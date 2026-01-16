newspaper
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
Γροιλανδία Α.Ε.: Πώς ένας δισεκατομμυριούχος έβαλε την ιδέα της απόκτησης στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 16 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Γροιλανδία Α.Ε.: Πώς ένας δισεκατομμυριούχος έβαλε την ιδέα της απόκτησης στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ

Ο φίλος του προέδρου των ΗΠΑ, Ρόναλντ Λόντερ, ο οποίος πρώτος πρότεινε την επέκταση στην Αρκτική, συνάπτει τώρα συμφωνίες στο νησί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Spotlight

Η ιδέα της απόκτησης της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αρχικά αντιμετωπίστηκε διεθνώς ως μια γραφική εμμονή του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πλέον να έχει βαθύτερες ρίζες.

Πίσω από την πρόταση βρισκόταν ένας παλιός φίλος του Αμερικανού προέδρου, ο δισεκατομμυριούχος Ρόναλντ Λόντερ, άνθρωπος με τεράστια οικονομική επιρροή και συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα στην Αρκτική.

Η σχέση των δύο ανδρών, αλλά και η σύμπτωση πολιτικών αποφάσεων με επιχειρηματικές κινήσεις, αναδεικνύει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ασκείται η εξουσία στον κύκλο του Τραμπ.

Η πρώτη σπίθα στο Οβάλ Γραφείο

Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, μια φαινομενικά αλλόκοτη ιδέα έφτασε στο ανώτατο επίπεδο της αμερικανικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Τραμπ κάλεσε στο Οβάλ Γραφείο τον τότε σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, Τζον Μπόλτον, για να συζητήσουν μια πρόταση που είχε μόλις ακούσει. Όπως αφηγήθηκε αργότερα ο Μπόλτον, ο πρόεδρος του είπε ότι ένας εξέχων επιχειρηματίας είχε προτείνει στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Ο επιχειρηματίας αυτός δεν ήταν άλλος από τον Ρόναλντ Λόντερ, κληρονόμο της αυτοκρατορίας καλλυντικών Estée Lauder και μακροχρόνιο φίλο του Τραμπ.

Η πρόταση, αν και ακραία, δεν απορρίφθηκε. Αντιθέτως, πυροδότησε συζητήσεις στον Λευκό Οίκο για το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυξήσουν την επιρροή τους στο τεράστιο αρκτικό έδαφος που ανήκει στη Δανία.

Μια φιλία δεκαετιών και η πολιτική επιρροή

Ο Ρόναλντ Λόντερ και ο Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζονται από τη δεκαετία του 1960, όταν φοιτούσαν στην ίδια περίφημη σχολή επιχειρήσεων.

Και οι δύο ανήκαν στην ελίτ της Νέας Υόρκης και διατήρησαν στενή σχέση επί περισσότερα από 60 χρόνια.

Ο Λόντερ, μετά την ενασχόλησή του με την οικογενειακή επιχείρηση καλλυντικών, υπηρέτησε στην κυβέρνηση του Ρόναλντ Ρίγκαν, εργάστηκε στο Πεντάγωνο και αργότερα διετέλεσε πρέσβης των ΗΠΑ στην Αυστρία. Το 1989 επιχείρησε ανεπιτυχώς να εκλεγεί δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Όταν ο Τραμπ εξελέγη πρόεδρος το 2016, ο Λόντερ τον στήριξε οικονομικά, δωρίζοντας 100.000 δολάρια στην επιτροπή Trump Victory.

Το 2018, μάλιστα, όταν τέθηκε θέμα πνευματικής υγείας του Τραμπ, ο Λόντερ τον υπερασπίστηκε δημόσια, χαρακτηρίζοντάς τον άνθρωπο «με απίστευτη διορατικότητα και νοημοσύνη».

Η Γροιλανδία ως στρατηγικός στόχος

Η ιδέα της Γροιλανδίας επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ. Ο Τζον Μπόλτον έχει περιγράψει ότι ο πρόεδρος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε όσα ακούει από φίλους του, αντιμετωπίζοντάς τα ως αυτονόητες αλήθειες. Έτσι, η πρόταση του Λόντερ όχι μόνο επιβίωσε, αλλά εξελίχθηκε σε εμμονή.

Ο ίδιος ο Λόντερ υπερασπίστηκε δημόσια τον Τραμπ όταν εκείνος μίλησε ακόμη και για στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας.

