Ηράκλειο: Αίσιο τέλος για τον 70χρονο Κώστα Καρτσωνάκη – Εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 70χρονος άνδρας ήταν καταβεβλημένος ωστόσο είναι καλά στην υγεία του.
- Οι χάρτες που εξηγούν γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία
- Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
- «Πολικός Δρόμος του Μεταξιού»: Οι πάγοι της Αρκτικής λιώνουν και η γεωπολιτική σημασία της Γροιλανδίας μεγαλώνει
- Νέες προσφυγές δήμων και κατοίκων στο ΣτΕ για μπόνους δόμησης και πολεοδομίες
Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του 70χρονου Κώστα Καρτσωνάκη, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Αγία Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στο Ηράκλειο.
Ο 70χρονος είχε εξαφανιστεί στο Ηράκλειο από το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο σημείο όπου είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες και παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ για ιατρική αξιολόγηση.
Από το πρωί, δυνάμεις της Αστυνομίας σάρωναν την περιοχή, σε μια οργανωμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 70χρονου, με τη βοήθεια των πληροφοριών που συγκέντρωναν οι αρχές και εθελοντές. Τελικά ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα σε χωράφι πέριξ του μοναστηριού Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.
Ο Κωνσταντίνος Καρτσωνάκης είχε φύγει από το σπίτι του για να μεταβεί σε φυσικοθεραπευτήριο στην ευρύτερη περιοχή της λεωφόρου Παπαναστασίου, χωρίς να επιστρέψει. Η εξαφάνισή του είχε προκαλέσει Silver Alert, καθώς η ζωή του θεωρούνταν σε κίνδυνο λόγω προβλημάτων άνοιας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το neakriti.gr κατά τη διαδρομή ο κ. Καρτσωνάκης είχε χάσει τον προσανατολισμό του και, σε επικοινωνία με τους οικείους του, είχε ζητήσει νερό χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει το σημείο όπου βρισκόταν. Μια κάμερα ασφαλείας τον κατέγραψε να κινείται στην οδό Ούλοφ Πάλμε, κατευθυνόμενος νότια προς τη συνοικία Βασιλειές.
- Ηράκλειο: Αίσιο τέλος για τον 70χρονο Κώστα Καρτσωνάκη – Εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του
- Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο αθλητής με τις υψηλότερες απολαβές στον κόσμο
- Λεπτοκαρυά: Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή
- Ιράν: Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για τη «νίκη» του Τραμπ – «Δεν μπορεί να γίνει επανάληψη της Βενεζουέλας»
- Οι χάρτες που εξηγούν γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία
- Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον
- Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων – Πώς και πού θα εφαρμοστούν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις