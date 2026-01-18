Σοκ στην Μπουντεσλίγκα: Η Άιντραχτ απολύει τον Τόπμελερ!
Ο Γερμανός τεχνικός φεύγει άμεσα από την ομάδα της Φρανκφούρτης
Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης πήρε δραστικά μέτρα εν μέσω βαθιάς κρίσης, απολύοντας με άμεση ισχύ τον προπονητή Ντίνο Τόπμελερ, σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ. Ο 45χρονος Γερμανός τεχνικός, που είχε φέρει την ομάδα στο Τσάμπιονς Λιγκ πέρυσι με εντυπωσιακό επιθετικό ποδόσφαιρο, δεν άντεξε την πίεση. Οι φήμες για απόλυση εντάθηκαν μετά το ισόπαλο 3-3 με την Βέρντερ Βρέμης την Παρασκευή, όπου η Άιντραχτ έσωσε βαθμό στο τελευταίο λεπτό, αλλά δέχθηκε βαριά κριτική από τον αθλητικό διευθυντή Μάρκους Κρέσχε. Ο Κρέσχε απέφυγε να επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη του στον Τόπμελερ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα το συζητήσουμε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να μην ξαναδούμε τέτοιες εμφανίσεις». Το κλαμπ δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση ακόμα, αλλά οι συζητήσεις σε τηλεδιάσκεψη με το συμβούλιο έδωσαν το τελικό χτύπημα.
Το πρόβλημα της Άιντραχτ κρύβεται κυρίως στην άμυνα, που έχει γίνει εφιάλτης για τον Τόπμελερ. Σε 18 αγώνες πρωταθλήματος, η ομάδα έχει δεχθεί 39 γκολ, ενώ μόνο στα τρία πρώτα παιχνίδια του 2026 δέχθηκαν εννέα! Με μόλις έναν θρίαμβο στα τελευταία επτά ματς, οι «αετοί» κινδυνεύουν να χάσουν τις ευρωπαϊκές θέσεις. Ο Τόπμελερ ήρθε το καλοκαίρι του 2023 ως διάδοχος του Όλιβερ Γκλάσνερ, που είχε κατακτήσει το Γιουρόπα Λίγκ το 2022. Πέρσι πήρε το εισιτήριο για το Τσάμπιονς Λιγκ μέσω Μπουντεσλίγκα με φουλ επιθετικό στυλ – πρώτος προπονητής στην ιστορία του κλαμπ. Όμως φέτος, η φλόγα έσβησε: η ομάδα δεν βρήκε ρυθμό, οι αμυντικές αδυναμίες έγιναν χρονικό πρόβλημα και η πίεση από τα ΜΜΕ μεγάλωσε.
Τώρα, η Άιντραχτ έχει μπροστά της δυσκολίες. Ήδη την Τετάρτη αντιμετωπίζει την Καράμπαχ στο Μπακού για να σώσει την πρόκριση στο Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ το Σάββατο έρχεται η Χόφενχαϊμ στη Μπουντεσλίγκα. Χωρίς προπονητή, η κρίση βαθαίνει – ποιος θα πάρει τα ηνία σε μια ομάδα με ταλέντο αλλά χωρίς ισορροπία; Η απόφαση δείχνει αποφασιστικότητα από τη διοίκηση, αλλά η επόμενη εβδομάδα θα δείξει αν ήταν σωστή. Η Μπουντεσλίγκα δεν συγχωρεί λάθη, και η Άιντραχτ παλεύει να μείνει στην ελίτ.
