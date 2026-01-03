newspaper
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις
Οικονομία 03 Ιανουαρίου 2026 | 07:00

Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις

Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία το 2026 και μετά – Η λήξη του ΤΑΑ – Οι προϋποθέσεις για επενδύσεις

ΡεπορτάζΤάσος Μαντικίδης
A
A
Vita.gr
Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Spotlight

Το 2026, θα είναι το 6ο συνεχές έτος υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με την ευρωζώνη, μία τάση, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς τα επενδυτικά σχέδια με βάση το Ταμείο Ανάκαμψης που θα συμβασιοποιηθούν έως τον Αύγουστο 2026, θα ωριμάσουν και θα εκταμιευθούν αργότερα, με αποτέλεσμα η σταδιακή εισροή πόρων στην οικονομία για μια ακόμη τουλάχιστον διετία μετά το τέλος του προγράμματος να στηρίξει το ρυθμό μεγέθυνσής της.

Το 2026 αρχίζουν επίσης να ενεργοποιούνται νέα εργαλεία που στοχεύουν να ρίξουν στην αγορά και στις επιχειρήσεις – μέσω μόχλευσης και άμεσων ενισχύσεων – κεφάλαια που αθροιστικά θα αγγίξουν τα 6 δισ. ευρώ – πέραν των περίπου 13 δισ. που αναμένονται από το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι τη λήξη του.

Η ανάπτυξη

Το Πολυετές Πρόγραμμα 2026-2029 προβλέπει ωστόσο ότι η ανάπτυξη της χώρας από 2,4% το 2026 θα «κατεβάζει ταχύτητες» στο 1,7% το 2027, στο 1,6% το 2028, στο 1,3% το 2029.

Παράλληλα οι επενδύσεις, από το 10,2% το 2026, θα υποχωρήσουν στο 4,1% το 2027 και θα πέσουν στο 0,9% το 2028 και στο 0,8% το 2029 αυξάνοντας τους φόβους μήπως η οικονομία «γυρίσει» πάλι σελίδα.

Την ίδια ώρα, αντιστροφή των ρόλων στην ευρωζώνη, όπου η Ελλάδα και οι άλλες χώρες των μνημονίων βρέθηκαν να υπεραποδίδουν σε ανάπτυξη σε σχέση με τις χώρες του πυρήνα, «βλέπει» π.χ. η Berenberg Bank, καθώς μετά το 2028 τα κοινοτικά κονδύλια που θα κατευθυνθούν προς τις χώρες αυτές θα είναι πολύ χαμηλότερα. Και αυτό γιατί με βάση την πρόταση της Κομισιόν για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό του 2028-2034 τα όρια θα είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την περίοδο 2021-2027.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, καθώς πολλές από τις λεπτομέρειες της πρότασης της Κομισιόν είναι αμφιλεγόμενες, θα χρειαστούν περίπου δύο χρόνια για να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός ο οποίος να είναι αποδεκτός από τα κράτη-μέλη και το Ευρωκοινοβούλιο.

Συνολικότερα, ωστόσο, όπως αναφέρουν κορυφαίοι τραπεζίτες, όχι μόνο για την Ελλάδα, στο υπόβαθρο της νέας διεθνούς αρχιτεκτονικής είναι και ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση επενδύσεων.

Η Εκθεση Ντράγκι αναφέρει π.χ. ότι οι επενδύσεις από το 21% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ θα πρέπει να φθάσουν στο 27%.

Η παραγωγικότητα στην ελληνική οικονομία

Η εικόνα είναι παρόμοια και στην Ελλάδα. Η οικονομία έχει κάνει ένα άλμα σταθεροποίησης – με θεμέλιο τη δημοσιονομική προσαρμογή.

Πλέον, η επόμενη πρόκληση για τη χώρα αφορά το κλείσιμο της ψαλίδας στην κατά κεφαλήν παραγωγικότητα, καθώς ενώ το 2008, πριν ξεσπάσει η κρίση, βρισκόταν κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σήμερα κυμαίνεται ακόμη στο 70%.

