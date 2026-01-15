Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επέκρινε σφοδρά τους παγκόσμιους ηγέτες την Πέμπτη, οι οποίοι, όπως είπε, επιδιώκουν να «θέσουν τη διεθνή συνεργασία σε σημείο κατάρρευσης» εν μέσω κατάφωρων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, αλλά απέφυγε να κατονομάσει τις παραβαίνουσες χώρες.

Επανέλαβε επίσης ότι είναι «βαθιά ανήσυχος για τη βίαιη καταστολή στο Ιράν», εν όψει της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κρίση που έχει προγραμματιστεί για αργότερα την Πέμπτη.

Ο Γκουτέρες, ο οποίος θα αποχωρήσει από το αξίωμά του στο τέλος του 2026, έδωσε την τελευταία ετήσια ομιλία του, στην οποία παρουσίασε τις προτεραιότητές του για το επόμενο έτος και δήλωσε ότι ο κόσμος είναι διχασμένος από «αυτοκαταστροφικές γεωπολιτικές διαιρέσεις (και) κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου».

Επίσης, επέκρινε «τις μαζικές περικοπές στην αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια», σε μια προφανή αναφορά στις βαθιές περικοπές στους προϋπολογισμούς των οργανισμών του ΟΗΕ που έγιναν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της πολιτικής «Πρώτα η Αμερική» της κυβέρνησης Τραμπ.

«Αυτές και άλλες δυνάμεις κλονίζουν τα θεμέλια της παγκόσμιας συνεργασίας και δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα του ίδιου του πολυμερισμού», δήλωσε ο Γκουτέρες στη Γενική Συνέλευση.

«Σε μια εποχή που χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ τη διεθνή συνεργασία, φαίνεται ότι είμαστε λιγότερο διατεθειμένοι να την αξιοποιήσουμε και να επενδύσουμε σε αυτήν. Κάποιοι επιδιώκουν να θέσουν τη διεθνή συνεργασία σε ‘αναμονή θανάτου’».

We cannot be bystanders to injustice, indifference, or impunity. And we have the power to chart a different course. The @UN Charter gives us our compass. Our pursuit for peace with justice gives us our purpose. And our common humanity gives us the imperative to act. — António Guterres (@antonioguterres) January 15, 2026

Η αξία της ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο Γκουτέρες δήλωσε ότι ο ΟΗΕ είναι «απόλυτα προσηλωμένος στην υπόθεση της ειρήνης στη Γάζα, την Ουκρανία, το Σουδάν και πολύ πιο πέρα, και ακούραστος στην παροχή βοήθειας που σώζει ζωές σε όσους έχουν απόλυτη ανάγκη από υποστήριξη».

Αυτές οι τρεις θανατηφόρες, παρατεταμένες συγκρούσεις έχουν καθορίσει τη θητεία του Γκουτέρες στην ηγεσία του ΟΗΕ, με τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι ο οργανισμός έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικός στην πρόληψη των συγκρούσεων.

Ο Τραμπ έχει αμφισβητήσει τη σημασία του ΟΗΕ και έχει επιτεθεί στις προτεραιότητές του. Το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του οργανισμού, το Συμβούλιο Ασφαλείας, είναι παραλυμένο λόγω των εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας, και οι τρεις μόνιμοι μέλη με δικαίωμα βέτο.

«Καθώς συναντιόμαστε σήμερα, οι παγίδες των συγκρούσεων έχουν παγιδεύσει εκατομμύρια μέλη της ανθρώπινης οικογένειας σε άθλιους, παρατεταμένους κύκλους βίας, πείνας και εκτοπισμού», δήλωσε ο Γκουτέρες.

Σχετικά με τη Γάζα, ο επικεφαλής του ΟΗΕ ζήτησε να «ρέει ανεμπόδιστα» η ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ για την Ουκρανία είπε ότι «πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια» για να σταματήσουν οι συγκρούσεις.

Ζήτησε επίσης την επανέναρξη των συνομιλιών για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στο Σουδάν.

Ο Γκουτέρες χρησιμοποίησε επίσης τις ευρείες παρατηρήσεις του για να παροτρύνει τη λήψη μέτρων κατά της κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης και να ζητήσει την καταπολέμηση των ανισοτήτων.