ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Την άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, προκειμένου να συζητηθεί το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης του μπλακ άουτ στο FIR Aθηνών, ζητάει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ που είναι μέλη της Επιτροπής, Νίκος Καραθανασόπουλος, Διαμάντω Μανωλάκου, Νίκος Αμπατιέλος και Βασίλης Μεταξάς, απέστειλαν σχετική επιστολή προς την πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής Φωτεινή Αραμπατζή, στην οποία τονίζουν ότι πρέπει να κληθούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς οργάνωσης ελέγχου και ασφαλείας των πτήσεων.

Ποιους ζητά το ΚΚΕ να κληθούν στην Επιτροπή

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, εξαιτίας της σοβαρότητας του ζητήματος και τα επικίνδυνα γεγονότα που διαδραματίστηκαν, ζητά την άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για να συζητηθεί το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης του blackout στο FIR Aθηνών», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Και προσθέτουν πως «στην συνεδρίαση αυτή πρέπει να κληθεί, εκτός από τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, η Επιτροπή Διερεύνησης, οι αρμόδιοι φορείς οργάνωσης ελέγχου και ασφαλείας των πτήσεων, καθώς και οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων οργάνων των εργαζομένων».

Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Εν τω μεταξύ, υπαρκτός παραμένει ο κίνδυνος ενός νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες που ερεύνησαν το πρωτοφανές συμβάν της 4ης Ιανουαρίου 2026.

«Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τόσο το σύστημα VCS (Voice Communication System) της ΥΠΑ, όσο και οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές που της παρέχονται, βασίζονται σε παρωχημένες τεχνολογίες. Ο εξοπλισμός της ΥΠΑ, καθώς και αυτός του ΟΤΕ που χρησιμοποιείται από την ΥΠΑ, δεν υποστηρίζονται πλέον από τους κατασκευαστές τους, οπότε και είναι αδύνατη η παροχή οποιωνδήποτε εγγυήσεων για τη λειτουργία τους», τονίζουν χαρακτηριστικά στο πόρισμα που παρέδωσαν προχθές (13/1) στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.