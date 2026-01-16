Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού

Σειρά από ερωτήματα και ποικίλες αντιδράσεις τόσο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και από την Περιφέρεια Αττικής προκαλεί παρέμβαση στην οποία φαίνεται πως προχώρησε ο δήμος Αγίας Παρασκευής σε περιοχή δικαιοδοσίας του, η οποία παράλληλα ανήκει στην προστατευόμενη περιοχή β ζώνη του Υμηττού. Η εν λόγω παρέμβαση αφορά στη δημιουργία του νέου αμαξοστασίου των απορριμματοφόρων του δήμου.

Σειρά εργασιών σε απαγορευμένη ζώνη

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία και καταγγελίες που έχουν φτάσει στο in πριν περί τα μέσα του Νοεμβρίου οι κάτοικοι της οδού Τρικάλων που βρίσκεται σχεδόν παράλληλα με τον περιφερειακό του Υμηττού και η οποία ανήκει στη δικαιοδοσία του δήμου ήρθαν αντιμέτωποι με μπουλντόζες και φορτηγά και με σειρά οικοδομικών εργασιών στο ύψος δύο οικοπέδων που φέρεται να έχει αγοράσει η δημοτική αρχή στο παρελθόν. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία, γνωρίζοντας πως απαγορεύονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις στην περιοχή τους, η οποία όπως αναφέραμε ήδη προστατεύεται ελέω Υμηττού.

Κι εδώ συμβαίνει το πρώτο παράδοξο καθώς όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, η ΕΛ.ΑΣ. ουδέποτε εμφανίστηκε να διερευνήσει την υπόθεση. Εν συνεχεία και αφού η υπόθεση πήρε διαστάσεις η μία μετά την άλλη οι δημοτικές παρατάξεις άρχισαν να εκδίδουν ανακοινώσεις, κάνοντας λόγο για παράνομες παρεμβάσεις σε περιοχή που είναι ενταγμένη στη Β’ Ζώνη Προστασίας του Υμηττού, αλλά κυρίως και για δημιουργία άτυπης χωροθέτησης Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).

Ο έλεγχος της Περιφέρειας

Σύμφωνα με τις καταγγελίες αρχικά οι εργασίες αφορούσαν στο ένα από τα οικόπεδα του δήμου στο οποίο κι έγιναν εργασίες ομαλοποίησης του εδάφους, γεγονός που σήμαινε χωματουργικές εργασίες, μεταφορά αδρανών υλικών, κόψιμο δέντρων κλπ. Οι εργασίες φέρονται να έγιναν από ιδιώτη που είχε αναλάβει το έργο, παρ΄όλα αυτά όταν βρέθηκε στο σημείο κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής για έλεγχο, δεν βρήκε κάποιον υπεύθυνο.

Κατόπιν αυτού το κλιμάκιο του τμήματος ελέγχου της διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας κατέγραψε στον επιτόπιο έλεγχο όσα είδε και κάλεσε σε απολογία τον δήμο Αγίας Παρασκευής. Στην αναφορά του κλιμακίου γίνεται λόγος για «αποθηκευμένες ποσότητες, κυρίως ογκωδών αποβλήτων καθώς και βιολογικά απόβλητα/κλαδέματα». Στην έκθεση ελέγχου αναφερόταν ρητά πως για τις συγκριμένες εργασίες χρειαζόταν αυστηρά περιβαλλοντική άδεια και το κλιμάκιο έδινε διορία 10 ημερών στον δήμο προκειμένου ν’ απαντήσει επί των ευρημάτων και να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις των ελεγκτών της περιφέρειας.

Ρίψη τσιμέντων

Όπως φαίνεται από τις καταγγελίες αλλά και τις ανακοινώσεις των παρατάξεων, ο δήμος Αγίας Παρασκευής δεν συμμορφώθηκε αντιθέτως, οι εργασίες προχώρησαν και δεν έμειναν μόνο στην εναπόθεση αποβλήτων αλλά και ρίψη τσιμέντου για τη διαμόρφωση του χώρου. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση μιας εκ των παρατάξεων, της Λαϊκής Συσπείρωσης: «Την Τετάρτη 8/1/2026 η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε να ρίχνει μπετόν στην είσοδο επί της Οδού Τρικάλων προς την έκταση (μεταξύ Τρικάλων και Μεσογείων) της οποίας ο Δήμος προχωρά την απόκτηση προκειμένου να εγκαταστήσει το αμαξοστάσιο των οχημάτων Καθαριότητας».

