Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 12:01
Τριήμερο κύμα ψύχους σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού - Πού θα χιονίσει
Λούλα: Η συμφωνία EE-Mercosur απάντηση στους δασμούς
Διεθνής Οικονομία 11 Ιανουαρίου 2026 | 18:40

Λούλα: Η συμφωνία EE-Mercosur απάντηση στους δασμούς

«Η συμφωνία (ΕΕ-Mercosur) σηματοδοτεί την υποστήριξη του διεθνούς εμπορίου ωφελώντας και τα δύο μπλοκ», λέει ο πρόεδρος της Βραζιλίας

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
A
A
Ως απάντηση στον αυξανόμενο προστατευτισμό του διεθνούς εμπορίου χαρακτηρίζει την έγκριση της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη,Παραγουάη), ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο ηγέτης της Βραζιλίας, που τον περασμένο Δεκέμβριο στη σύνοδο της Mercosur, είχε καλέσει τους ευρωπαίους ηγέτες να «επιδείξουν θάρρος» προκειμένου να εγκρίνουν τη συμφωνία ανάμεσα στα δύο οικονομικά μπλοκ είχε αναφερθεί τότε σε επιστολή που έλαβε από τους ηγέτες της ΕΕ, στην οποία εξέφραζαν την ελπίδα ότι η συμφωνία θα εγκριθεί τον Ιανουάριο.

«Έχουμε στα χέρια μας την ευκαιρία να στείλουμε στον κόσμο ένα σημαντικό μήνυμα υπεράσπισης του πολυμερισμού και να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας θέση σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό», είχε πεί ο πρόεδρος της μεγαλύτερης χώρας και της μεγαλύτερης οικονομίας της Νότιας Αμερικής.

Η Βραζιλία σε κλοιό απο τους δασμούς Τραμπ

Σε ανάρτησή του ο Λούλα ντα Σίλβα δεν χάνει την ευκαιρία και επιτίθεται στην πολιτική δασμών του Αμερικανού προέδρου υποστηρίζοντας τα οφέλη του ελεύθερου εμπορίου λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σε ένα διεθνές πλαίσιο αυξανόμενου προστατευτισμού και μονομερούς προσέγγισης, η συμφωνία (ΕΕ-Mercosur) σηματοδοτεί την υποστήριξη του διεθνούς εμπορίου ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης, ωφελώντας και τα δύο μπλοκ».

Η Βραζιλία είναι μαζί με την Ινδία οι δύο χώρες των BRICS, που αντιμετώπισαν τους εξοντωτικούς δασμούς των ΗΠΑ έως και 50% και μάλιστα για λόγους που σχετίζονται περισσότερο -αν όχι αποκλειστικά – με τις πολιτικές προτιμήσεις του Αμερικανού προέδρου. Στην περίπτωση της Βραζιλίας ήταν η δίκη του στενού του φίλου και πρώην προέδρου Ζαίρ Μπολσονάρου και σε εκείνη της Ινδίας, η σταθερή θέση της χώρας να συνεχίσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Οι σχέσεις της Βραζιλίας με την Ουάσινγκτον έχουν βελτιωθεί απο τον περασμένο Ιανουάριο αλλά πάντα είναι υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας ανατροπής, απο αυτές που συχνά έχουν σημειωθεί και έχουν δημιουργήσει την έκφραση «Taco» -Trump Always Chickens Out. , που σημαίνει ότι το μοτίβο του Αμερικανού προέδρου είναι αρχικά να ανακοινώνει υψηλούς δασμούς  που προκαλούν οικονομικό σοκ και πανικό και στη συνέχεια να ανακαλεί.

Συνομιλία Λούλα-Σάντσεθ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, τον έναν απο τους δύο ένθερμους υποστηρικές της συμφωνίας με τη Mercosur – ο άλλος είναι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ο πρόεδρος Λούλα ευχαρίστησε τον Ισπανό ηγέτη «για τη δέσμευσή του στην έγκριση της συμφωνίας Mercosur-Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» και επανέλαβε την προσδοκία του ότι η συμφωνία θα αποφέρει συγκεκριμένα οφέλη για τους ανθρώπους και των δύο συνασπισμών.

