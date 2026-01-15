sports betsson
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
15.01.2026 | 08:41
«Κόκκινος» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Σικάγο Μπουλς – Γιούτα Τζαζ 128-126: Ο Βούτσεβιτς «λύτρωσε» τους «ταύρους»
Μπάσκετ 15 Ιανουαρίου 2026 | 09:53

Σικάγο Μπουλς – Γιούτα Τζαζ 128-126: Ο Βούτσεβιτς «λύτρωσε» τους «ταύρους»

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς ευστόχησε σε λέι απ στο φινάλε της αναμέτρησης με τους Γιούτα Τζαζ και χάρισε τη νίκη στους Μπουλς με 128-126.

Σαν από μηχανής θεός, ο Νίκολα Βούτσεβιτς λύτρωσε με εύστοχο λέι απ τους Μπουλς και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του επί των Γιούτα Τζαζ με 128-126.

Ο Μαυροβούνιος σούπερ σταρ ήταν ο πρωταγωνιστής στην επικράτηση των Μπουλς, καθώς «έκλεισε» το ματς με 35 πόντους.

Το συγκλονιστικό φινάλε της αναμέτρησης Μπουλς – Τζαζ

YouTube thumbnail

Οι Τζαζ προσπάθησαν να κάμψουν την αντίσταση των Μπουλς και «ψαλίδισαν» τη διαφορά από το -12, για να φτάσουν στους 126 πόντους, όμως σε αυτό το σημείο του αγώνα, ο Βούτσεβιτς είχε όλες τις απαντήσεις και «εκτέλεσε» τους Γιούτα.

Για τους Γιούτα Τζαζ πρώτος σκόρερ ήταν ο Σένσαμπο με 43, ενώ δεν αγωνίστηκε ο Μάρκανεν. Άξιος συμπαραστάτης του Σένσαμπο ήταν ο Κεϊόντε Τζορτζ με 25 πόντους, ο οποίος ωστόσο, αστόχησε σε σουτ που εξασφάλιζε τη νίκη.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα στο NBA

Πέισερς-Ράπτορς 101-115

Σίξερς-Καβαλίερς 107-133

Μπουλς-Τζαζ 116-113

Πέλικανς-Νετς 116-113

Μάβερικς-Νάγκετς 109-118

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Πράσινο από το ελεγκτικό στις συμβάσεις της Chevron

Υδρογονάνθρακες: Πράσινο από το ελεγκτικό στις συμβάσεις της Chevron

Economy
Προϋπολογισμός: Σχεδόν 72 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα το 2025 – Στα 8 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα

Προϋπολογισμός: Σχεδόν 72 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα το 2025 – Στα 8 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα

inWellness
inTown
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Γιατί ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ μπορούν να εξασφαλίσουν League Phase στην Ευρώπη αν κατακτήσουν το Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Γιατί ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ μπορούν να εξασφαλίσουν League Phase στην Ευρώπη αν κατακτήσουν το Κύπελλο

Ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ έχουν μπροστά τους μια σπουδαία ευκαιρία να παίξουν σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης – Τι ισχύει αν μία εκ των δύο κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα
Λάμψη Αστέρων 15.01.26

Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα

Ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες της Τελετής Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, στις 6 Φεβρουαρίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»

Εγραψε ιστορία η Αλμπαθέτε της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας. Με πρωταγωνιστή τον Χεφτέ Μπετανκόρ νίκησε 3-2 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ντεμπούτο του Άλβαρο Αρμπελόα και την πέταξε εκτός Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια»
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του και επικεντρώθηκε στα ματς με τη Λεβερκούζεν και στο πρωτάθλημα

Σύνταξη
Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος μετά τη μεταμόσχευση ήπατος – Συγκινεί το μήνυμα της μητέρας του
Στο Αγρίνιο 15.01.26

Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος μετά τη μεταμόσχευση ήπατος - «Ξαναγεννήθηκε» γράφει στα social η μητέρα του

Βίντεο από τον ξεχωριστό τρόπο που γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο του Τορίνο αποχαιρέτησαν τον 18χρονο Μάριο, ανήρτησε η μητέρα του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την επιτυχή μεταμόσχευση

Σύνταξη
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο
Νέο Μεξικό 15.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο

Χωρίς εγγύηση κρατείται ο ηθοποιός Τίμοθι Μπάσφιλντ, που εμφανίστηκε στο δικαστήριο από το κρατητήριο, μέσω ζωντανής σύνδεσης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νάξος: Στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους προορισμούς του 2026
Διεθνής διάκριση 15.01.26

Το ελληνικό νησί που κατέκτησε την κορυφή των καλύτερων προορισμών του 2026

«Η Νάξος είναι το νησί των χρυσών παραλιών, οι ντόπιοι λατρεύουν τα παιδιά, τα εστιατόρια δεν σε κάνουν ποτέ να νιώθεις ανεπιθύμητος» γράφει η βραβευμένη blogger Μάρτα Οστόγια

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση – Ποιοι καταθέτουν
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Καταθέτει ο Καραμίχας, πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ

Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τις εργασίες της - Ο Τζανέτος Καραμίχας, πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι ο πρώτος μάρτυρας

Σύνταξη
Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο
Deutsche Welle 15.01.26

Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο

Στη μεγαλύτερη υπόθεση ποινικοποίησης της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, η Σάρα Μαρντίνι από τη Συρία και άλλοι ακτιβιστές κινδυνεύουν με κάθειρξη έως και 20 χρόνια για τη διάσωση ανθρώπων στο Αιγαίο.

Σύνταξη
Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές
Agro-in 15.01.26

Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές

Οι αγρότες ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό σημειώνουν ότι «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν» - Επικρατέστερες ημερομηνίες για τη συνάντηση, είναι η Παρασκευή ή η Δευτέρα 19/1

Σύνταξη
Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία
«Ντροπή» 15.01.26

Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία

Οι απεργοί πείνας θα μείνουν στη μνήμη πολλών στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο, «ως μια καθοριστική στιγμή ξεκάθαρης ανυπακοής, μια ντροπή για το βρετανικό κράτος»

Σύνταξη
