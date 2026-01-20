newspaper
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι ΗΠΑ είχαν βάλει στο μάτι την Γροιλανδία λίγο πριν αναλάβει ο Τραμπ
Κόσμος 20 Ιανουαρίου 2026 | 21:19

Οι ΗΠΑ είχαν βάλει στο μάτι την Γροιλανδία λίγο πριν αναλάβει ο Τραμπ

Παρότι παρουσιάζεται σαν ξαφνική επιθετικότητα του Τραμπ, εφημερίδα της Δανίας αποκάλυψε πως οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να αλιεύσουν πληροφορίες ήδη από τις αρχές του 2025, πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του ο Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
8 επικοινωνιακές συνήθειες που πρέπει να αφήσετε πίσω σας

8 επικοινωνιακές συνήθειες που πρέπει να αφήσετε πίσω σας

Spotlight

Η Γροιλανδία έχει γίνει το πιο σαφές τεστ μέχρι στιγμής για το αν το ΝΑΤΟ θα επιβιώσει στην τρέχουσα μορφή του όταν ο κίνδυνος προέρχεται από μέσα, επειδή η ανανεωμένη απειλή των ΗΠΑ και του Τραμπ να κλέψει εδάφη συμμάχων δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Σύμφωνα με άρθρο της δανέζικης εφημερίδας Berlingske η τελευταία αναφορά από τη Δανία, «θα πρέπει να τρομάξει και να εξοργίσει κάθε Αμερικανό», καθώς υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν προβεί σε κινήσεις που οι Δανοί αξιωματούχοι ερμήνευσαν ως προπαρασκευαστικές κινήσεις για εισβολή.

Σύμφωνα με την Berlingske, άγνωστα μέχρι τώρα έγγραφα των Δανικών Ενόπλων Δυνάμεων και του υπουργείου Άμυνας, τα οποία δημοσιεύθηκαν σε πολύ περιορισμένη μορφή για λόγους εθνικής ασφάλειας, δείχνουν ότι το 2025 οι ΗΠΑ επιδίωξαν να αποκτήσουν ευαίσθητες πληροφορίες από Δανούς συναδέλφους τους στη Γροιλανδία σχετικά με στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμάνια και αεροπορικές βάσεις.

Η επικοινωνία αυτή φέρεται να έλαβε χώρα ανεπίσημα και εκτός των συνήθων καναλιών που θα περνούσαν κανονικά από το υπουργείο Εξωτερικών της Κοπεγχάγης, το υπουργείο Άμυνας και την ανώτερη ηγεσία της άμυνας της Δανίας. Το υπουργείο ειδοποιήθηκε αμέσως και η ανησυχία μεταφέρθηκε στα ανώτατα κλιμάκια του δανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού της Άμυνας, υποδηλώνοντας ότι οι αξιωματούχοι αντιμετώπισαν το θέμα ως σοβαρό ζήτημα ασφάλειας.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ζήτησε πληροφορίες για κρίσιμες υποδομές

Τον Ιανουάριο του 2025, ένας αξιωματικός του αμερικανικού στρατού φέρεται να υπέβαλε δύο ξεχωριστά αιτήματα, με διαφορά έξι ημερών, στη στρατιωτική διοίκηση της Δανίας στη Γροιλανδία, το ένα στις 16 Ιανουαρίου και το άλλο στις 26 Ιανουαρίου, ζητώντας πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Παραμένει ασαφές εάν τελικά μεταβιβάστηκαν πληροφορίες στις ΗΠΑ και, εάν ναι, ποιες ήταν αυτές. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές θεώρησαν τα αιτήματα ως σχετικά με την εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων που αφορούσαν την άσκηση πίεσης κατά της Γροιλανδίας.

Θα έπρεπε να είναι καθήκον των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης να διερευνήσουν ποιος ήταν αυτός ο Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματικός, ποιος έδωσε την εντολή και γιατί συνέβη αυτό πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ και ενώ ο Μπάιντεν ήταν στην εξουσία.

Διπλωματική ρήξη Δανίας – ΗΠΑ, ρήξη ΕΕ – ΗΠΑ, ρωγμές στο ΝΑΤΟ

Η διπλωματική ρήξη είναι εξίσου σαφής. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Λευκό Οίκο με τους Τζέι Ντι Βανς, Μάρκο Ρούμπιο  και τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε ότι οι συνομιλίες δεν άλλαξαν τη θέση των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, σχολίασε το θέμα στο Wall Street Journal, δηλώνοντας ότι είναι βαθιά προβληματισμένος από τις αποκαλύψεις και προσθέτοντας ότι «δεν κατασκοπεύουμε τους φίλους μας».

