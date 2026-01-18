Live streaming: Σενεγάλη – Μαρόκο
Live streaming: Σενεγάλη – Μαρόκο. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σενεγάλη – Μαρόκο για τον τελικό του Κόπα Άφρικα. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη στον μεγάλο τελικό του Κόπα Άφρικα.
Παρακολουθήστε στις 21:00 μέσω live streaming από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Δείτε ΕΔΩ το παιχνίδι.
