Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του 70χρονου Κώστα Καρτσωνάκη, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Αγία Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στο Ηράκλειο.

Ο 70χρονος είχε εξαφανιστεί στο Ηράκλειο από το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο σημείο όπου είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες και παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ για ιατρική αξιολόγηση.

Από το πρωί, δυνάμεις της Αστυνομίας σάρωναν την περιοχή, σε μια οργανωμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 70χρονου, με τη βοήθεια των πληροφοριών που συγκέντρωναν οι αρχές και εθελοντές. Τελικά ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα σε χωράφι πέριξ του μοναστηριού Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.

Ο Κωνσταντίνος Καρτσωνάκης είχε φύγει από το σπίτι του για να μεταβεί σε φυσικοθεραπευτήριο στην ευρύτερη περιοχή της λεωφόρου Παπαναστασίου, χωρίς να επιστρέψει. Η εξαφάνισή του είχε προκαλέσει Silver Alert, καθώς η ζωή του θεωρούνταν σε κίνδυνο λόγω προβλημάτων άνοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το neakriti.gr κατά τη διαδρομή ο κ. Καρτσωνάκης είχε χάσει τον προσανατολισμό του και, σε επικοινωνία με τους οικείους του, είχε ζητήσει νερό χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει το σημείο όπου βρισκόταν. Μια κάμερα ασφαλείας τον κατέγραψε να κινείται στην οδό Ούλοφ Πάλμε, κατευθυνόμενος νότια προς τη συνοικία Βασιλειές.