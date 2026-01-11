newspaper
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα 4 σενάρια για να αυξηθούν οι αποταμιεύσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Τα 4 σενάρια για να αυξηθούν οι αποταμιεύσεις

Τα μοντέλα που εξετάζονται για αποταμιεύσεις αντλούν έμπνευση από αντίστοιχες πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία

Πέτρος Κωνσταντινίδης
A
A
Vita.gr
Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

Spotlight

Στο… μάτι έχει βάλει η κυβέρνηση τις καταθέσεις που «κάθονται» σε τραπεζικούς λογαριασμούς με χαμηλά επιτόκια  δίνοντας παράλληλα κίνητρα για αύξηση στις αποταμιεύσεις. Στόχος, η διάχυση «ζεστού» χρήματος στην οικονομία προς όφελος των καταθετών/αποταμιευτών που θα επωφελούνται από υψηλότερες αποδόσεις, αλλά και των επιχειρήσεων που θα έχουν προοπτική εξωτραπεζικής χρηματοδότησης προκειμένου να αναπτυχθούν.

Στόχος, η διάχυση «ζεστού» χρήματος στην οικονομία προς όφελος των καταθετών/αποταμιευτών

Σημαντικό μέρος των χρήματων νοικοκυριών και επιχειρήσεων βρίσκονται «εγκλωβισμένα» σε καταθέσεις μίας ημέρας, με επιτόκια 0,03% για τα νοικοκυριά και 0,08% για τις επιχειρήσεις. Οι καταθέσεις αυτές δεν αβγατίζουν ούτε για τους κατόχους τους, αλλά ούτε και για τις τράπεζες, οι οποίες δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Σύμφωνα με στοιχεία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) για το 2024, περίπου 92,5 δισ. ευρώ (44% των καταθέσεων) βρίσκονται σε λογαριασμούς με υπόλοιπο άνω των 100.000 ευρώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν πως το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ) επεξεργάζεται σχέδιο νόμου με στόχο οι εν λόγω καταθέσεις να γίνουν επενδύσεις. Το σχέδιο εντάσσεται στη λογική δημιουργίας οικονομιών κλίμακας στην ελληνική οικονομία, τροφοδοτώντας την ανάπτυξη μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στα τέλη της φετινής χρονιάς, και παράλληλα χτίζοντας την κουλτούρα αποταμίευσης στην ελληνική κοινωνία. Ο σχεδιασμός βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο και το σχέδιο νόμου εκτιμάται ότι θα παρουσιαστεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Τα μοντέλα

Τα σενάρια που εξετάζονται αντλούν έμπνευση από αντίστοιχες πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία. Ορισμένες κατευθύνσεις δίνονται άλλωστε και από την προσφάτως δημοσιευμένη Ενδιάμεση Εκθεση της Κλαδικής Ερευνας στις Τραπεζικές Καταθέσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το θεσμικό πλαίσιο που θα δημιουργηθεί γι’ αυτή την εναλλακτική «αποταμιευτική» αγορά, θα πρέπει να προσφέρει τη μέγιστη προστασία στους αποταμιευτές.

Επίσης, εξετάζεται να θεσπιστούν και φορολογικά κίνητρα (φοροαπαλλαγές ή μειωμένη φορολογία) για το μέρος των καταθέσεων που θα επενδύονται, αφού τέτοια μέτρα θα έχουν επίπτωση και στα οικονομικά του κράτους. Δεν έχει ακόμα καταστεί σαφές ακόμα ποιος θα είναι ο ρόλος των τραπεζών σε αυτή την προσπάθεια, ενώ η κυβέρνηση δεν τις έχει προσεγγίσει μέχρι στιγμής για τη διαμόρφωση του σχεδίου.

