Μισθοί και συντάξεις ευθύνονται αθροιστικά για το 94% των εισοδημάτων των νοικοκυριών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024, ενώ το σύνολό τους ανέρχεται περίπου στο 28% του ΑΕΠ. Είναι λογικό και επόμενο ότι τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ελληνικών τραπεζών.

Οι τράπεζες προσπαθούν να προσελκύσουν μισθωτούς και συνταξιούχους των οποίων οι λογαριασμοί «γεμίζουν» κάθε μήνα

Η διατήρηση λογαριασμού μισθοδοσίας/σύνταξης σε μια τράπεζα αποτελεί άλλωστε βασική σύνδεση με τον πελάτη, στον οποίο προωθεί εν συνεχεία άλλα τραπεζικά προϊόντα: δάνεια, ασφαλιστικά πακέτα κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες προσπαθούν να προσελκύσουν μισθωτούς και συνταξιούχους, που βλέπουν τους λογαριασμούς τους να «γεμίζουν» (σε εισαγωγικά, καθώς το επίπεδο των μισθών και των συντάξεων είναι πολύ χαμηλό) κάθε μήνα, παρέχοντας ρευστότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

«Πάντα υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών για τις καταθέσεις των πελατών, όμως η εισαγωγή νέων παικτών στο τραπεζικό σύστημα τον εντείνει», αναφέρει στα «ΝΕΑ» ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής του τμήματος λιανικής τραπεζικής της Eurobank, Ιάκωβος Γιαννακλής.

Eurobank

Από τις αρχές του 2025, η Eurobank έχει εισαγάγει την υπηρεσία Salary Link για την απευθείας μεταφορά του μισθού ή της σύνταξης (από 750 έως 3.000 ευρώ) από άλλη συστημική τράπεζα. Η μεταφορά της μισθοδοσίας δίνει προνομιακή πρόσβαση σε τραπεζικά προϊόντα (πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια) και ασφαλιστικά πακέτα, καθώς και επιπλέον επιβράβευση μέσω του προγράμματος €πιστροφή. Η ενεργοποίηση του προγράμματος μεταφοράς γίνεται μόνο διαδικτυακά.

Επιπλέον, για όσους λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη σε λογαριασμό τους στην τράπεζα, το κόστος διατήρησης λογαριασμού βασικών προνομίων (My Blue Advantage) είναι μηδενικό. Η τράπεζα δίνει επιτόκιο 0,05% (ιδιωτικοί υπάλληλοι) ή 0,20% (δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι) για τα πρώτα 1.000 ευρώ στις καταθέσεις μισθοδοσίας/σύνταξης, επιτόκιο 0,05% για ποσά από 1.000 έως 5.000 ευρώ και 0,01% για καταθέσεις άνω των 5.000 ευρώ. Μεγαλύτερο είναι το επιτόκιο στις καταθέσεις ενστόλων και εκπαιδευτικών.

Πειραιώς

Ο λογαριασμός «Πειραιώς Αποδοχών» για μισθωτούς και συνταξιούχους δίνει επιτόκιο 0,05% για τα πρώτα 1.000 ευρώ και 0,01% για τα ποσά άνω των 1.000 ευρώ. Η διαχείριση του λογαριασμού γίνεται διαδικτυακά, ενώ οι κάτοχοι των εν λόγω λογαριασμών έχουν προνομιακή τιμολόγηση σε τραπεζικά προϊόντα (δάνεια, πιστωτικές κάρτες) και συναλλαγές. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα υπερανάληψης με μειωμένο κόστος. Η πληρωμή τόκων γίνεται δύο φορές τον χρόνο: στα τέλη Ιουνίου και στα τέλη Δεκεμβρίου.

Alpha Bank

Η Alpha Bank δίνει προνομιακό επιτόκιο 0,20% για τα πρώτα 1.000 ευρώ σε λογαριασμούς μισθοδοσίας και σύνταξης, το οποίο περιορίζεται σε 0,01% για κάθε επιπλέον ευρώ. Οπως και οι άλλες τράπεζες, προσφέρει καλές τιμές σε πιστωτικές κάρτες, εντολές πληρωμών και περισσότερους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών Bonus. Η διαδικασία απόκτησης του λογαριασμού μισθοδοσίας/σύνταξης γίνεται αποκλειστικά διαδικτυακά.

Εθνική

Η Εθνική δίνει δύο επιλογές για μισθωτούς και συνταξιούχους που την επιλέγουν. Για τα πρώτα 1.000 ευρώ το επιτόκιο ανέρχεται σε 0,20% ή 0,25%, ενώ για κάθε επιπλέον ποσό το επιτόκιο περιορίζεται στο 0,01% ή στο 0,02%. Το άνοιγμα του λογαριασμού γίνεται είτε διαδικτυακά είτε σε κατάστημα της Εθνικής. Επιπλέον, οι εν λόγω λογαριασμοί παρέχουν δωρεάν εμβάσματα έως 5.000 ευρώ εντός ΕΕ, δωρεάν πάγιες εντολές, αλλά και τη συλλογή πόντων στο πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών (Go For More).

CrediaBank

Η CrediaBank έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση μισθωτών και συνταξιούχων από τις υπόλοιπες τράπεζες, με στόχο να αυξήσει τα μερίδιά της στην αγορά. Για αυτόν τον λόγο, προσφέρει ένα από τα υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων της αγοράς στα πρώτα 1.500 ευρώ, με 0,85% στους λογαριασμούς μισθοδοσίας και 0,80% σε αυτούς που μπαίνει η σύνταξη. Το επιτόκιο μπορεί να φτάσει έως και 1% για τους κατόχους λογαριασμού «Μισθοδοσία Plus». Πάνω από τα 1.500 ευρώ, οι καταθέσεις τοκίζονται με 0,15% (απλός μισθοδοσίας), 0,10% (απλός σύνταξης) ή 0,50% (Μισθοδοσία Plus). Επιπλέον, η CrediaBank παρέχει επιπλέον προνόμια για ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και εκπτώσεις σε άλλα τραπεζικά προϊόντα της.

Οι υπόλοιπες

Το υψηλότερο επιτόκιο σε καταθετικούς λογαριασμούς στα πρώτα 1.000 ευρώ δίνει η ψηφιακή τράπεζα Snappi, με 3%. Εξάλλου, επιπλέον πλεονεκτήματα σε μισθωτούς και συνταξιούχους δίνουν και οι συνεταιριστικές τράπεζες της περιφέρειας (Χανίων, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας).