Ανεξάρτητα αν ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει από τις απειλές σε πράξεις μέσω εξαναγκασμού, στρατιωτικής πίεσης ή οποιασδήποτε απόπειρας κατάληψης εδάφους συμμάχων, το ΝΑΤΟ δεν θα επιβιώσει, όπως προσθέτει η Όλγκα Λάουτμαν στο substack σχολιάζοντας το δημοσίευμα από τη Δανία.

Το ΝΑΤΟ μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει, αλλά μόνο σε διαφορετική μορφή, διότι τα συμφέροντα της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας δεν εξαφανίζονται απλώς και μόνο επειδή οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν τη συμμαχία ή αποφασίζουν ότι η τάξη που βασίζεται σε κανόνες είναι προαιρετική. Άλλοι θυμούνται τον Πούτιν που είχε αναφέρει πως «οι ΗΠΑ ψάχνουν υποτελείς και όχι συμμάχους», παρά το γεγονός πως η Ρωσία θέλει την ρήξη ΗΠΑ-ΕΕ.

Η Ρωσία κλείνει το μάτι στις ΗΠΑ πως μπορεί να πάρει την Γροιλανδία

Εστιάζοντας την προσοχή του σε άλλα παγκόσμια σημεία ανάφλεξης, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα συμφέρον να παρεμβαίνει στις υποθέσεις της Γροιλανδίας, γεγονός που, όπως ισχυρίστηκε, είναι γνωστό στην Ουάσιγκτον, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα δεν βλέπει κανένα λόγο να σταματήσει το εμπόριο με το Ιράν και θα συνεχίσει να το κάνει όπως κρίνει σκόπιμο, παρά την απειλή των αμερικανικών κυρώσεων.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «δήλωσε ότι η Γροιλανδία είναι σημαντική για την ασφάλεια των ΗΠΑ» προσθέτοντας ότι «η Κριμαία είναι εξίσου σημαντική για την ασφάλεια της Ρωσίας». Είπε σε σχέση με την Γροιλανδία πως «δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η Ρωσία ή η Κίνα επιθυμούν να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το ζήτημα» και πως η Ρωσία θα παρακολουθεί την κατάσταση.

Την ίδια στιγμή η προσοχή της Ευρώπης είναι στην Γροιλανδία με την Ρωσία να συνεχίζει τον πόλεμο φθοράς και καταστροφής υποδομών στην Ουκρανία με τις θερμοκρασίες να πέφτουν κάτω από το μηδέν, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις (όπως και οι ουκρανικές) στοχεύουν ενεργειακές υποδομές για να εξαντλήσουν τον πληθυσμό και τις στρατιωτικές προμήθειες κυρίως σε πετρέλαιο.

Η Ευρώπη για την ώρα παρακολουθεί αμήχανη, αλλά μπορεί εύκολα να ενεργοποιήσει καταστροφικούς δασμούς εναντίον των ΗΠΑ, κάτι που δίσταζε μέχρι στιγμής με πολλές φωνές στην Ευρώπη να μιλούν ήδη για «καθεστώς Τραμπ» και για απειλές εναντίον των ΗΠΑ με όπλο τις αμερικανικές μετοχές που κατέχουν ευρωπαϊκοί θεσμοί και ιδιώτες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Στο κόκκινο με το βλέμμα στο Νταβός

Αγορές: Στο κόκκινο με το βλέμμα στο Νταβός

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
8 επικοινωνιακές συνήθειες που πρέπει να αφήσετε πίσω σας

8 επικοινωνιακές συνήθειες που πρέπει να αφήσετε πίσω σας

Business
ΕΧΑΕ: Νέα διοίκηση εξέλεξε η Γενική Συνέλευση – Τα μέλη που την απαρτίζουν

ΕΧΑΕ: Νέα διοίκηση εξέλεξε η Γενική Συνέλευση – Τα μέλη που την απαρτίζουν

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Στρασβούργο: Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
Κόσμος 20.01.26

Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Γάλλοι, Ιταλοί, Βέλγοι, ακόμη και Πολωνοί αγρότες, συγκεντρώθηκαν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο - κάποιοι με τα τρακτέρ τους. Η αστυνομία εκτιμά πως ήταν περίπου 5.500 άνθρωποι

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»
Κόσμος 20.01.26

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»

«Φτάνουν οι ευγένειες. Σταματήστε να προσπαθείτε να τον κατευνάσετε. Πολεμήστε τη φωτιά με τη φωτιά», είπε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός κυβερνήτης για τον Τραμπ

Σύνταξη
Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης
«Θεωρητικό σχέδιο..΄.» 20.01.26

Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης

Ο Τραμπ υποστηρίζει ο Καναδάς είναι ευάλωτος απέναντι στους αντιπάλους των ΗΠΑ. Ο ακροδεξιός Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος και στενός του σύμμαχος, δήλωσε ότι ο Καναδάς γίνεται «εχθρικός» προς τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τραμπ: Για «10.000 συλλήψεις εγκληματιών» στη Μινεσότα μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος – Κολακευτικά λόγια για Ματσάδο
Έκτακτη συνέντευξη Τύπου 20.01.26 Upd: 21:15