Τα εργαλεία που εξετάζονται για τη «μετατροπή» των καταθέσεων σε επενδύσεις είναι τα εξής:

1               Το αμερικανικό μοντέλο συνταξιοδοτικών λογαριασμών. Στις ΗΠΑ υπάρχει ο λεγόμενος Ατομικός Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός (Individual Retirement Αccount, IRA) στον οποίο οι αποταμιευτές «χτίζουν» τη σύνταξή τους. Πρόκειται για αποταμιευτικούς λογαριασμούς μακροχρόνιου ορίζοντα  (π.χ. 10-20 ετών) , οι οποίοι υπόκεινται σε χαμηλή ή μηδενική φορολογία ώστε να μπορούν οι πολίτες να υποστηρίξουν το επίπεδο διαβίωσής τους μετά τη συνταξιοδότησή τους. Τα χρήματα που βρίσκονται σε IRA δεν φορολογούνται όσο παραμένουν μέσα στον λογαριασμό, παρά μόνο όταν βγαίνουν από αυτόν. Τα χρήματα στους IRA είναι στον απόλυτο έλεγχο του καταθέτη, ο οποίος μπορεί να αναθέσει τη διαχείρισή τους σε τρίτους, προκειμένου να επενδυθούν σε επιχειρήσεις: private equity (επενδύσεις σε μικρομεσαίες, μη εισηγμένες εταιρείες), venture capital (επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις με υψηλό ρίσκο αλλά και δυνατότητα για μεγάλη επιστροφή κεφαλαίου) και άλλες μορφές επενδύσεων. Σημειώνεται ότι οι IRA δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε τράπεζες, αλλά μπορούν να διακρατούνται και από εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλους επενδυτικούς φορείς.

2               Το γαλλικό μοντέλο κρατικών αποταμιεύσεων. Στη Γαλλία, οι τράπεζες προσφέρουν στους πελάτες τη δυνατότητα να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε λογαριασμούς που είναι συνδεδεμένοι με τα κρατικά ταμεία (Livret A), με υψηλά επιτόκια 2% – 4%, τα οποία ορίζονται από την κεντρική τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών. Οι εν λόγω λογαριασμοί χρηματοδοτούν τον κρατικό προϋπολογισμό, που στη συνέχεια διοχετεύει τα χρήματα σε δημόσιες επενδύσεις κοινωνικού κυρίως ενδιαφέροντος, όπως είναι η κοινωνική στέγη και οι αστικές υποδομές. Οι καταθέτες έχουν τη δυνατότητα για ελεύθερες αναλήψεις από τους λογαριασμούς αυτούς ανά πάσα στιγμή, χωρίς χρεώσεις.

3               Το βελγικό μοντέλο καταθέσεων δύο ταχυτήτων. Στο Βέλγιο εφαρμόζεται διπλό επιτόκιο στις καταθέσεις των νοικοκυριών. Το χαμηλό επιτόκιο βάσης (αντίστοιχο των καταθέσεων ταμιευτηρίου) εφαρμόζεται στο συνολικό κατατεθειμένο ποσό. Ομως, τα χρήματα που παραμένουν στον λογαριασμό για διάστημα άνω του ενός έτους, τοκίζονται με υψηλότερο, προνομιακό, επιτόκιο, ενθαρρύνοντας την αποταμίευση. Ωστόσο, οι τράπεζες δεν μπορούν να τοποθετήσουν τις εν λόγω καταθέσεις (ακόμα και αυτές που μένουν για καιρό στους λογαριασμούς) σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου, όπως είναι το private equity ή το venture capital.

4               Το γερμανικό μοντέλο του κρατικού ταμείου. Πριν μόλις μερικές εβδομάδες, η Γερμανία ίδρυσε το κρατικό Γερμανικό Ταμείο, ένα κρατικό ταμείο που θέλει να προσελκύσει τον μεγάλο όγκο καταθέσεων που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις με σημαντικό ρίσκο σε τομείς που εμφανίζουν δυναμική. Ο φορέας που λειτουργεί το Γερμανικό Ταμείο είναι η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα KfW.

