H κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα καταγγέλλει σχέδιο δολοφονίας του προέδρου Τσάβες

Η κοσταρικανή κυβέρνηση διαβεβαίωσε χθες Τρίτη πως έφερε στο φως συνωμοσία που είχε σκοπό να δολοφονηθεί ο πρόεδρος της χώρας της κεντρικής Αμερικής, ο Ροδρίγο Τσάβες, ενώ δεν απομένουν παρά δυο εβδομάδες ως τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες η υποψήφια του κυβερνώντος κόμματος της δεξιάς θεωρείται φαβορί.

Ο Χόρχε Τόρες, ο επικεφαλής της διεύθυνσης πληροφοριών και εθνικής ασφαλείας, που αναφέρεται στην προεδρία, δήλωσε στον Τύπο ότι η υπηρεσία ενημερώθηκε για τη φερόμενη συνωμοσία από «εμπιστευτική πηγή», που αποκάλυψε πως καταβλήθηκε αμοιβή σε πληρωμένο εκτελεστή.

Η ανακοίνωση αυτή καταγράφεται μερικές ημέρες πριν από τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές της 1ης Φεβρουαρίου στην Κόστα Ρίκα. Ο κ. Τσάβες, στον οποίο το Σύνταγμα απαγορεύει να διεκδικήσει δεύτερη συναπτή θητεία στο κορυφαίο αξίωμα, έχει ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας πρώην υπουργού του: πρόκειται τη Λάουρα Φερνάντες.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας απέφυγε να πάρει θέση για την ενδεχόμενη σχέση ανάμεσα στην εγκληματική συνωμοσία και τις εκλογές.

Ο γενικός εισαγγελέας Κάρλο Ντίας από την πλευρά του απέκλεισε οποιαδήποτε σχέση. Ανέφερε ακόμη ότι η έρευνα επικεντρώνεται σε μια ύποπτη, που περιέγραψε ως «αρκετά ενεργή σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση της φερόμενης συνωμοσίας καταγράφεται ακόμη καθώς ο πρόεδρος Τσάβες έχει απευθύνει πρόσκληση στον σαλβαδοριανό ομόλογό του, τον Ναγίμπ Μπουκέλε, για να παραστεί αργότερα σήμερα στην τοποθέτηση των θεμελίων γιγαντιαίας φυλακής, κατ’ εικόνα της διαβόητης CECOT (ακρώνυμο της φράσης «κέντρο εγκλεισμού της τρομοκρατίας» στα ισπανικά)–όπου οδηγήθηκαν και κρατούνται χιλιάδες άνδρες στους οποίους δεν έχουν ασκηθεί μέχρι σήμερα διώξεις, στο πλαίσιο του λεγόμενου «πολέμου» κατά των συμμοριών στο Ελ Σαλβαδόρ.

Παρατάξεις της αντιπολίτευσης έχουν προειδοποιήσει εναντίον αυτής που θεωρούν πιθανή ανάμιξη στις εκλογές στην Κόστα Ρίκα από μέρους του προέδρου του Σαλβαδόρ.

Η υποψήφια Φερνάντες επιδιώκει να κερδίσει από τον πρώτο γύρο και να εξασφαλίσει συντριπτική πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο ώστε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στη δικαστική εξουσία, όπως ακριβώς ο Ναγίμπ Μπουκέλε.

Ο Ροδρίγο Τσάβες, οικονομολόγος, 64 ετών, βρέθηκε αντιμέτωπος την περασμένη χρονιά με δυο διαδικασίες στο κοινοβούλιο που είχαν στόχο την άρση της ασυλίας του–η μια συνδεόταν με υπόθεση φερόμενης διαφθοράς, η άλλη για την ανάμιξή του στην προεκλογική εκστρατεία. Και οι δυο απορρίφθηκαν από την ολομέλεια της κοσταρικανής εθνικής αντιπροσωπείας.

Ο απερχόμενος πρόεδρος είχε σειρά συγκρούσεων με το δικαστικό και το πολιτικό σύστημα τα τέσσερα χρόνια της θητείας του: με την εισαγγελία εξαιτίας ενταλμάτων της, με το Ανώτατο Δικαστήριο, με το κοινοβούλιο, με το ανώτατο εκλογοδικείο. Σε όλες τις περιπτώσεις ανεξαιρέτως είδε απόπειρες δολιοφθοράς και αποσταθεροποίησης της κυβέρνησής του.

Οι ηγέτες των θεσμών από την άλλη προσάπτουν στον κ. Τσάβες καταπάτηση της ανεξαρτησίας των εξουσιών, αποδίδοντάς του αυταρχικές παρεκκλίσεις.