»Μέχρι στιγμής στην κυριότητά του έχουν περιέλθει δύο οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 1223,62 τ.μ., ενώ προχωρά η αγορά ακόμα τριών συνολικής έκτασης 3.500 τ.μ. και η μίσθωση κάποιων ακόμα με προτίμηση οικόπεδο με πρόσωπο στη Μεσογείων που διαθέτει ακίνητο.

Προηγήθηκαν το τελευταίο διάστημα εργασίες διαμόρφωσης του χώρου που εκτός απ’ την προετοιμασία για τη σκυροδέτηση περιλάμβανε και εκτεταμένες εργασίες εκσκαφών για τοποθέτηση κάδων απόθεσης απορριμμάτων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι λοιπές ανακοινώσεις των παρατάξεων «Νέα Αρχή», «Νίκη Πολιτών», «Όραμα για την Αγία Παρασκευή» και «Αγία Παρασκευή η πόλη μας». Επίσης σε όλες τις ανακοινώσεις γινόταν λόγος για έλλειψη περιβαλλοντικής άδειας των έργων και σε κάποιες για προσπάθεια του δήμου να δημιουργήσει στη συγκεκριμένη έκταση σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Το καθεστώς για τη β’ ζώνη Υμηττού

Η νομοθεσία για τη λεγόμενη β’ ζώνη του Υμηττού στην οποία ανήκει η οδός Τρικάλων είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν επιτρέπεται καμία εργασία παρά μόνο ήπιες παρεμβάσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Η προστασία του Υμηττού βασίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 187/2011 (ΦΕΚ Δ’ 209/2011), το οποίο θεσπίστηκε με στόχο τη διαφύλαξη του φυσικού και δασικού χαρακτήρα του βουνού, την αποτροπή της περαιτέρω αστικής εξάπλωσης, τον σαφή καθορισμό ζωνών προστασίας και χρήσεων γης. Η Β’ Ζώνη Υμηττού ορίζεται ως ζώνη περιορισμένης προστασίας, λειτουργώντας ως φίλτρο ανάμεσα στον πυρήνα του βουνού και τον αστικό ιστό.

Τι επιτρέπεται και τι όχι

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, επιτρέπονται μόνο αυστηρά περιορισμένες χρήσεις, όπως: έργα προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, ήπιες παρεμβάσεις αναψυχής χαμηλής όχλησης (πεζοπορικά μονοπάτια, σημεία θέας), συντήρηση υφιστάμενων και νομίμως υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ειδικές κοινωφελείς ή δημόσιες χρήσεις, μόνο κατ’ εξαίρεση και με αυστηρή περιβαλλοντική τεκμηρίωση.

Το ΠΔ 187/2011 απαγορεύει ξεκάθαρα: κάθε νέα οικιστική ή εμπορική δόμηση, δραστηριότητες που αυξάνουν την επισκεψιμότητα και την κυκλοφοριακή επιβάρυνση, αλλαγές χρήσεων που οδηγούν σε έμμεση αστικοποίηση, επεμβάσεις που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της περιοχής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δήμος επικαλέστηκε «θετική εισήγηση» του αρμόδιου υπουργείου προκειμένου να δημιουργηθεί στην περιοχή το αμαξοστάσιο, ωστόσο είναι γνωστό πως το Συμβούλιο της Επικρατείας -έως ώρας τουλάχιστον- έχει βάλει απαγορευτικό σε όλη την επίμαχη ζώνη, παρά τις πιέσεις αρκετών δήμων να αλλάξει ο χαρακτήρας της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση όμως, μια «θετική εισήγηση» δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως απόφαση αλλαγής χρήσης, την ώρα μάλιστα που γι’ αυτήν δεν είναι υπεύθυνο το υπουργείο αλλά το ΣτΕ με απόφαση υπέρ ή κατά του αποχαρακτηρισμού της περιοχής ως «απαγορευμένης» για τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

Ο ρόλος της πολεοδομίας

Ενδιαφέρον έχει πάντως και ο ρόλος της πολεοδομίας της Αγίας Παρασκευής η οποία λειτούργησε τουλάχιστον… περίεργα σε αυτή την περίπτωση. Το in έχει στα χέρια του καταγγελία πολίτη ο οποίος θέλησε ανώνυμα να καταγγείλει τα έργα στην Πολεοδομία της Αγίας Παρασκευής, δημιουργώντας ένα προσωρινό λογαριασμό mail για να επικοινωνήσει με αυτήν.