Σε άρθρο του στη New York Post, υποστήριξε ότι η ιδέα δεν ήταν παράλογη αλλά στρατηγική. Σύμφωνα με τον Λόντερ, κάτω από τους πάγους της Γροιλανδίας κρύβεται ένας τεράστιος πλούτος σπάνιων γαιών, κρίσιμων για την τεχνητή νοημοσύνη, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα και την υψηλή τεχνολογία.

Παράλληλα, η τήξη των πάγων ανοίγει νέες θαλάσσιες οδούς που αλλάζουν τον παγκόσμιο χάρτη του εμπορίου και της ασφάλειας.

Επιχειρηματικά συμφέροντα στην Αρκτική

Τα λόγια του Λόντερ δεν ήταν θεωρητικά. Δανέζικα εταιρικά αρχεία δείχνουν ότι εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη και ανώνυμους ιδιοκτήτες αγόρασε πρόσφατα ακίνητα στη Γροιλανδία. Η εταιρεία αυτή φέρεται να συνδέεται με επενδυτές του κύκλου Λόντερ.

Μία από τις δραστηριότητές της είναι η εξαγωγή «πολυτελούς» νερού πηγής από νησί στον κόλπο Μπάφιν, ενώ εξετάζεται και η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας από τη μεγαλύτερη λίμνη της Γροιλανδίας για την τροφοδοσία εργοστασίου αλουμινίου.

Δανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Λόντερ συγκαταλέγεται στους επενδυτές, με τοπικούς επιχειρηματίες να επισημαίνουν ότι η ομάδα του διαθέτει εξαιρετική πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά πολυτελών προϊόντων. Παρότι δεν είναι σαφές πώς θα επηρεάζονταν αυτά τα συμφέροντα από μια αμερικανική κατάληψη της Γροιλανδίας, η σύμπτωση πολιτικών πιέσεων και επενδύσεων προκαλεί ερωτήματα.

Διεθνείς αντιδράσεις και απειλές

Οι δηλώσεις του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται επειγόντως» τη Γροιλανδία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ο πρωθυπουργός της Δανίας προειδοποίησε ότι μια στρατιωτική ενέργεια ενός κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ εναντίον άλλου θα διέλυε τη συμμαχία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο ότι δεν κατέστη δυνατό να αλλάξει η αμερικανική στάση. Ο ίδιος ο Τραμπ εμφανίστηκε αμετακίνητος, λέγοντας ότι «θα κάνουμε κάτι με τη Γροιλανδία, είτε με τον καλό είτε με τον δύσκολο τρόπο».

Από τη Γροιλανδία στην Ουκρανία

Η υπόθεση Λόντερ δεν περιορίζεται στην Αρκτική.

Το όνομά του εμφανίζεται και σε κονσόρτσιουμ που ενδιαφέρεται για την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην Ουκρανία.

Μία επιστολή που διέρρευσε 2023 ανέφερε ότι ο Λόντερ συμμετείχε σε ομάδα που επιδίωκε την εκμετάλλευση κοιτάσματος λιθίου.

Παρότι ο ίδιος δήλωσε ότι δεν συζήτησε το θέμα απευθείας με τον Τραμπ, παραδέχθηκε ότι το έθετε επί χρόνια σε αμερικανικούς και ουκρανικούς κύκλους.

Λίγες εβδομάδες μετά από γενναίες δωρεές του Λόντερ στη Maga Inc, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία για κοινή εκμετάλλευση ορυκτών. Το πρώτο κοίτασμα που δημοπρατήθηκε φέρεται να κερδήθηκε από κονσόρτσιουμ στο οποίο συμμετέχει.

Σκιές σύγκρουσης συμφερόντων

Η στενή σχέση του Ρόναλντ Λόντερ με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε συνδυασμό με τη χρονική σύμπτωση πολιτικών αποφάσεων και επιχειρηματικών ωφελειών, εντείνει τις ανησυχίες για συγκρούσεις συμφερόντων.

Παρότι ο Λευκός Οίκος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, η υπόθεση της Γροιλανδίας αποκαλύπτει πώς προσωπικές σχέσεις και οικονομικά κίνητρα μπορούν να επηρεάσουν τη γεωπολιτική στρατηγική της ισχυρότερης χώρας του κόσμου.

