Κοντά στην αποφυλάκιση ο Ρομπίνιο
Κοντά στην αποφυλάκιση ο Ρομπίνιο

Ο Ρομπίνιο έχει ήδη εκτίσει μέρος της ποινής του στις φυλακές της Βραζιλίας.

Γιώργος Μαζιάς
A
A
Spotlight

Ο πρώην διεθνής σταρ, Ρομπίνιο, που έχει καταδικαστεί σε εννέα χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή σε ομαδικό βιασμό στην Ιταλία, είδε πρόσφατα την ποινή του να μειώνεται κατά 160 ημέρες από τη Δικαιοσύνη της πολιτείας του Σάο Πάολο στη Βραζιλία. Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο ώστε ο 41χρονος πρώην άσος να πλησιάσει νωρίτερα την ημερομηνία αποφυλάκισης, καθώς έχει ήδη εκτίσει μέρος της ποινής του στις φυλακές της Βραζιλίας.

Η καταδίκη που του είχε επιβληθεί από ιταλικό δικαστήριο για ομαδικό βιασμό στη Μιλάνο το 2013 είχε επικυρωθεί από την ιταλική Δικαιοσύνη, και στη συνέχεια αναγνωρίστηκε επίσης από τα βραζιλιάνικα δικαστήρια, επιτρέποντας την εκτέλεση της ποινής στη χώρα του. Το γεγονός αυτό είχε οδηγήσει στη σύλληψή του στη Βραζιλία και στην έναρξη εκτέλεσης της ποινής των εννέα ετών.

Σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη νομοθεσία, οι κρατούμενοι μπορούν να εμπίπτουν στη διαδικασία της remição, δηλαδή στη μείωση της συνολικής ποινής χάρη στην εργασία ή στις σπουδές που πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια της κράτησης. Το δικαστήριο της πολιτείας του Σάο Πάολο έκανε δεκτό αίτημα της υπεράσπισης, βασισμένο στο γεγονός ότι ο Ρομπίνιο έχει συμμετάσχει σε οργανωμένα εκπαιδευτικά και εργασιακά προγράμματα εντός του σωφρονιστικού συστήματος, και του αναγνώρισε μειωμένη ποινή κατά 160 ημέρες.

Η συγκεκριμένη μείωση δεν είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζεται στον Ρομπίνιο. Τον Νοέμβριο του 2025, το ίδιο δικαστήριο είχε ήδη μειώσει την ποινή του κατά 69 ημέρες, επίσης με βάση τις δραστηριότητες που είχε ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια της κράτησής του, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες μορφές εργασίας και μελέτης. Η νέα απόφαση, λοιπόν, προσθέτει άλλη μια μείωση στην ήδη επιβαλλόμενη ποινή, επισημαίνοντας τη σημασία που δίνει το βραζιλιάνικο νομικό πλαίσιο στην πρόοδο και την επανένταξη των κρατουμένων.

Η ποινή των εννέα ετών αρχικά είχε επικυρωθεί από την ανώτατη ιταλική Δικαιοσύνη μετά από δίκη για ομαδικό βιασμό και σε άλλες βαθμίδες έφεσης. Επειδή το Σύνταγμα της Βραζιλίας απαγορεύει την έκδοση των δικών της υπηκόων, η Ιταλία είχε ζητήσει να εκτίσει την ποινή στη Βραζιλία, αίτημα που έγινε δεκτό από τα βραζιλιάνικα δικαστήρια και οδήγησε στη σύλληψη και κράτηση του πρώην ποδοσφαιριστή.

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις διεθνώς, καθώς αφορά έναν πρώην παγκόσμια αναγνωρισμένο ποδοσφαιριστή που καταδικάστηκε για σοβαρό σεξουαλικό έγκλημα και πλέον εκτίει την ποινή του στο σωφρονιστικό σύστημα της πατρίδας του. Η πρόσφατη μείωση της ποινής του, βάσει των δραστηριοτήτων που έχει αναλάβει στη φυλακή, αποτελεί εφαρμογή του νόμου και δείχνει πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί απονομής ποινικής δικαιοσύνης και κοινωνικής επανένταξης στη Βραζιλία.

Τράπεζες
Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου «ακτινογράφησε» ότι ο Χάρι Κέιν θέλει τίτλους περισσότερο από το να σπάει ρεκόρ και τον συνέκρινε με τους Τόνι Κρόος και Κέβιν Ντε Μπρόινε

Βάιος Μπαλάφας
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61: Επιβλητική η «βασίλισσα» στον ισπανικό «εμφύλιο»
Μπάσκετ 16.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61: Επιβλητική η «βασίλισσα» στον ισπανικό «εμφύλιο»

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εξαιρετική επιθετική πολυφωνία απέναντι σε μια Μπαρτσελόνα που δεν είχε λύσεις κι έτσι επικράτησε εύκολα στο ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής της Euroleague με 80-61.