Ποιοι διεκδικούν ρόλο

Η τελική πρόταση του ΥΠΕΘΟ πιθανότατα θα συγκεράσει στοιχεία από τα τέσσερα παραπάνω μοντέλα, ανάλογα με τον ρόλο που θέλει να δώσει σε κάθε φορέα. Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση θέλει να δώσει χώρο στις εναλλακτικές επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα επιχειρήσεων με ισχυρή δυναμική που θα μπορέσουν σε δεύτερο χρόνο να αναζητήσουν χρηματοδότηση από ξένα κεφάλαια, από την εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή ακόμα και να οδηγήσουν σε νέες εισαγωγές στην κεφαλαιαγορά.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), όπως και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ) υπάρχουν ήδη ως φορείς, ενώ έχουν επίσης δημιουργηθεί τα EquiFund I και ΙΙ για κρατικές επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, δυναμική έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), δηλαδή οι εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων (Α/Κ), που σήμερα διατηρούν ενεργητικό που σήμερα ξεπερνά τα 29,5 δισ. ευρώ. Στις αρχές του 2020, το ενεργητικό των ΑΕΔΑΚ υπολογιζόταν στα 7,9 δισ. ευρώ. Οι ΑΕΔΑΚ, που στην πλειοψηφία τους ανήκουν σε τραπεζικούς ομίλους, επενδύουν σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα, δημιουργώντας επενδυτικά «καλάθια» υψηλής απόδοσης, τα οποία προσφέρουν στους πελάτες τους.

Εξάλλου, υπάρχει ένα μικρό οικοσύστημα εταιρειών private equity και venture capital που εστιάζουν σε επενδύσεις σε μη εισηγμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική. Τέλος, ρόλο ενδέχεται να παίξουν και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με την ενίσχυση του τρίτου, ιδιωτικού πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Ψηφιακοί φόροι: Ποιος θα πληρώσει τελικά τον λογαριασμό

Ψηφιακοί φόροι: Ποιος θα πληρώσει τελικά τον λογαριασμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

World
Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Stream newspaper
Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις – Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026
Απογοήτευση 11.01.26

Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις - Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026

Η προσωπική διαφορά μειώνει ή «παγώνει» τις αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που ήδη υπέστησαν μεγάλες περικοπές - Τα επίσημα στοιχεία για τις συντάξεις που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο

Ηλίας Γεωργάκης
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες
Έρευνα Eurostat 10.01.26

Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες

Στην Ελλάδα σχεδόν οι τέσσερις στους δέκα αγρότες είναι άνω των 65 ετών. Μόλις το 7% είναι κάτω των 40 ετών. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat για το δημογραφικό προφίλ του πρωτογενούς τομέα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν την ιδανική πόλη – Πώς σκοράρει η Αθήνα
Βιώσιμες πόλεις 10.01.26

Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν την ιδανική πόλη – Πώς σκοράρει η Αθήνα

Η προσιτή στέγαση και οι σύντομοι χρόνοι αναμονής για δημόσια περίθαλψη είναι οι δύο κορυφαίοι παράγοντες που καθιστούν μια πόλη ελκυστική, σύμφωνα με νέα διασυνοριακή έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Ώρα αποφάσεων 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Outsourcing: Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Στοιχεία Eurostat 10.01.26

Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ λόγω του outsourcing - Κερδισμένοι και χαμένοι

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) προκαλεί σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου μεγάλες ανισότητες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ - Πώς βγήκαν μπροστά Ιρλανδία, Τσεχία και Ισπανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αγρότες: Αποφασίζουν σήμερα την τακτική τους για το ραντεβού με τον Μητσοτάκη
Τι αποφασίζουν 10.01.26

Τα βλέμματα στη Νίκαια: Σήμερα οι κρίσιμες αποφάσεις για τη «γραμμή» διαλόγου και το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα τις «κόκκινες γραμμές» για τη συνάντησή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Βάση διαλόγου» οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης - Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας των κινητοποιήσεων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης
Περιβάλλον 11.01.26

Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης

Η απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, η αποδάσωση, το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων και η κλιματική αλλαγή οδηγούν αυτά τα εξαιρετικά είδη προς την εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις – Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026
Απογοήτευση 11.01.26

Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις - Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026

Η προσωπική διαφορά μειώνει ή «παγώνει» τις αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που ήδη υπέστησαν μεγάλες περικοπές - Τα επίσημα στοιχεία για τις συντάξεις που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο

Ηλίας Γεωργάκης
Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα
Παγίδες θανάτου 11.01.26

Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα

Παγίδες θανάτου οι «κλεισμένες» έξοδοι κινδύνου όπως αυτές στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Επικίνδυνοι ένας στους τρεις χώρους διασκέδασης - Ανησυχία από τους προβληματικούς ελέγχους και την ατιμωρησία

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»
«Άλλαξε ο Μανωλιός;» 11.01.26

Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»

Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα υποδηλώνει ότι ο επεκτατισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλά για την τυπική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ χωρίς υποκρισία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κάλπη: Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης
Κάλπη 11.01.26

Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης

Γιατί ψηφοφόροι που δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση μπορεί να την επιλέξουν στη β΄ κάλπη

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη
Κόσμος 11.01.26

Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη

Ο εκπρόσωπος του Συνταγματικού Συμβουλίου του Ιράν, Χάντι Ταχάν Ναζίφ, κατηγόρησε εξωγενείς παράγοντες που μετέτρεψαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες σε εξέγερση

Σύνταξη
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα
Deutsche Welle 11.01.26

Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα

Ο εθνολαϊκιστής πρωθυπουργός Μπάμπις όχι μόνο απορρίπτει το ευρώ, αλλά δηλώνει ότι το εθνικό νόμισμα θα πρέπει να κατοχυρωθεί για πάντα και συνταγματικά, μαζί με το δικαίωμα στα μετρητά.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα
Κόσμος 11.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα

Ανακοίνωση με «άρωμα» δεύτερης επίθεσης στη Βενεζουέλα εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητώντας από τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και όσοι βρίσκονται εκεί να αποχωρήσουν άμεσα.

Σύνταξη
Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ
Με το ίδιο νόμισμα 11.01.26

Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αντιλήφθηκε την προσπάθεια εξαπάτησης, καθώς είχε πέσει ξανά θύμα εξαπάτησης, όπου προσποιήθηκε τον πιστεύει τον απατεώνα αλλά στην πραγματικότητα είχε ειδοποιήσει την αστυνομία

Σύνταξη
Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες
Κόσμος 11.01.26

Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι ένα πλήρες κέντρο διοίκησης σχεδιασμένο να προστατεύει τον Αμερικανό πρόεδρο και τις ΗΠΑ από μία καταστροφική επίθεση.

Σύνταξη
Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία με αυτή προ του 1979
Κόσμος 11.01.26

Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία με αυτή προ του 1979

Διαδηλωτής σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της πρεσβείας του Ιράν στο Λονδίνο και κατέβασε την σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας αντικαθιστώντας την με αυτήν του καθεστώτος του σάχη Παχλαβί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Ο Μάριο Ντράγκι θα ήταν κατάλληλος, ως ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Ουκρανία
Κόσμος 10.01.26

Ιταλία: Ο Μάριο Ντράγκι θα ήταν κατάλληλος, ως ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Ουκρανία

Ο υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησης, Τζοβαμπατίστα Φατσολάρι, δήλωσε πως, σε ό,τι αφορά την Ιταλία, «ο Μάριο Ντράγκι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για τη θέση

Σύνταξη
Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας
Εν καιρώ κρίσης 10.01.26

Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας

«Θέλω δημόσια να σε ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορωνοιού», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφερόμενος στον εκλιπόντα Χρήστο Πολίτη.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο