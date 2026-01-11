Λούλα: Η συμφωνία EE-Mercosur απάντηση στους δασμούς

Ως απάντηση στον αυξανόμενο προστατευτισμό του διεθνούς εμπορίου χαρακτηρίζει την έγκριση της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη,Παραγουάη), ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο ηγέτης της Βραζιλίας, που τον περασμένο Δεκέμβριο στη σύνοδο της Mercosur, είχε καλέσει τους ευρωπαίους ηγέτες να «επιδείξουν θάρρος» προκειμένου να εγκρίνουν τη συμφωνία ανάμεσα στα δύο οικονομικά μπλοκ είχε αναφερθεί τότε σε επιστολή που έλαβε από τους ηγέτες της ΕΕ, στην οποία εξέφραζαν την ελπίδα ότι η συμφωνία θα εγκριθεί τον Ιανουάριο.

«Έχουμε στα χέρια μας την ευκαιρία να στείλουμε στον κόσμο ένα σημαντικό μήνυμα υπεράσπισης του πολυμερισμού και να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας θέση σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό», είχε πεί ο πρόεδρος της μεγαλύτερης χώρας και της μεγαλύτερης οικονομίας της Νότιας Αμερικής.

Η Βραζιλία σε κλοιό απο τους δασμούς Τραμπ

Σε ανάρτησή του ο Λούλα ντα Σίλβα δεν χάνει την ευκαιρία και επιτίθεται στην πολιτική δασμών του Αμερικανού προέδρου υποστηρίζοντας τα οφέλη του ελεύθερου εμπορίου λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σε ένα διεθνές πλαίσιο αυξανόμενου προστατευτισμού και μονομερούς προσέγγισης, η συμφωνία (ΕΕ-Mercosur) σηματοδοτεί την υποστήριξη του διεθνούς εμπορίου ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης, ωφελώντας και τα δύο μπλοκ».

Η Βραζιλία είναι μαζί με την Ινδία οι δύο χώρες των BRICS, που αντιμετώπισαν τους εξοντωτικούς δασμούς των ΗΠΑ έως και 50% και μάλιστα για λόγους που σχετίζονται περισσότερο -αν όχι αποκλειστικά – με τις πολιτικές προτιμήσεις του Αμερικανού προέδρου. Στην περίπτωση της Βραζιλίας ήταν η δίκη του στενού του φίλου και πρώην προέδρου Ζαίρ Μπολσονάρου και σε εκείνη της Ινδίας, η σταθερή θέση της χώρας να συνεχίσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Οι σχέσεις της Βραζιλίας με την Ουάσινγκτον έχουν βελτιωθεί απο τον περασμένο Ιανουάριο αλλά πάντα είναι υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας ανατροπής, απο αυτές που συχνά έχουν σημειωθεί και έχουν δημιουργήσει την έκφραση «Taco» -Trump Always Chickens Out. , που σημαίνει ότι το μοτίβο του Αμερικανού προέδρου είναι αρχικά να ανακοινώνει υψηλούς δασμούς που προκαλούν οικονομικό σοκ και πανικό και στη συνέχεια να ανακαλεί.

Συνομιλία Λούλα-Σάντσεθ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, τον έναν απο τους δύο ένθερμους υποστηρικές της συμφωνίας με τη Mercosur – ο άλλος είναι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ο πρόεδρος Λούλα ευχαρίστησε τον Ισπανό ηγέτη «για τη δέσμευσή του στην έγκριση της συμφωνίας Mercosur-Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» και επανέλαβε την προσδοκία του ότι η συμφωνία θα αποφέρει συγκεκριμένα οφέλη για τους ανθρώπους και των δύο συνασπισμών.

Γερμανία και Ισπανία ελπίζουν και επενδύουν σε μια μεγάλη αγορά 270 εκατομμυρίων καταναλωτών για τις βιομηχανίες αυτοκινήτων, μηχανών αλλά και χημικών και φαρμάκων. Για την ίδια αγορά αυτη ενιδαφέρονται και οι άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαικής Ενωσης που έχουν επίσης σημαντικές βιομηχανίες αυτοκινήτων και ηλεκτρικών συσκευών όπως η Ιταλία -που αρχικά φάνηκε να συμβαδίζει με τη Γαλλία- η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Αυστρία και η Ιρλανδία.

Ωστόσο, οι χώρες αυτές διατυπώνουν ανησυχίες για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της εφαρμογής της συμφωνίας στον πρωτογενή τομέα που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς. Οι πέντε χώρες που καταψήφισαν τη συμφωνία είναι μεταξύ των μεγάλων παραγωγών της ΕΕ σε αγροτικά προϊόντα όπως η Γαλλία, τα προιόντα κρέατος της οποίας «απειλούνται» απο τις τεράστιες δυνατότητες εξαγωγών βόειου κρέατος απο την Αργεντινή και τη Βραζιλία.

Πηγή: ot.gr