Βραζιλία: Ο Λούλα δεν θα παραστεί στην υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Mercosur
Ο Λούλα δεν θα παραστεί στην υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, με πληροφορίες να αναφέρουν ως αιτία το γεγονός ότι οι πρόεδροι προσκλήθηκαν στην Παραγουάη την τελευταία στιγμή.
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δεν θα παραστεί στην υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Mercosur το Σάββατο στην Παραγουάη, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από την βραζιλιάνικη προεδρία (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Adriano Machado, επάνω, ο Λούλα).
Σύμφωνα με την πηγή την οποία επικαλείται το AFP, η απουσία του Λούλα οφείλεται στο γεγονός ότι η εκπροσώπηση των μελών της Mercosur στην τελετή είχε αρχικά προγραμματιστεί σε υπουργικό επίπεδο, αλλά οι πρόεδροι προσκλήθηκαν στην Παραγουάη την τελευταία στιγμή.
Ο παραγουανός πρόεδρος Σαντιάγο Πένια και ο ουρουγουανός ομόλογός του Ζαμαντού Ορσι θα παραστούν στην υπογραφή. Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι ενδέχεται επίσης να είναι παρών στην εκδήλωση.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα ταξιδέψουν την Παρασκευή στη Βραζιλία, όπου θα συναντήσουν τον Λούλα, και το Σάββατο θα μεταβούν στην Παραγουάη για την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας.
Στο τιμόνι της Βραζιλίας, μιας μεγάλης οικονομικής και γεωργικής δύναμης στη Λατινική Αμερική, ο Λούλα άσκησε πιέσεις για την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία θα δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο.
«Η επιμονή του»
Παρά τις πιέσεις που άσκησε, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την τελετή υπογραφής της τον Δεκέμβριο στη Βραζιλία, όταν η χώρα του ασκούσε την εκ περιτροπής προεδρία της Mercosur.
«Ο ηγετικός ρόλος και η επιμονή του ήταν καθοριστικής σημασίας στην επίτευξη μιας συμφωνίας για την οποία εργαζόμασταν εδώ και 25 χρόνια», δήλωσε χθες Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της Βραζιλίας, Ζεράλντο Αλκμιν.
Πηγή: ΑΠΕ