Το πραγματικό (αποπληθωρισμένο) ΑΕΠ το γ’ τρίμηνο 2025, είναι μάλιστα ακόμη χαμηλότερο από την κορυφή του β’ τριμήνου 2007, δηλαδή σχεδόν 18 χρόνια μετά, κατά 14,8%, αν και σε τρέχουσες τιμές, ωθούμενο και από τις πληθωριστικές πιέσεις ξεπέρασε την κορυφή του γ’ τριμήνου 2008 και είναι κατά 3,5% αυξημένο, αλλά ως μέτρο ευημερίας μιας οικονομίας, πάντα επιλέγεται το πραγματικό ΑΕΠ.

Το σημείο-κλειδί για τις επενδύσεις στην ελληνική οικονομία

Αυτή η ψαλίδα πρέπει να κλείσει. Σημείο-κλειδί για αυτό αποτελεί η αύξηση (πέρα από τον τουρισμό και τα ακίνητα) των ποιοτικών υψηλής προστιθέμενης αξίας επενδύσεων σε κρίσιμους για το μέλλον της οικονομίας τομείς (τεχνολογίες, ψηφιακός μετασχηματισμός, μεταποίηση, άμυνα), ώστε να στηριχθεί και η βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και ο μετασχηματισμός του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας.

Ενώ εξάλλου το 2008 οι επενδύσεις στην Ελλάδα κυμαίνονταν στο 23,3% έναντι 23% στην ΕΕ-27 κατά τη 10ετή κρίση βρέθηκαν στο ναδίρ του 10,6% το 2019 και παρά το γεγονός ότι ανέκαμψαν στο 15,6% του ΑΕΠ το 2024 το αρνητικό επενδυτικό κενό παραμένει ακόμη σημαντικό, αφού ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 21,1%. Η πολιτική πρέπει να επικεντρωθεί στο κλείσιμο των παραγωγικών κενών, λένε οι αναλυτές.

Αρση εμποδίων

Αυτό απαιτεί την άρση οικονομικών εμποδίων, ώστε οι πόροι να κατευθυνθούν στις πιο παραγωγικές τους χρήσεις. Η Ελλάδα έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, καθώς η εμπιστοσύνη των αγορών έχει αποκατασταθεί, οι συνθήκες χρηματοδότησης της χώρας είναι ευνοϊκές και η δημοσιονομική πολιτική βρίσκεται σε υγιή βάση.

Η πρόκληση αφορά την ενίσχυση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η μείωση του χρέους. Αυτό συνεπάγεται μια στρατηγική αλλαγή στις δαπάνες: απομάκρυνση από αναποτελεσματικές μεταβιβάσεις προς μακροπρόθεσμες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στις ψηφιακές-πράσινες υποδομές, ιδίως καθώς οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης σταδιακά μειώνονται.

Η προσέλκυση περισσότερων και πιο ποιοτικών επενδύσεων και η ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελούν κεντρικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής.

Οι τρεις προκλήσεις για την ελληνική οικονομία

Μια broad-based ανάκαμψη που οδηγείται από τις επενδύσεις και διαχέεται σε πολλούς τομείς της οικονομίας δεν πρέπει όμως να θεωρείται δεδομένη, λένε οι οικονομολόγοι, την ώρα που η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει πέραν όλων των άλλων και τρεις βασικές προκλήσεις:

· Πρώτον, η ανάκαμψη του real estate, θέλει προσεκτική διαχείριση, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στέγασης και να αποφευχθεί η περαιτέρω υπερθέρμανση στις τιμές των ακινήτων.

· Δεύτερον, το δυσανάλογο μερίδιο των μορφωμένων εργαζομένων που συνεχίζει να υποαπασχολείται, τονίζοντας την ανάγκη να προσαρμοστεί το εργατικό δυναμικό στις οικονομικές απαιτήσεις που εξελίσσονται, προκειμένου να στηριχθεί η διατηρήσιμη ανάπτυξη.