EU_MERCOSUR

Γερμανία και Ισπανία ελπίζουν και επενδύουν σε μια μεγάλη αγορά 270 εκατομμυρίων καταναλωτών για τις βιομηχανίες αυτοκινήτων, μηχανών αλλά και χημικών και φαρμάκων. Για την ίδια αγορά αυτη ενιδαφέρονται και οι άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαικής Ενωσης που έχουν επίσης σημαντικές βιομηχανίες αυτοκινήτων και ηλεκτρικών συσκευών όπως η Ιταλία -που αρχικά φάνηκε να συμβαδίζει με τη Γαλλία- η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Αυστρία και η Ιρλανδία.

Ωστόσο, οι χώρες αυτές διατυπώνουν ανησυχίες για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της εφαρμογής της συμφωνίας στον πρωτογενή τομέα που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς. Οι πέντε χώρες που καταψήφισαν τη συμφωνία είναι μεταξύ των μεγάλων παραγωγών της ΕΕ σε αγροτικά προϊόντα όπως η Γαλλία, τα προιόντα κρέατος της οποίας «απειλούνται» απο τις τεράστιες δυνατότητες εξαγωγών βόειου κρέατος απο την Αργεντινή και τη Βραζιλία.

Πηγή: ot.gr

Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Outsourcing: Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Στοιχεία Eurostat 10.01.26

Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ λόγω του outsourcing - Κερδισμένοι και χαμένοι

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) προκαλεί σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου μεγάλες ανισότητες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ - Πώς βγήκαν μπροστά Ιρλανδία, Τσεχία και Ισπανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;
Διεθνής Οικονομία 10.01.26

Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;

Μια πρόσφατη μελέτη διαπιστώνει ότι η υποστήριξη για το ευρώ παραμένει υψηλή σε ολόκληρη την ΕΕ, με τους ερευνητές να υποστηρίζουν ότι το νόμισμα έχει διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύνταξη
Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»
Αλλαγή ρότας 10.01.26

Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτής της κινηματογραφικής σειράς καταδιώξεων ήταν η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Olina, του πέμπτου πλοίου που κατέσχεσαν οι αμερικανικές δυνάμεις μέσα σε τρεις εβδομάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών – Απειλές και άγρια καταστολή εναντίον των διαδηλωτών
«Κανένα έλεος» 11.01.26

Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών – Απειλές και άγρια καταστολή εναντίον των διαδηλωτών

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και ανδρών των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν, με τον αριθμό των νεκρών να έχει ξεπεράσει τους 400. Ο γενικός εισαγγελέας απείλησε τους διαδηλωτές με ποινές εκτέλεσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραυματισμός στο κεφάλι για τον Μαυροπάνο! Αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο (vid)
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Τραυματισμός στο κεφάλι για τον Μαυροπάνο! Αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο (vid)

Σοβαρός τραυματισμός για τον Ντίνο Μαυροπάνο, ο οποίος μετά από χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα Γουέστ Χαμ - ΚΠΡ στο FA Cup αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο, φορώντας κολάρο.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
«Εγώ ένιωθα καλά να το κάνω»: Η Άριελ Κωνσταντινίδη απαντά στα σχόλια για την ηλικία της μητρότητας
Βίντεο 11.01.26

«Εγώ ένιωθα καλά να το κάνω»: Η Άριελ Κωνσταντινίδη απαντά στα σχόλια για την ηλικία της μητρότητας

«Ήταν ένας δρόμος σχεδόν 8 χρόνια, δεν είπα ‘’ξύπνησα τώρα, είμαι 53 και θα το κάνω’’», δήλωσε μεταξύ άλλων η Άριελ Κωνσταντινίδη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Θα δικαιωθεί η πρόβλεψη για Ταρέμι
On Field 11.01.26

