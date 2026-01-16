Γροιλανδία Α.Ε.: Πώς ένας δισεκατομμυριούχος έβαλε την ιδέα της απόκτησης στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ

Η ιδέα της απόκτησης της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αρχικά αντιμετωπίστηκε διεθνώς ως μια γραφική εμμονή του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πλέον να έχει βαθύτερες ρίζες.

Πίσω από την πρόταση βρισκόταν ένας παλιός φίλος του Αμερικανού προέδρου, ο δισεκατομμυριούχος Ρόναλντ Λόντερ, άνθρωπος με τεράστια οικονομική επιρροή και συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα στην Αρκτική.

Η σχέση των δύο ανδρών, αλλά και η σύμπτωση πολιτικών αποφάσεων με επιχειρηματικές κινήσεις, αναδεικνύει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ασκείται η εξουσία στον κύκλο του Τραμπ.

Η πρώτη σπίθα στο Οβάλ Γραφείο

Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, μια φαινομενικά αλλόκοτη ιδέα έφτασε στο ανώτατο επίπεδο της αμερικανικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Τραμπ κάλεσε στο Οβάλ Γραφείο τον τότε σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, Τζον Μπόλτον, για να συζητήσουν μια πρόταση που είχε μόλις ακούσει. Όπως αφηγήθηκε αργότερα ο Μπόλτον, ο πρόεδρος του είπε ότι ένας εξέχων επιχειρηματίας είχε προτείνει στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Ο επιχειρηματίας αυτός δεν ήταν άλλος από τον Ρόναλντ Λόντερ, κληρονόμο της αυτοκρατορίας καλλυντικών Estée Lauder και μακροχρόνιο φίλο του Τραμπ.

Η πρόταση, αν και ακραία, δεν απορρίφθηκε. Αντιθέτως, πυροδότησε συζητήσεις στον Λευκό Οίκο για το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυξήσουν την επιρροή τους στο τεράστιο αρκτικό έδαφος που ανήκει στη Δανία.

Μια φιλία δεκαετιών και η πολιτική επιρροή

Ο Ρόναλντ Λόντερ και ο Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζονται από τη δεκαετία του 1960, όταν φοιτούσαν στην ίδια περίφημη σχολή επιχειρήσεων.

Και οι δύο ανήκαν στην ελίτ της Νέας Υόρκης και διατήρησαν στενή σχέση επί περισσότερα από 60 χρόνια.

Ο Λόντερ, μετά την ενασχόλησή του με την οικογενειακή επιχείρηση καλλυντικών, υπηρέτησε στην κυβέρνηση του Ρόναλντ Ρίγκαν, εργάστηκε στο Πεντάγωνο και αργότερα διετέλεσε πρέσβης των ΗΠΑ στην Αυστρία. Το 1989 επιχείρησε ανεπιτυχώς να εκλεγεί δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Όταν ο Τραμπ εξελέγη πρόεδρος το 2016, ο Λόντερ τον στήριξε οικονομικά, δωρίζοντας 100.000 δολάρια στην επιτροπή Trump Victory.

Το 2018, μάλιστα, όταν τέθηκε θέμα πνευματικής υγείας του Τραμπ, ο Λόντερ τον υπερασπίστηκε δημόσια, χαρακτηρίζοντάς τον άνθρωπο «με απίστευτη διορατικότητα και νοημοσύνη».

Several billionaires have invested in Greenland in the years following President Trump’s proposal that the United States could seize control of the island. Ronald Lauder, who first proposed the idea to Trump during his initial term, later invested in several Greenland-based… pic.twitter.com/I9vfd5VfVo — AF Post (@AFpost) January 11, 2026

Η Γροιλανδία ως στρατηγικός στόχος

Η ιδέα της Γροιλανδίας επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ. Ο Τζον Μπόλτον έχει περιγράψει ότι ο πρόεδρος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε όσα ακούει από φίλους του, αντιμετωπίζοντάς τα ως αυτονόητες αλήθειες. Έτσι, η πρόταση του Λόντερ όχι μόνο επιβίωσε, αλλά εξελίχθηκε σε εμμονή.

Ο ίδιος ο Λόντερ υπερασπίστηκε δημόσια τον Τραμπ όταν εκείνος μίλησε ακόμη και για στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας.

Σε άρθρο του στη New York Post, υποστήριξε ότι η ιδέα δεν ήταν παράλογη αλλά στρατηγική. Σύμφωνα με τον Λόντερ, κάτω από τους πάγους της Γροιλανδίας κρύβεται ένας τεράστιος πλούτος σπάνιων γαιών, κρίσιμων για την τεχνητή νοημοσύνη, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα και την υψηλή τεχνολογία.