Για «10.000 συλλήψεις εγκληματιών» στη Μινεσότα μίλησε ο Τραμπ - Κολακευτικά λόγια για Ματσάδο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία - «Το ΝΑΤΟ θα ήταν στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας χωρίς εμένα», έγραψε σε ανάρτησή του

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…
Κόσμος 20.01.26

Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…

Το Ιράν γνωστοποίησε τις «κόκκινες γραμμές» του σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ και θα συμπεριλαμβάνει την Γαλλία, την Γερμανία και την Μεγάλη Βρετανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα
Νέα εκεχειρία 20.01.26

Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα της Συρίας

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Τομ Μπάρακ καλεί τους Κούρδους να αποδεχθούν την πρόταση του de facto προέδρου της Συρίας, Άχμεντ Αλ Σάρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γροιλανδία: MAGA, αλλά όχι του Τραμπ – Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε
Ισχυρό μήνυμα 20.01.26

MAGA της Γροιλανδίας, όχι του Τραμπ - Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε

Το καπελάκι της αντίστασης στον Ντόναλντ Τραμπ έγινε ανάρπαστο - Γράφει πάνω «Make America Go Away», μια παράφραση του γνωστού σλόγκαν του Αμερικανού προέδρου

Σύνταξη
Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς
Αναστολή δρομολογίων 20.01.26

Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς

Οι ερευνητές στην Ισπανία εξετάζουν τη συντήρηση γραμμών και τρένων για να διευκρινίσουν τα αίτια του δυστυχήματος. Τα τρένα θα παραμείνουν εκεί έως ότου ολοκληρωθεί η αστυνομική και εισαγγελική έρευνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της ΕΕ και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής
Κόσμος 20.01.26

Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της Ευρώπης και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής

Η Ευρώπη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει έναν ισχυρό αλλά μη δοκιμασμένο νόμο εν μέσω της πίεσης για τη Γροιλανδία – αλλά θα μπορούσε επίσης να βγει χαμένη από έναν εμπορικό πόλεμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα
Blue Monday 20.01.26

Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα

Η επιστροφή στη δουλειά τον Ιανουάριο είναι δύσκολη, αλλά το να τα παρατήσεις παρορμητικά δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Υπάρχουν απλές τεχνικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να πάρεις ψύχραιμες αποφάσεις

Σύνταξη
Μακρόν: «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες» – Η Ευρώπη να εξετάσει τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα»
Η ομιλία του 20.01.26

Μακρόν: «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες» - Η Ευρώπη να εξετάσει τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα»

Ως έμμεσο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε η δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός - Δεν προβλέπεται να γίνει Σύνοδος Κορυφής την Πέμπτη, όπως είχε προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος

Σύνταξη
Τουρκία: Συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοκούρδους διαδηλωτές και την αστυνομία στα σύνορα με τη Συρία
Κόσμος 20.01.26

Τουρκία: Συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοκούρδους διαδηλωτές και την αστυνομία στα σύνορα με τη Συρία

Οι διαδηλωτές συγκεντρωθεί στα σύνορα με την Συρία, έπειτα από κάλεσμα του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, για να διαδηλώσουν κατά της επίθεσης του συριακού στρατού, που υποστηρίζεται από την Τουρκία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυτή είναι η «πρωταθλήτρια» των παραβάσεων του ΚΟΚ – Βροχή τα πρόστιμα των 350 ευρώ
Αυτοκίνητο 20.01.26

Αυτή είναι η «πρωταθλήτρια» των παραβάσεων του ΚΟΚ – Βροχή τα πρόστιμα των 350 ευρώ

Εκατοντάδες παραβάσεις καταγράφονται σε κάθε «μπλόκο» της Τροχαίας με τους οδηγούς να καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο, ενώ χάνουν και το δίπλωμά τους για ένα μήνα.

Σύνταξη
Αγρότες: Αποχωρούν τα τρακτέρ από τον κόμβο της Νίκαιας – Σε νέες μορφές κινητοποιήσεων
Κρίσιμες συσκέψεις 20.01.26

Αποχωρούν τα τρακτέρ από τον κόμβο της Νίκαιας - Σε νέες μορφές κινητοποιήσεων οι αγρότες

Λήξη των πολυήμερων κινητοποιήσεων, με την τωρινή μορφή τους, αποφάσισαν οι αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας. Αποχωρούν τα τρακτέρ την Παρασκευή (23/01) και καλείται συλλαλητήριο στην πόλη της Λάρισας. Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια
Μπάσκετ 20.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ για Γροιλανδία: Απαράδεκτες οι απειλές των ΗΠΑ, συνένοχοι ΕΕ και ΝΑΤΟ
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

ΕΟ ΚΚΕ για Γροιλανδία: Απαράδεκτες οι απειλές των ΗΠΑ, συνένοχοι ΕΕ και ΝΑΤΟ

«Οι αντιθέσεις σκοπιμοτήτων ΕΕ, Γερμανίας, Γαλλίας εκθέτει όλα τα αστικά κόμματα που ισχυρίζονταν ότι η ένταξη της Δανίας στην ΚΕΠΠΑ της ΕΕ και η ΝΑΤΟϊκή διεύρυνση σε Σουηδία-Φινλανδία, θα εγγυόταν την ασφάλεια και την ειρήνη», τόνισε η ευρωομάδα του ΚΚΕ

Σύνταξη
Στρασβούργο: Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
Κόσμος 20.01.26

Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Γάλλοι, Ιταλοί, Βέλγοι, ακόμη και Πολωνοί αγρότες, συγκεντρώθηκαν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο - κάποιοι με τα τρακτέρ τους. Η αστυνομία εκτιμά πως ήταν περίπου 5.500 άνθρωποι

Σύνταξη
Ασφαλιστικές εισφορές: Τι αλλάζει για ελεύθερους επαγγελματίες – Πότε λήγει η προθεσμία επιλογής κατηγορίας
Οικονομικές Ειδήσεις 20.01.26

Ασφαλιστικές εισφορές: Τι αλλάζει για ελεύθερους επαγγελματίες – Πότε λήγει η προθεσμία επιλογής κατηγορίας

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 καλούνται οι μη μισθωτοί να «κλειδώσουν» το ύψος των εισφορών τους για τις ασφαλιστικές εισφορές της νέας χρονιάς

Σύνταξη
Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 
«Ανοίξτε σαμπάνιες» 20.01.26

Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 

Η πολυσυζητημένη τηλεοπτική παρουσία της Μέγκαν Μαρκλ στον τομέα του lifestyle φαίνεται πως ολοκληρώνει άδοξα τον κύκλο της, καθώς οι πληροφορίες θέλουν το Netflix να μην ανανεώνει τη σειρά With Love, Meghan για τρίτη σεζόν

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»
Κόσμος 20.01.26

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»

«Φτάνουν οι ευγένειες. Σταματήστε να προσπαθείτε να τον κατευνάσετε. Πολεμήστε τη φωτιά με τη φωτιά», είπε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός κυβερνήτης για τον Τραμπ

Σύνταξη
Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης
«Θεωρητικό σχέδιο..΄.» 20.01.26

Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης

Ο Τραμπ υποστηρίζει ο Καναδάς είναι ευάλωτος απέναντι στους αντιπάλους των ΗΠΑ. Ο ακροδεξιός Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος και στενός του σύμμαχος, δήλωσε ότι ο Καναδάς γίνεται «εχθρικός» προς τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τραμπ: Για «10.000 συλλήψεις εγκληματιών» στη Μινεσότα μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος – Κολακευτικά λόγια για Ματσάδο
Έκτακτη συνέντευξη Τύπου 20.01.26 Upd: 21:15

Για «10.000 συλλήψεις εγκληματιών» στη Μινεσότα μίλησε ο Τραμπ - Κολακευτικά λόγια για Ματσάδο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία - «Το ΝΑΤΟ θα ήταν στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας χωρίς εμένα», έγραψε σε ανάρτησή του

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…
Κόσμος 20.01.26

Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…

Το Ιράν γνωστοποίησε τις «κόκκινες γραμμές» του σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ και θα συμπεριλαμβάνει την Γαλλία, την Γερμανία και την Μεγάλη Βρετανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 20.01.26

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν
Η συνέχεια 20.01.26

Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν

Ο κόσμος της μόδας παίρνει μια πρώτη γεύση από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει o ιταλικός οίκος μόδας Armani μετά τον Giorgio. Ο νέος διευθυντής ανδρικής μόδας Leo Dell’Orco φαίνεται να έχει εγκαταλείψει το «greige» και να αγκαλιάζει την ιστορία της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις
Ελλάδα 20.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις

«Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων μας», τόνισε ο αρμόδιος υπουργός μετά την ολοκλήρωση της διυπουργικής.

Σύνταξη
Συρία: Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα
Νέα εκεχειρία 20.01.26

Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα της Συρίας

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Τομ Μπάρακ καλεί τους Κούρδους να αποδεχθούν την πρόταση του de facto προέδρου της Συρίας, Άχμεντ Αλ Σάρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 20.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Πυροδοτεί τη «βόμβα» – «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ
Οικονομία 20.01.26

Πυροδοτεί τη «βόμβα» το ευρωκοινοβούλιο - «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα ανασταλεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιτροπή διεθνούς εμπορίου. «Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μην προβείτε σε αντίποινα...» προειδοποιεί ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο