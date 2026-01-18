Live streaming: Σενεγάλη – Μαρόκο

Το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη στον μεγάλο τελικό του Κόπα Άφρικα.

Παρακολουθήστε στις 21:00 μέσω live streaming από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Δείτε ΕΔΩ το παιχνίδι.