΕΕ – ΗΠΑ, ρωγμές στο ΝΑΤΟ

Η διπλωματική ρήξη είναι εξίσου σαφής. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Λευκό Οίκο με τους Τζέι Ντι Βανς, Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε ότι οι συνομιλίες δεν άλλαξαν τη θέση των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, σχολίασε το θέμα στο Wall Street Journal, δηλώνοντας ότι είναι βαθιά προβληματισμένος από τις αποκαλύψεις και προσθέτοντας ότι «δεν κατασκοπεύουμε τους φίλους μας».

Ανεξάρτητα αν ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει από τις απειλές σε πράξεις μέσω εξαναγκασμού, στρατιωτικής πίεσης ή οποιασδήποτε απόπειρας κατάληψης εδάφους συμμάχων, το ΝΑΤΟ δεν θα επιβιώσει, όπως προσθέτει η Όλγκα Λάουτμαν στο substack σχολιάζοντας το δημοσίευμα από τη Δανία.

Το ΝΑΤΟ μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει, αλλά μόνο σε διαφορετική μορφή, διότι τα συμφέροντα της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας δεν εξαφανίζονται απλώς και μόνο επειδή οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν τη συμμαχία ή αποφασίζουν ότι η τάξη που βασίζεται σε κανόνες είναι προαιρετική. Άλλοι θυμούνται τον Πούτιν που είχε αναφέρει πως «οι ΗΠΑ ψάχνουν υποτελείς και όχι συμμάχους», παρά το γεγονός πως η Ρωσία θέλει την ρήξη ΗΠΑ-ΕΕ.

Η Ρωσία κλείνει το μάτι στις ΗΠΑ πως μπορεί να πάρει την Γροιλανδία

Εστιάζοντας την προσοχή του σε άλλα παγκόσμια σημεία ανάφλεξης, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα συμφέρον να παρεμβαίνει στις υποθέσεις της Γροιλανδίας, γεγονός που, όπως ισχυρίστηκε, είναι γνωστό στην Ουάσιγκτον, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα δεν βλέπει κανένα λόγο να σταματήσει το εμπόριο με το Ιράν και θα συνεχίσει να το κάνει όπως κρίνει σκόπιμο, παρά την απειλή των αμερικανικών κυρώσεων.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «δήλωσε ότι η Γροιλανδία είναι σημαντική για την ασφάλεια των ΗΠΑ» προσθέτοντας ότι «η Κριμαία είναι εξίσου σημαντική για την ασφάλεια της Ρωσίας». Είπε σε σχέση με την Γροιλανδία πως «δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η Ρωσία ή η Κίνα επιθυμούν να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το ζήτημα» και πως η Ρωσία θα παρακολουθεί την κατάσταση.

Την ίδια στιγμή η προσοχή της Ευρώπης είναι στην Γροιλανδία με την Ρωσία να συνεχίζει τον πόλεμο φθοράς και καταστροφής υποδομών στην Ουκρανία με τις θερμοκρασίες να πέφτουν κάτω από το μηδέν, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις (όπως και οι ουκρανικές) στοχεύουν ενεργειακές υποδομές για να εξαντλήσουν τον πληθυσμό και τις στρατιωτικές προμήθειες κυρίως σε πετρέλαιο.

Η Ευρώπη για την ώρα παρακολουθεί αμήχανη, αλλά μπορεί εύκολα να ενεργοποιήσει καταστροφικούς δασμούς εναντίον των ΗΠΑ, κάτι που δίσταζε μέχρι στιγμής με πολλές φωνές στην Ευρώπη να μιλούν ήδη για «καθεστώς Τραμπ» και για απειλές εναντίον των ΗΠΑ με όπλο τις αμερικανικές μετοχές που κατέχουν ευρωπαϊκοί θεσμοί και ιδιώτες.