Η απάντηση που έλαβε ήταν πως «οι αιτήσεις για καταγγελία γίνονται αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας με την ταυτότητά σας ή στο e mail της Υπηρεσίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στη συνημμένη αίτηση».

Προκαλεί όντως μεγάλη απορία αυτή η απάντηση και καλό θα ήταν όπως η υπεύθυνη της Πολεοδομίας να απαντούσε στο κάτωθι ερώτημα: σύμφωνα με ποια νομοθεσία μια καταγγελία πρέπει να είναι ενυπόγραφη όταν είναι γνωστό σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα ότι οι καταγγελίες μπορούν να είναι να ανώνυμες.

Πέραν αυτών προκαλεί επίσης εντύπωση η γενικότερη στάση της πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής, καθώς παρά τις καταγγελίες των παρατάξεων, τον έλεγχο από την Περιφέρεια Αττικής, τις καταγγελίες των κατοίκων και παρ’ όλα αυτά η ίδια δεν φαίνεται να κινητοποιήθηκε προκειμένου να ελέγξει τι συμβαίνει.

Η απάντηση του δήμου προκαλεί νέα ερωτήματα

Για όλα τα ανωτέρω το in επικοινώνησε με τον δήμο Αγίας Παρασκευής θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα ζητήσαμε να μάθουμε:

Εάν οι εν λόγω εργασίες υπάγονται σε κάποιο έργο του δήμου με σχετικό προϋπολογισμό, με την ανάλογη περιβαλλοντική μελέτη κλπ; Αν ναι, ποιο είναι το έργο, ποιος ο προϋπολογισμός του και ποια η διαδικασία που ακολουθήθηκε; Για παράδειγμα έγινε με απευθείας ανάθεση ή με διαγωνισμό; Με δεδομένο το ειδικό και εξαιρετικά αυστηρό καθεστώς της περιοχής του Υμηττού, έχει άδεια ο δήμος να προχωρήσει σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις; Αν ναι, από ποιον φορέα; Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έχει σχέση με το έργο; Έχει έρθει σε γνώση μας απάντηση της Πολεοδομίας της Αγ. Παρασκευής όπου ενημερώνει καταγγέλλοντα πως δεν μπορεί να κάνει δεκτή την αίτηση καταγγελίας του εάν δεν είναι επώνυμη. Με βάση ποια νομοθεσία δόθηκε αυτή η απάντηση. Υπάρχει συγγένεια πρώτου βαθμού μεταξύ της προϊσταμένης της πολεοδομίας του δήμου με αντιδήμαρχο που έχει διοριστεί από εσάς. Εάν ναι, θεωρείτε ότι υπάρχει ασυμβίβαστο λόγω αυτής της σχέσης;

Απ’ το μακροσκελές κείμενο που λάβαμε από τον δήμο, απαντήθηκε μόνο μία από τις 5 ερωτήσεις μας και αυτή με πολλά ερωτηματικά. Ο δήμος, στην απάντησή του κάνει λόγο για την ανάγκη δημιουργίας του αμαξοστασίου, ωστόσο πουθενά στην απάντησή του δεν υπάρχουν τα κάτωθι:

ο προϋπολογισμός των εργασιών, οι άδειες που απαιτούνται για να γίνουν και με βάση ποια απόφαση και πως θα πληρωθούν αυτοί που κάνουν τις εργασίες. Ομοίως ο δήμος δεν απάντησε στο ερώτημα αν η τεχνική υπηρεσία έχει σχέση με το έργο. Επίσης δεν προσκόμισε καμία άδεια που αφορά στους περιορισμούς της β ζώνης του Υμηττού. Αυτό που αναφέρει στην απάντηση είναι ότι έχει καταθέσει από τις 21 Φεβρουαρίου του 2024 «σχετικό αίτημα-εξαίρεσης της περιοχής από τη Β΄ ζώνη Υμηττού- στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Συμπληρώνει επίσης επ’ αυτού ότι το υπουργείο αναφέρει σε απάντησή του ότι «ελήφθησαν υπόψη οι εισηγήσεις του Δήμου για την εξαίρεση της συγκεκριμένης περιοχής από τη Β’ Ζώνη Υμηττού, καθώς δεν πρόκειται για δασική έκταση και διαχωρίζεται σαφώς από τον ορεινό όγκο μέσω υφιστάμενης οδού».

