Αναβλήθηκε λόγω βροχής και ακατάλληλου παρκέ το Μπουλς-Χιτ (vids, pics)

Η έντονη βροχόπτωση στο Σικάγο και η υγρασία στο παρκέ του United Center οδήγησαν σε πολύωρη καθυστέρηση και τελικά σε οριστική αναβολή της αναμέτρησης Μπουλς – Χιτ, σε μια κατάσταση παρόμοια με εκείνη που είχε γίνει με το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε πριν από 1,5 μήνα περίπου.

Το τζάμπολ ήταν προγραμματισμένο για τις 3:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ωστόσο από νωρίς έγινε σαφές ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε το Σικάγο προκάλεσε υγρασία στο παρκέ, με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα. Οι πρώτες ενημερώσεις έκαναν λόγο για προσωρινό πρόβλημα, με τους ανθρώπους των Μπουλς να εκφράζουν την αισιοδοξία ότι η κατάσταση θα ήταν διαχειρίσιμη.

Truly bizarre scenes at United Center tonight. The Bulls – Heat game has been delayed for more than a hour as crews work to clean the court from condensation caused by the torrential downpours outside, warmer temps and high humidity levels. @WGNNews pic.twitter.com/iVi5nuZdzs — Josh Frydman (@Josh_Frydman) January 9, 2026

Περίπου 40 λεπτά μετά την αρχικά προγραμματισμένη ώρα, ανακοινώθηκε νέα εκτιμώμενη έναρξη μετά τις 20:00 τοπική ώρα (4:00 Ελλάδας), όμως το πρόβλημα όχι μόνο δεν υποχωρούσε, αλλά γινόταν ολοένα και πιο εμφανές. Για σχεδόν δύο ώρες, το προσωπικό συντήρησης προσπαθούσε να στεγνώσει το παρκέ με σφουγγαρίστρες και ειδικά μέσα.

Miami Heat vs Chicago Bulls highlights are going CRAZY🥶🥶🥶 pic.twitter.com/cgkwvT1gMV — KingCharge (@KingCharge) January 9, 2026

Tonight’s Heat-Bulls game in Chicago has been postponed due to condensation on the court pic.twitter.com/x1PiQeSrwo — Bleacher Report (@BleacherReport) January 9, 2026

Τελικά, κρίθηκε πως το παρκέ δεν πληρούσε τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας για να διεξαχθεί αγώνας NBA. Λίγο αργότερα, οι Σικάγο Μπουλς ανακοίνωσαν την οριστική αναβολή της αναμέτρησης με τους Χιτ, διευκρινίζοντας ότι η νέα ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Δείτε την ανάρτηση για την οριστική αναβολή στο Μπουλς-Χιτ στο NBA:

Η κατάσταση στο Μπουλς-Χιτ και η οριστική αναβολή δείχνει πως μπορεί να συμβεί ακόμη και στο NBA κάτι ανάλογο με το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών και οι άνθρωποι του γηπέδου σε συνεργασία με τη Λίγκα αποφάσισαν για λόγους ασφαλείας την οριστική διακοπή της αναμέτρησης.

Τα υπόλοιπα ματς της βραδιάς στο NBA

Κατά τα άλλα, τρία ήταν τα υπόλοιπα ματς της βραδιάς στο NBA. Οι Γιούτα Τζαζ πανηγύρισαν μεγάλη νίκη απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, επικρατώντας με σκορ 116-114. Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς ήταν οι μεγάλοι νικητές στο ντέρμπι με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, νικώντας με 131-122. O Tζούλιους Ραντλ με 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Τίμπεργουλβς, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς έχοντας 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Μεγάλο «διπλό» πέτυχαν οι Ιντιάνα Πέισερς, καθώς επικράτησαν με σκορ 114-112 εκτός έδρας των Σάρλοτ Χόρνετς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Σάρλοτ Χόρνετς – Ιντιάνα Πέισερς 112-114

Σικάγο Μπουλς – Μαϊάμι Χιτ αναβλήθηκε

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 131-122

Γιούτα Τζαζ – Ντάλας Μάβερικς 116-114