· Τρίτον, το αναποτελεσματικό σύστημα δικαιοσύνης με τις καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων – ειδικά στις εμπορικές υποθέσεις – αποτελεί εμπόδιο για την επιχειρηματική εμπιστοσύνη και τον δυναμισμό της οικονομίας, τονίζοντας την ανάγκη ανάλογων και άμεσων παρεμβάσεων.

Η χώρα εν κατακλείδι πρέπει να μπορεί να παράγει ανάπτυξη ενδογενώς. Αυτό θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να προσελκύει περισσότερες και παραγωγικότερες επενδύσεις.

Ο τρόπος για να το πετύχει είναι ένας και γνωστός, λένε οι οικονομολόγοι: ταχείες και φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, τη Δικαιοσύνη, το ρυθμιστικό περιβάλλον, τις χρήσεις γης, την Παιδεία, και ένα περιβάλλον εργασίας φιλοαναπτυξιακό και αξιοκρατικό.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 4 καταλύτες που θα δώσουν ώθηση στο ταμπλό το 2026 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 4 καταλύτες που θα δώσουν ώθηση στο ταμπλό το 2026 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Business
ΕΥΔΑΠ: Ψαλίδι από τη ΡΑΑΕΥ σε δαπάνες για παροχές στο προσωπικό

ΕΥΔΑΠ: Ψαλίδι από τη ΡΑΑΕΥ σε δαπάνες για παροχές στο προσωπικό

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ακίνητα: 15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει
Ακίνητα 03.01.26

15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για την αποπεράτωση των ημιτελών οικοδομών - Ο κρίσιμος ρόλος του πολιτικού μηχανικού για τη νόμιμη επαναλειτουργία των οικοδομικών εργασιών στα ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Φοροελαφρύνσεις: Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων
Προϋποθέσεις 03.01.26

Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Φοροελαφρύνσεις φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα - Εφαρμόζεται ΦΠΑ μειωμένος κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και των Δωδεκανήσων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κάπα Research: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο – Που εντοπίζεται το πρόβλημα
Έτος «φωτιά» 02.01.26

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο - Που εντοπίζεται το πρόβλημα

Η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Μετά από μια μακρά περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Η Κάπα Research παρουσίασε τα 10 σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε στην Ελλάδα με το «ράφι» να είναι πρωταγωνιστής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές
Οικονομική παγκοσμιοποίηση 02.01.26

ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κυριαρχείται απο μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις, αλλά η πλάστιγγα σταδιακά γέρνει υπέρ των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Τι δείχνει νέα έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παγκόσμια οικονομία: Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; – Προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές το 2026
Διεθνής Οικονομία 02.01.26

Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; Η παγκόσμια οικονομία το 2026 και προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές

Πόλεμοι, ανεργία και ανησυχίες για «φούσκα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η διεθνής παγκόσμια οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Καράκας – Πλήγματα σε στρατιωτική βάση
Διακόπηκε η ηλεκτροδότηση 03.01.26

Τύμπανα πολέμου στη Βενεζουέλα: Απανωτές εκρήξεις στο Καράκας μετά τις απειλές των ΗΠΑ - Πλήγματα σε στρατιωτική βάση

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει επανειλημμένα τη Βενεζουέλα με στρατιωτική επέμβαση - Την τελευταία ώρα σημειώνονται ισχυρές εκρήξεις και βομβαρδισμοί σε στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας

Σύνταξη
Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο
Στη Σεβίλη 03.01.26

Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο

Ο Ντιέγκο Αντρές Ρόσα Ροσάλες βρισκόταν στη διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης ασύλου του και συνελήφθη βάσει ειδοποίησης της Interpol που εκδόθηκε κατ’ απαίτηση των αρχών του Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Στην κόψη του ξυραφιού: Η Ουκρανία μεταξύ «προβοκάτσιας» και ειρήνης
Καταιγιστικές εξελίξεις 03.01.26