Σύνταξη
Οι Μπακς κινούνται για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει – Ποια ονόματα «παίζουν»
Μπάσκετ 16.01.26

Οι Μπακς για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει - Ποια ονόματα «παίζουν»

Τζα Μοράντ και Ζακ Λαβίν είναι μερικά από τα ονόματα που «ακούγονται» για τους Μπακς προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμείνει στο Μιλγουόκι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δύο γκολ από τον Μασούρα, σκόραρε ξανά ο Φορτούνης στην «4άρα» της Αλ Καλίτζ του Δώνη
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Δύο γκολ από τον Μασούρα, σκόραρε ξανά ο Φορτούνης στην «4άρα» της Αλ Καλίτζ του Δώνη

Συνεχίζουν τις πολύ καλές εμφανίσεις Φορτούνης και Μασούρας με την Αλ Καλίτζ – Δύο γκολ πέτυχε κόντρα στην Αλ Ακντούντ και 4 στα τελευταία 5 ματς ο Μασούρας, σκόραρε για 3ο σερί παιχνίδι ο Φορτούνης.

Σύνταξη
IFAB: Στο… στόχαστρο οι καθυστερήσεις στους αγώνες
Ποδόσφαιρο 16.01.26

IFAB: Στο… στόχαστρο οι καθυστερήσεις στους αγώνες

Το IFAB συνεδριάζει την Τρίτη (20/1) για να εξετάσει να εισάγει αντίστροφη μέτρηση στην εκτέλεση των πλαγίων άουτ και στα χτυπήματα από το τέρμα. Στο τραπέζι κανονισμός για τους τραυματισμούς

Βάιος Μπαλάφας
Στο πλευρό του Βαγγέλη Παυλίδη ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του κόντρα στην Πόρτο
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Στο πλευρό του Παυλίδη ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά τη χαμένη ευκαιρία του κόντρα στην Πόρτο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έσπευσε να τονίσει στον Βαγγέλη Παυλίδη ότι ο αποκλεισμός της Μπενφίκα από την Πόρτο στο Κύπελλο δεν αποτελεί προσωπική του ευθύνη, μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία που είχε στο 90+1'.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη

«Με χαρά να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση, αλλά δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Greece: Winter Sales Bring Extended Sunday Shopping Hours
English edition 17.01.26

Greece: Winter Sales Bring Extended Sunday Shopping Hours

Special rules also apply to STOCK and OUTLET stores, which must clearly display the original price—crossed out—and the new reduced price, ensuring consumers can easily distinguish between the two.

Σύνταξη
«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» – Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»
Χρόνος 17.01.26

«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» - Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»

Η Κιμ Αλέξις, από τη Νέα Υόρκη, ήταν τακτική παρουσία στο εξώφυλλο του Sports Illustrated Swimsuit Issue στη δεκαετία του 1980. Φωτογραφήθηκε επίσης για τα περιοδικά Vogue και Cosmopolitan, καθώς περπατούσε στις πασαρέλες για τους Gucci και Ralph Lauren.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;
Εργασιακό πρωτόκολο 17.01.26

Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;

«Είμαι Gen Z και φοράω ακουστικά στη δουλειά. Το αφεντικό μου λέει ότι είναι αντικοινωνικό. Τι να κάνω;». Αντίστοιχες ερωτήσεις αφθονούν σε διαδικτυακά φόρα. Η απάντηση δεν είναι αυτονόητη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών
Κρήτη 17.01.26

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών

Σε νέο σημείο στρέφονται οι αναζητήσεις για τον Αλέξη Τσικόπουλο - Η φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει το πως – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος σήμερα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» – Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι στη λίστα
Χωρίς Παλαιστίνιους 17.01.26

Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα - Τα μέλη που διάλεξε ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το ΔΣ που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν περιέχει ούτε έναν Παλαιστίνιο - Αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με επαφές με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ είναι οι εκλεκτοί για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα

Σύνταξη
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
«Ειλικρινής διάλογος» 17.01.26

«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
Σε ηλικία 95 ετών 17.01.26 Upd: 09:37

Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. «Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας», τονίζει η ΝΔ

Σύνταξη
Παλλήνη: Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
Στην Παλλήνη 17.01.26

Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Ο οδηγός εντοπίστηκε από το radar της Τροχαίας να κινείται με υπερβολική ταχύτητα - σχεδόν τριπλάσια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου - στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης

Σύνταξη
Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
Σοβαρά κενά 17.01.26

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)

Το ελαιόλαδο είναι εμβληματικό προϊόν για την ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (61% της παγκόσμιας αγοράς), εξαγωγέας (6%) και καταναλωτής (45%) παγκοσμίως

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Τη στάση του απέναντι στις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, με φόντο την αυξημένη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, επαναπροσδιορίζει το ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στη διεύρυνση και στη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς σχεδιάζει να απαντήσει η Χαριλάου Τρικούπη στη δημοσκοπική πίεση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου «ακτινογράφησε» ότι ο Χάρι Κέιν θέλει τίτλους περισσότερο από το να σπάει ρεκόρ και τον συνέκρινε με τους Τόνι Κρόος και Κέβιν Ντε Μπρόινε

Βάιος Μπαλάφας