Παράλληλα, η τήξη των πάγων ανοίγει νέες θαλάσσιες οδούς που αλλάζουν τον παγκόσμιο χάρτη του εμπορίου και της ασφάλειας.

Επιχειρηματικά συμφέροντα στην Αρκτική

Τα λόγια του Λόντερ δεν ήταν θεωρητικά. Δανέζικα εταιρικά αρχεία δείχνουν ότι εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη και ανώνυμους ιδιοκτήτες αγόρασε πρόσφατα ακίνητα στη Γροιλανδία. Η εταιρεία αυτή φέρεται να συνδέεται με επενδυτές του κύκλου Λόντερ.

Μία από τις δραστηριότητές της είναι η εξαγωγή «πολυτελούς» νερού πηγής από νησί στον κόλπο Μπάφιν, ενώ εξετάζεται και η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας από τη μεγαλύτερη λίμνη της Γροιλανδίας για την τροφοδοσία εργοστασίου αλουμινίου.

Δανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Λόντερ συγκαταλέγεται στους επενδυτές, με τοπικούς επιχειρηματίες να επισημαίνουν ότι η ομάδα του διαθέτει εξαιρετική πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά πολυτελών προϊόντων. Παρότι δεν είναι σαφές πώς θα επηρεάζονταν αυτά τα συμφέροντα από μια αμερικανική κατάληψη της Γροιλανδίας, η σύμπτωση πολιτικών πιέσεων και επενδύσεων προκαλεί ερωτήματα.

View this post on Instagram A post shared by Jewish Breaking News (@jewishbreakingnews)

Διεθνείς αντιδράσεις και απειλές

Οι δηλώσεις του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται επειγόντως» τη Γροιλανδία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ο πρωθυπουργός της Δανίας προειδοποίησε ότι μια στρατιωτική ενέργεια ενός κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ εναντίον άλλου θα διέλυε τη συμμαχία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο ότι δεν κατέστη δυνατό να αλλάξει η αμερικανική στάση. Ο ίδιος ο Τραμπ εμφανίστηκε αμετακίνητος, λέγοντας ότι «θα κάνουμε κάτι με τη Γροιλανδία, είτε με τον καλό είτε με τον δύσκολο τρόπο».

Surprise, surprise! The tender to develop Ukraine’s largest lithium deposit, Dobraya, in the Kirovohrad region, was won by Trump’s friend, billionaire Ronald Lauder. Yes, the same one who suggested the US president the idea of ​​acquiring Greenland! This is reported by The New… pic.twitter.com/lDloYXN7Ss — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) January 9, 2026

Από τη Γροιλανδία στην Ουκρανία

Η υπόθεση Λόντερ δεν περιορίζεται στην Αρκτική.

Το όνομά του εμφανίζεται και σε κονσόρτσιουμ που ενδιαφέρεται για την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην Ουκρανία.

Μία επιστολή που διέρρευσε 2023 ανέφερε ότι ο Λόντερ συμμετείχε σε ομάδα που επιδίωκε την εκμετάλλευση κοιτάσματος λιθίου.

Παρότι ο ίδιος δήλωσε ότι δεν συζήτησε το θέμα απευθείας με τον Τραμπ, παραδέχθηκε ότι το έθετε επί χρόνια σε αμερικανικούς και ουκρανικούς κύκλους.

Λίγες εβδομάδες μετά από γενναίες δωρεές του Λόντερ στη Maga Inc, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία για κοινή εκμετάλλευση ορυκτών. Το πρώτο κοίτασμα που δημοπρατήθηκε φέρεται να κερδήθηκε από κονσόρτσιουμ στο οποίο συμμετέχει.

Σκιές σύγκρουσης συμφερόντων

Η στενή σχέση του Ρόναλντ Λόντερ με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε συνδυασμό με τη χρονική σύμπτωση πολιτικών αποφάσεων και επιχειρηματικών ωφελειών, εντείνει τις ανησυχίες για συγκρούσεις συμφερόντων.

Παρότι ο Λευκός Οίκος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, η υπόθεση της Γροιλανδίας αποκαλύπτει πώς προσωπικές σχέσεις και οικονομικά κίνητρα μπορούν να επηρεάσουν τη γεωπολιτική στρατηγική της ισχυρότερης χώρας του κόσμου.