World
HSBC: Η έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι προς το παρόν… «μόνο στην Αμερική»

HSBC: Η έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι προς το παρόν… «μόνο στην Αμερική»

Wall Street
Wall Street: Άνοδος με πρωταγωνιστές τράπεζες και TSMC

Wall Street: Άνοδος με πρωταγωνιστές τράπεζες και TSMC

inWellness
inTown
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Δημόσιο: Πάνω από 16.500 θέσεις ανοίγουν το 2026 μέσω ΑΣΕΠ – Αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό
Προσλήψεις 16.01.26

Πάνω από 16.500 θέσεις εργασίας ανοίγουν το 2026 μέσω ΑΣΕΠ - Αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό

Σημαντικός αριθμός προσλήψεων στο Δημόσιο αφορά τον κρίσιμο τομέα της υγείας και την ΥΠΑ - Μόνιμα εξεταστικά κέντρα και διευρυμένο μητρώο θεμάτων φέρνει ο 3ος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ το 2027

Εύη Σαλτού
Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο
Fizz 16.01.26

Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο

Ο λόγος του κατά την διάρκεια της βράβευσής του στα Critics Choice Awards πριν από λίγες ημέρες έβαλε τέλος στις φήμες περί χωρισμού. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ είναι πιο πολύ μαζί από ποτέ.

Σύνταξη
Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος – Πόσοι φόροι και εισφορές αναλογούν σε κάθε οικογένεια
Στοιχεία 2009 - 2025 16.01.26

Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος - Δείτε πόσοι φόροι και εισφορές αναλογούν σε κάθε οικογένεια

Η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην ΕΕ - Διάγγραμα από το 2009 - 2025 με τις ημέρες που εργαζόμαστε για να πληρώνονται οι φόροι στο κράτος

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Χαοτικές διαφορές 16.01.26

Πως είναι να είσαι συνταξιούχος στο Λουξεμβούργο και πως στην Ελλάδα - Τόσο κοντά, τόσο μακριά…

Η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ Ελλάδας και Λουξεμβούργου, αεροπορικώς, είναι γύρω στα 2.000 χλμ, με την πτήση να διαρκεί μόνο λίγες ώρες. Η απόσταση όμως που μας χωρίζει, συγκρίνοντας τις συντάξεις, είναι… χαοτική. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο
Σφοδρά πυρά 16.01.26

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε, δε, τρεις μεταρρυθμιστικές προτάσεις, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, για τη μείωση του κόστους παραγωγής, μιλώντας για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο
Μπάσκετ 16.01.26

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο από τη Μπάγερν με 85-78 και τις νίκες των Μονακό, Μακάμπι, Ερυθρού Αστέρα, Μπασκόνια και Βίρτους Μπολόνια.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι έχοντας φτάσει στο ζενίθ της δημοτικότητάς της είναι έτοιμη για πρόωρες εκλογές
Pop star 15.01.26

Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι έχοντας φτάσει στο ζενίθ της δημοτικότητάς της είναι έτοιμη για πρόωρες εκλογές

Με ποσοστό αποδοχής 70%, η πρώτη «Σιδηρά Κυρία της Ιαπωνίας», Σαναέ Τακαΐτσι, ετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές καθώς πιστεύει πως μπορεί να κερδίσει περισσότερες έδρες.

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες
Συγγνώμη; 15.01.26

Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες

Η Πάμελα Άντερσον αποφάσισε να αποχωρήσει από την τελετή απονομής βραβειών των Χρυσών Σφαιρών 2026, αφού εντόπισε στο κοινό τον παραγωγό της σειράς «Pam & Tommy», Σεθ Ρόγκαν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επίδειξη ταλέντου και ψυχής
On Field 15.01.26

Επίδειξη ταλέντου και ψυχής

Η Εθνική ομάδα πόλο έδειξε και κόντρα στην Κροατία, πως είναι πανέτοιμη για την κορυφή της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συγγνώμη Κυρανάκη μετά το σάλο για το σεξιστικο σχόλιο του στην Πέρκα
Πολιτική 15.01.26

Συγγνώμη Κυρανάκη μετά το σάλο για το σεξιστικο σχόλιο του στην Πέρκα

Συγγνώμη από την Πέτη Πέρκα για το σεξιστικό σχόλιο μέσα στη Βουλή ζητά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μετά το σάλο που προκάλεσε, αναγνωρίζει πως έκανε «λάθος» και τονίζει πως η φρασεολογία που χρησιμοποίησε «δεν συνάδει με τις προσωπικές του αρχές».

Σύνταξη
