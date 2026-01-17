Κοντά στην αποφυλάκιση ο Ρομπίνιο

Ο πρώην διεθνής σταρ, Ρομπίνιο, που έχει καταδικαστεί σε εννέα χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή σε ομαδικό βιασμό στην Ιταλία, είδε πρόσφατα την ποινή του να μειώνεται κατά 160 ημέρες από τη Δικαιοσύνη της πολιτείας του Σάο Πάολο στη Βραζιλία. Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο ώστε ο 41χρονος πρώην άσος να πλησιάσει νωρίτερα την ημερομηνία αποφυλάκισης, καθώς έχει ήδη εκτίσει μέρος της ποινής του στις φυλακές της Βραζιλίας.

Η καταδίκη που του είχε επιβληθεί από ιταλικό δικαστήριο για ομαδικό βιασμό στη Μιλάνο το 2013 είχε επικυρωθεί από την ιταλική Δικαιοσύνη, και στη συνέχεια αναγνωρίστηκε επίσης από τα βραζιλιάνικα δικαστήρια, επιτρέποντας την εκτέλεση της ποινής στη χώρα του. Το γεγονός αυτό είχε οδηγήσει στη σύλληψή του στη Βραζιλία και στην έναρξη εκτέλεσης της ποινής των εννέα ετών.

Σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη νομοθεσία, οι κρατούμενοι μπορούν να εμπίπτουν στη διαδικασία της remição, δηλαδή στη μείωση της συνολικής ποινής χάρη στην εργασία ή στις σπουδές που πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια της κράτησης. Το δικαστήριο της πολιτείας του Σάο Πάολο έκανε δεκτό αίτημα της υπεράσπισης, βασισμένο στο γεγονός ότι ο Ρομπίνιο έχει συμμετάσχει σε οργανωμένα εκπαιδευτικά και εργασιακά προγράμματα εντός του σωφρονιστικού συστήματος, και του αναγνώρισε μειωμένη ποινή κατά 160 ημέρες.

Η συγκεκριμένη μείωση δεν είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζεται στον Ρομπίνιο. Τον Νοέμβριο του 2025, το ίδιο δικαστήριο είχε ήδη μειώσει την ποινή του κατά 69 ημέρες, επίσης με βάση τις δραστηριότητες που είχε ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια της κράτησής του, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες μορφές εργασίας και μελέτης. Η νέα απόφαση, λοιπόν, προσθέτει άλλη μια μείωση στην ήδη επιβαλλόμενη ποινή, επισημαίνοντας τη σημασία που δίνει το βραζιλιάνικο νομικό πλαίσιο στην πρόοδο και την επανένταξη των κρατουμένων.

Η ποινή των εννέα ετών αρχικά είχε επικυρωθεί από την ανώτατη ιταλική Δικαιοσύνη μετά από δίκη για ομαδικό βιασμό και σε άλλες βαθμίδες έφεσης. Επειδή το Σύνταγμα της Βραζιλίας απαγορεύει την έκδοση των δικών της υπηκόων, η Ιταλία είχε ζητήσει να εκτίσει την ποινή στη Βραζιλία, αίτημα που έγινε δεκτό από τα βραζιλιάνικα δικαστήρια και οδήγησε στη σύλληψη και κράτηση του πρώην ποδοσφαιριστή.

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις διεθνώς, καθώς αφορά έναν πρώην παγκόσμια αναγνωρισμένο ποδοσφαιριστή που καταδικάστηκε για σοβαρό σεξουαλικό έγκλημα και πλέον εκτίει την ποινή του στο σωφρονιστικό σύστημα της πατρίδας του. Η πρόσφατη μείωση της ποινής του, βάσει των δραστηριοτήτων που έχει αναλάβει στη φυλακή, αποτελεί εφαρμογή του νόμου και δείχνει πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί απονομής ποινικής δικαιοσύνης και κοινωνικής επανένταξης στη Βραζιλία.