Στην κόψη του ξυραφιού: Η Ουκρανία μεταξύ «προβοκάτσιας» και ειρήνης

Κλιμάκωση της βίας με αμοιβαίες κατηγορίες για χτυπήματα σε αμάχους και «προβοκάτσιες», αγωνιώδης διπλωματική προσπάθεια για την ολοκλήρωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κάρλος Κάιζερ: Ο Βραζιλιάνος που προσποιήθηκε τον ποδοσφαιριστή – Πληρωνόταν αλλά δεν έπαιξε ποτέ σε αγώνα
«Μαϊμού» ποδοσφαιριστής 03.01.26

Πώς ο Κάρλος Κάιζερ εξαπάτησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου – Δήλωνε ποδοσφαιριστής αλλά δεν έπαιξε ποτέ

Παρότι έπαιξε σε μερικές από τις κορυφαίες ομάδες της Βραζιλίας, ο Κάρλος Ενρίκε Ραπόσο, γνωστός ως Κάρλος Κάιζερ, δεν πάτησε ποτέ το πόδι του σε γήπεδο για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς
Δύσκολη χρονιά; 03.01.26

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Μπάρι Κίογκαν εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο τον Δεκέμβριου του 2025 τράβηξαν χωριστούς δρόμους.

Σύνταξη
Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει
Σαρώνει 03.01.26

Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει

Το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού έπους του Τζέιμς Κάμερον Avatar, συνεχίζει να σαρώνει στις κινηματογραφικές αίθουσες τις δύο πρώτες εβδομάδες του και όλα δείχνουν ότι θα σπάσει το φράγμα του 1 δισ. μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
Εκπτώσεις-ρεκόρ στα είδη πολυτελείας το 2025 – Πώς οι αυξήσεις τιμών γύρισαν μπούμερανγκ
Διεθνής Οικονομία 03.01.26

Εκπτώσεις-ρεκόρ στα είδη πολυτελείας το 2025 – Πώς οι αυξήσεις τιμών γύρισαν μπούμερανγκ

Οι εκπτώσεις έως και 40% στα είδη πολυτελείας αποκαλύπτουν μια βαθιά κρίση αξίας σε έναν κλάδο που συνήθισε να πουλά ακριβότερα, όχι αναγκαστικά καλύτερα

Νατάσα Σινιώρη
Ακίνητα: 15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει
Ακίνητα 03.01.26

15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για την αποπεράτωση των ημιτελών οικοδομών - Ο κρίσιμος ρόλος του πολιτικού μηχανικού για τη νόμιμη επαναλειτουργία των οικοδομικών εργασιών στα ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Φοροελαφρύνσεις: Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων
Προϋποθέσεις 03.01.26

Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Φοροελαφρύνσεις φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα - Εφαρμόζεται ΦΠΑ μειωμένος κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και των Δωδεκανήσων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κηφισιά: Μεθυσμένος οδηγός πέφτει σε δέντρο και σε 7 σταθμευμένα οχήματα, σε διαφορετικά σημεία των δρόμων
Κηφισιά 03.01.26

Μεθυσμένο ράλι οδηγού με «θύματα» ένα δέντρο και 7 σταθμευμένα οχήματα

Επεσε σε δέντρο επί της οδού Αργους στην Κηφισιά, συνέχισε χτυπώντας δύο αυτοκίνητα, σε άλλο σημείο του δρόμου ακόμα τρία, για να ακινητοποιηθεί στην οδό Ναυπλίου αφού έπεσε σε άλλα δύο σταθμευμένα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας στον Λευκό Οίκο
ΗΠΑ - Ιαπωνία 03.01.26

Τραμπ καλεί Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο

Την άνοιξη αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ταξίδι της Σανάε Τακαΐτσι στην Ουάσιγκτον, έπειτα από την επίσημη πρόσκληση που της απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο