Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη επιδεικνύεται και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί για την αντιμετώπιση του υποσιτισμού θα αντιστραφεί λόγω περικοπών στη χρηματοδότηση, προειδοποίησαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη.

«Το πλαίσιο είναι πολύ ανησυχητικό… Αναμένουμε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα το 2026», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ο Τζούλιεν Χάρνεϊς, υπεύθυνος των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη και αρμόδιος για ανθρωπιστικά ζητήματα στη χώρα.

Ο ρόλος των ΗΠΑ στην Υεμένη

Περίπου 21 εκατ. άνθρωποι θα χρειαστούν ανθρωπιστική βοήθεια φέτος, με τον αριθμό τους να καταγράφει αύξηση από τα 19,5 εκατ. την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Η κατάσταση επιδεικνύεται από την οικονομική κατάρρευση και τη διακοπή παροχής βασικών υπηρεσιών, όπως της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης, και την πολιτική αβεβαιότητα, δήλωσε ο Χάρνεϊς.

Η χρηματοδότηση που παραδοσιακά ελάμβανε η Υεμένη από τις χώρες της Δύσης τώρα περικόπτεται, δήλωσε ο ίδιος, καταδεικνύοντας τις ελπίδες για βοήθεια από τις χώρες του Κόλπου.

Οι ΗΠΑ περιέγραψαν τις δαπάνες της αρωγής τους φέτος και κορυφαίους δωρητές από τη Δύση επίσης μείωσαν τη βοήθεια καθώς προτίμησαν να αυξήσουν τις δαπάνες για άμυνα, πυροδοτώντας χρηματοδότηση για τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Υεμένη βρισκόταν στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες στον κόσμο ανθρωπιστικές επιχειρήσεις σε μια δεκαετία εμφυλίου που προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στην παροχή τροφίμων. Η χώρα έχει επίσης υπάρξει πηγή μεταξύ των τελευταίων μηνών της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη απειλεί την περιοχή με ασθένειες

«Παιδιά πεθαίνουν και αυτό θα γίνει χειρότερο», δήλωσε ο Χάρνεϊς. Η επισιτιστική ανασφάλεια προβλέπεται να επιδεινωθεί σε όλη τη χώρα και αναμένονται υψηλότερα ποσοστά υποσιτισμού, δήλωσε ο ίδιος.

«Για 10 χρόνια, τα Ηνωμένα Έθνη και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις είχαν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα… φέτος, δεν θα ισχύσει αυτό».

Δήλωσε ότι η ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη απειλεί την περιοχή με ασθένειες όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα που μπορεί να περάσουν τα σύνορα.

Το 2025, 680 εκατ. δολάρια προσφέρθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη στην Υεμένη, περίπου το 28% του στόχου, δήλωσε ο Χάρνεϊς.