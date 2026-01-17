Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων – Πώς και πού θα εφαρμοστούν
Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στη λεωφόρο Κηφισίας και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, θα εφαρμοστούν αύριο Κυριακή 18/1 στη Λεωφόρο Κηφισίας λόγω εκτέλεσης εργασιών.
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών έχουν τεθεί σε ισχύ και στην Αττική Οδό
Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στην αριστερή λωρίδα οδικών τμημάτων της λεωφόρου και θα διαρκέσουν από τις 07:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεαστούν οι περιοχές των Δήμων Κηφισιάς και Αμαρουσίου:
• Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Αριστοτέλους / Ν. Πλαστήρα.
• Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Σοφίας / Σουρή και Μυκάλης.
• Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δημ. Γούναρη και Πάρνωνος.
• Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σωρού και Φραγκοκκλησίας.
Κατά τη διάρκεια της διακοπής κυκλοφορίας, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον, κάθε φορά, πλάτος του οδοστρώματος.
Η Ελληνική Αστυνομία, καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην Αττική Οδό
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών έχουν τεθεί σε ισχύ και επί της Αττικής Οδού στην περιοχή της Παλλήνης από τις 14/1 και έως τις 27 Φεβρουαρίου του 2026.
Ειδικότερα, λόγω των τεχνικών εργασιών που θα εκτελεστούν, θα υπάρχουν τροποποιήσεις στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 13.850 και 11.950 στο ρεύμα προς Αθήνα.
Θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες στον Δήμο Παλλήνης, ως εξής:
Α’ Φάση: Αποκλεισμός της αριστερής και τμήματος της μεσαίας λωρίδας. Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται σε τμήμα της μεσαίας και της δεξιάς λωρίδας με κατάληψη και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).
Β’ Φάση: Αποκλεισμός της δεξιάς και τμήματος της μεσαίας λωρίδας. Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται σε τμήμα της μεσαίας και της αριστερής λωρίδας.
