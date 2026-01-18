Μητρόπολη Αθηνών: Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας – Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη
«Η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος - Κανείς δεν νομιμοποιείται να καταργεί τα όρια για κανένα λόγο» έγραψε μεταξύ άλλων ο Κώστας Μπακογιάννης
Στη Μητρόπολη Αθηνών τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Το μνημόσυνο πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Συλλόγου «Θάνος Αξαρλιάν».
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, ο Κώστας Μπακογιάννης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι το ετήσιο μνημόσυνο «υπενθυμίζει μια θεμελιώδη ιστορική αλήθεια: οι κατά συρροή δολοφόνοι δεν δρούσαν στο κενό. Ένα περιβάλλον διχασμού, τοξικότητας και εχθροπάθειας διαμορφώθηκε και κανονικοποιήθηκε στον δημόσιο λόγο».
Όπως τόνισε στη συνέχεια, «όλοι όσοι συμμετέχουν στα κοινά, από όποια θέση, φέρουν σοβαρή θεσμική ευθύνη, καθώς με επιλογές, λόγο ή σιωπές μπορούν να συμβάλουν στη νομιμοποίηση του μίσους».
Κώστας Μπακογιάννης: Ολόκληρη η ανάρτηση
«Το μνημόσυνο για τα δεκάδες θύματα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, που τελείται κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και υπενθυμίζει μια θεμελιώδη ιστορική αλήθεια: οι κατά συρροή δολοφόνοι δεν δρούσαν στο κενό.
»Ένα περιβάλλον διχασμού, τοξικότητας και εχθροπάθειας διαμορφώθηκε και κανονικοποιήθηκε στον δημόσιο λόγο. Όλοι όσοι συμμετέχουν στα κοινά, από όποια θέση, φέρουν σοβαρή θεσμική ευθύνη, καθώς με επιλογές, λόγο ή σιωπές μπορούν να συμβάλουν στη νομιμοποίηση του μίσους.
»Η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Κανείς δεν νομιμοποιείται να καταργεί τα όρια για κανένα λόγο. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα.
»Το μέτρο και η ευθύνη δεν είναι συγκυριακές αρετές. Είναι μόνιμες υποχρεώσεις του δημόσιου λόγου και της πολιτικής πράξης. Η πολιτική προϋποθέτει αρχές. Ακόμη και σήμερα, που συστηματικά παραβιάζονται παγκοσμίως.
»’Το ήθος της πολιτικής γίνεται, προοπτικά, ήθος της κοινωνίας’, έγραφε ο πατέρας μου. Ποτέ ξανά».