Μόνο που αυτή η απάντηση δεν νομιμοποιεί τα έργα. Κι αυτό επειδή η υπόθεση του Υμηττού είναι θέμα της Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει κάποια απόφαση του ΣτΕ που να αναιρεί το προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα αναφορικά με το καθεστώς του Υμηττού, οποιαδήποτε παρέμβαση εκεί είναι παράνομη. Αυτό δεν το γνώριζε η νομική υπηρεσία του Δήμου; Εκτός και αν στον δήμο Αγίας Παρασκευής έχουν… μαντικές ικανότητες αναφορικά με τις προθέσεις του ΣτΕ.

Σε ό,τι αφορά στην πολεοδομία όντως είναι εντυπωσιακή η απάντηση. Κι αυτό επειδή μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι με την υφιστάμενη νομοθεσία μπορούν να γίνουν και ανώνυμες καταγγελίες, όχι μόνο στις πολεοδομίες αλλά σε όλες τις υπηρεσίες, αρχής γενομένης από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, το ΣΔΟΕ κλπ. Στην απάντησή του, αν και ερωτάται ο δήμος, δεν απαντά βάσει ποιας νομοθεσίας δεν δέχεται ανώνυμες καταγγελίες.

Ολόκληρη η απάντηση του δήμου

«Με αφορμή τα ερωτήματά σας επιτρέψτε μας να διευκρινίσουμε ότι αυτά αφορούν συνολικότερα το θέμα του αμαξοστασίου του Δήμου μιας και περάν από τον παντελώς ακατάλληλο για τις ανάγκες της πόλης υπάρχοντος χώρου (από τον οποίο ο Δήμος τελεί υπό έξωση από 1/1/2026) αυτός είναι λίαν επικίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ζήτημα που όπως αντιλαμβάνεστε είναι πρωτεύουσας σημασίας.

Αυτό γίνεται μιας και θεωρούμε αναγκαίο να καταγραφεί με σαφήνεια, θεσμική υπευθυνότητα και πλήρη τεκμηρίωση η πλήρης εικόνα από την οποία φυσικά προκύπτει η θέση της Δημοτικής Αρχής.

Η ανάγκη μετεγκατάστασης του αμαξοστασίου δεν είναι κάτι που προέκυψε τον τελευταίο καιρό, ούτε συνιστά αποτέλεσμα αποσπασματικών ενεργειών.

Πρόκειται για πρόβλημα που ταλανίζει την πόλη και τους εργαζομένους καθαριότητας επί σειρά ετών.

Η επίλυση του καθώς και ο τρόπος αυτής, αποτυπωνόταν σαφώς στο προεκλογικό πρόγραμμα της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Έτσι ακριβώς, από την πρώτη κιόλας ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της προτεραιοποίησε το θέμα και έκτοτε υλοποιούνται με συνέπεια όσα παρουσιάστηκαν δημόσια στους πολίτες και κρίθηκαν θετικά από αυτούς.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων της η Δημοτική Αρχή, παρέλαβε ένα αμαξοστάσιο υπό καθεστώς έξωσης, (το με αριθμό βιβλίου 24/1-2-2024 πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών) με σαφώς προσδιορισμένο χρονικό όριο παραμονής έως τον Ιούνιο του 2025. Με συντονισμένες και επίμονες ενέργειες εξασφαλίστηκε παράταση έως τις 31/12/2025. Ο χρόνος αυτός, ωστόσο, είναι αντικειμενικά περιορισμένος και δεν «επέτρεπε» αδράνεια.

Για τον λόγο αυτό, μία από τις πρώτες κρίσιμες αποφάσεις της διοίκησής μας ήταν η αγορά δύο οικοπέδων για τη μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, σε τίμημα ιδιαίτερα συμφέρον για τον Δήμο, ενισχύοντας την ακίνητη περιουσία του σε μια πόλη που έχει πραγματική ανάγκη από κοινωφελείς υποδομές.

Οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής υπήρξαν έγκαιρες, διαφανείς και απολύτως θεσμικές:

– Διασφαλίσαμε άμεσα την παράταση της μίσθωσης του υφιστάμενου αμαξοστασίου.

– Στις 31/01/2024, έναν μόλις μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τόσο το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για κοινωφελείς χρήσεις στην περιοχή μεταξύ Λ. Μεσογείων και Τρικάλων, όσο και την απευθείας αγορά των οικοπέδων.