Θα δικαιωθεί η πρόβλεψη για Ταρέμι

Ο Ιρανός σέντερ φορ έχει ήδη 13 γκολ με την φανέλα του Ολυμπιακού και όλα δείχνουν ότι η πρόβλεψη για 20 γκολ θα δικαιωθεί

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ηράκλειο: Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος που πήρε φακελάκι 6.000 ευρώ για να εκδώσει πλαστό έγγραφο
Ηράκλειο 11.01.26

Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος που πήρε φακελάκι 6.000 ευρώ για να εκδώσει πλαστό έγγραφο για οικογενειακό τάφο

Την καταγγελία έκανε γυναίκα για υπόθεση που αφορά οικογενειακό τάφο στον δήμο Μαλεβιζίου - Ο δημοτικός υπάλληλος συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Εξαφανίζονται» τα εισιτήρια για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ – Πόσα απέμειναν
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ολυμπιακός: «Εξαφανίζονται» τα εισιτήρια για το ματς με τον ΠΑΟΚ - Πόσα απέμειναν

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη (14.1, 18.30) στο πλαίσιο του προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τα περισσότερα εισιτήρια να έχουν ήδη βρει κατόχους.

Σύνταξη
Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται
Τρυφερότητα 11.01.26

Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται

Εκατό χρόνια μετά τη γέννηση του Μάικλ Μποντ, του δημιουργού του Paddington, η κόρη του αποκαλύπτει πώς η αγορά ενός αρκουδάκου ως δώρο για τα Χριστούγεννα άλλαξε τη ζωή του συγγραφέα μέχρι τα τελευταία του χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέθανε η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και θεωρητικός του φεμινισμού, Ελένη Βαρίκα
Στο Παρίσι 11.01.26

Πέθανε η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και θεωρητικός του φεμινισμού, Ελένη Βαρίκα

Η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και Σπουδών Φύλου στο Πανεπιστήμιο Paris 8/Saint-Denis, Ελένη Βαρίκα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Υπήρξε πρωτοπόρος θεωρητικός του φεμινισμού στην Ελλάδα.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας

LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Αστέρας για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών
Financial Times 11.01.26

ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών

Το ΝΑΤΟ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να κάνει κάποια δήλωση καταδίκης των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία ή έστω επιβεβαίωσης της εδαφικής κυριαρχίας του νησιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media
Ελλάδα 11.01.26

Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media

Η Τροχαία εντόπισε τους 3 οδηγούς χθες το βράδυ να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες μετά από διαδικτυακό κάλεσμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Σύνταξη
Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως συνδέει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις
Αναπάντεχες ομοιότητες 11.01.26

Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως συνδέει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις

Η κατάθλιψη μοιράζεται γενετικούς παράγοντες κινδύνου με παθήσεις όπως το άγχος και η μετατραυματική διαταραχή, ενώ η σχιζοφρένεια δείχνει να σχετίζεται με τη διπολική διαταραχή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση! Σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του (pic)
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση! Σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του (pic)

Μετά το πέρασμά του από την Τζένοα τη σεζόν 2004-05 ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους για χάρη της Αλ Ετιφάκ, ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύνταξη
«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες
«Πονάμε» 11.01.26

«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες

«Το κράτος οφείλει να προστατεύει τον κάθε άνθρωπο και τον αδερφό μου και δεν τον προστάτεψε κανείς, έφυγε αβοήθητος» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA. «Η βελόνα της χώρας έχει κολλήσει και με την νίκη του ΠΑΣΟΚ θα ξεκολλήσει», λέει.

Σύνταξη
«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια
«βάλ’ της μπικίνι» 11.01.26

«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια

Η τάση «βάλ’ της μπικίνι» στο Grok κλιμακώθηκε ταχύτατα σε εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα ψηφιακής απογύμνωσης γυναικών σε φωτογραφίες, προκαλώντας τρόμο και βαθιά ανασφάλεια σε όσες στοχοποιήθηκαν.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