– Στις 21/02/2024 κατατέθηκε το σχετικό αίτημα-εξαίρεσης της περιοχής από τη Β΄ ζώνη Υμηττού- στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όσοι σήμερα επιλέγουν την καταγγελία, αποφεύγουν συστηματικά να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα: αν όχι εκεί, τότε πού;

Κεντρικός άξονας της επιλογής μας είναι η ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους της καθαριότητας. Οι συνθήκες στο υφιστάμενο αμαξοστάσιο είναι αντικειμενικά απαράδεκτες και επικίνδυνες, γεγονός που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν επανειλημμένα αναδείξει. Ενδεικτικά αναφέρουν στην από 10/1/2026, ανακοίνωσή τους:

«Για δεκαετίες, εμείς που δίνουμε καθημερινά τη μάχη στον δρόμο, κάτω από αντίξοες συνθήκες, για να κρατήσουμε την πόλη καθαρή, ακούμε υποσχέσεις για τη δημιουργία ενός αξιοπρεπούς και σύγχρονου αμαξοστασίου. Σήμερα, που επιτέλους γίνεται μια προσπάθεια να αποκτήσει ο Δήμος έναν σταθερό χώρο που θα στεγάζει τις υπηρεσίες και τα οχήματά μας, βλέπουμε με λύπη και οργή να στήνεται ξανά ένα σκηνικό “πολέμου” με πρόσχημα τη νομιμότητα. (…) Η υπομονή μας εξαντλήθηκε».

Η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί και δεν δικαιούται να αγνοήσει αυτή την πραγματικότητα. Η αδράνεια ή οι αόριστες, χρονοβόρες προσεγγίσεις θα οδηγούσαν τον Δήμο σε αδιέξοδο, με άμεσες συνέπειες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την καθαριότητα της πόλης.

Παράλληλα, η επιλογή της μετεγκατάστασης αποφέρει μετρήσιμα και σαφή οφέλη για τους δημότες: αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας, ταχύτερη ανταπόκριση, μείωση του χρόνου παραμονής απορριμμάτων, έξι επιπλέον δρομολόγια αποκομιδής, ουσιαστική μείωση του λειτουργικού κόστους (65,6% στα πράσινα και 67% στα ογκώδη), καλύτερη αξιοποίηση εξοπλισμού και ανθρώπινων πόρων, καθώς και αποφυγή πρόσθετων οικονομικών βαρών που θα συνεπαγόταν η μεταφορά του αμαξοστασίου εκτός πόλης.

Στον νέο χώρο θα λειτουργούν αποκλειστικά αμαξοστάσιο στάθμευσης δημοτικών οχημάτων και γραφεία διοίκησης της Διεύθυνσης Καθαριότητας. Τίποτε περισσότερο. Όλα τα σενάρια περί δημιουργίας Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), είναι απολύτως ψευδή.

Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς περί «παράνομων ενεργειών», επισημαίνουμε ότι κατόπιν ελέγχων στο σημείο, μετά από σχετικές καταγγελίες, η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει σε σχετικό έγγραφο που μας απέστειλε, πως «δεν διαπίστωσε καμία παράνομη πολεοδομική εργασία».

Επιπλέον, υπάρχει γραπτή απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία αναφέρεται ρητώς πως ελήφθησαν υπόψη οι εισηγήσεις του Δήμου για την εξαίρεση της συγκεκριμένης περιοχής από τη Β’ Ζώνη Υμηττού, καθώς δεν πρόκειται για δασική έκταση και διαχωρίζεται σαφώς από τον ορεινό όγκο μέσω υφιστάμενης οδού.

Τέλος, ως προς τη λειτουργία της Πολεοδομίας του Δήμου, αυτή εφαρμόζει απαρέγκλιτα τη σχετική νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι οι Υπηρεσίες Δόμησης εξετάζουν και απαντούν αποκλειστικά σε επώνυμες, γραπτές καταγγελίες, όπως ακριβώς συνέβη και στην προκειμένη περίπτωση.

Η Δημοτική Αρχή Αγίας Παρασκευής επιλέγει να δίνει λύσεις, με σεβασμό στους νόμους, στους εργαζόμενους τους πολίτες και με κύριο γνώμονα την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε, παρά τις προσπάθειες δημιουργίας εντυπώσεων ή σύγχυσης».