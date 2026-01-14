Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Η προφητεία του Μπιλ Γκέιτς – Αυτά είναι τα τρία ερωτήματα που θα κρίνουν το μέλλον μας
Stories 14 Ιανουαρίου 2026 | 21:40

Η προφητεία του Μπιλ Γκέιτς – Αυτά είναι τα τρία ερωτήματα που θα κρίνουν το μέλλον μας

Η τεχνολογία είναι το εργαλείο, αλλά η πολιτική βούληση είναι ο οδηγός για έναν δικαιότερο κόσμο γράφει ο Μπιλ Γκέιτς στο ιστολόγιο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μπιλ Γκέιτς, σε μια από τις πιο διεισδυτικές τοποθετήσεις του για το 2026, ξεκαθαρίζει πως η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι όπου η τεχνολογική έκρηξη συναντά τις ηθικές προκλήσεις της επιβίωσης.

Αισιόδοξος για το αύριο, παρά το γεγονός ότι ζούμε σε «μια εποχή με τόσες πολλές προκλήσεις και τόση πόλωση», ο δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος και συνιδρυτής της Microsoft πιστεύει πως όλα θα κριθούν σε τρία σημεία.

Σε ανάρτηση στο ιστολόγιο του ο Γκέιτς υπενθυμίζει πως αν και ο κόσμος έχει πολλούς λόγους για να ανησυχεί εστιάζοντας σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η παγκόσμια υγεία, η φτώχεια και η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης που αλλάζει ισορροπίες και δυναμικές είναι πραγματικά «πολύ καλύτερα από ό,τι όταν γεννήθηκε, 70 χρόνια πριν», κυρίως λόγω των καινοτομιών στην τεχνολογία.

Ο Γκέιτς πιστεύει επίσης ότι οι συνθήκες θα συνεχίσουν να βελτιώνονται τις επόμενες δύο δεκαετίες, ειδικά καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί νέες συνθήκες και προωθεί εξελίξεις.

«Είμαι ακόμα αισιόδοξος επειδή βλέπω τι θα φέρει η καινοτομία που επιταχύνεται από την τεχνητή νοημοσύνη» έγραψε ο Γκέιτς. Η αισιοδοξία του βέβαια δεν έρχεται χωρίς όρους ή επιφυλάξεις. «Αυτές τις μέρες, η αισιοδοξία μου έρχεται με υποσημειώσεις», σημείωσε ο ισχυρός μεγιστάνας της τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, ο Γκέιτς ανησυχεί για τρία ερωτήματα που θα μπορούσαν να καθορίσουν «την τροχιά της προόδου [του κόσμου]». Θέτοντας τρία καίρια ερωτήματα για την υγεία, το κλίμα και την ψηφιακή ισότητα, ο δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος καλεί τις κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό τομέα να αναλάβουν τις ευθύνες τους πριν η απόσταση μεταξύ των προνομιούχων και των μη προνομιούχων γίνει μη αναστρέψιμη.

Η πρόοδος δεν είναι μια ευθύγραμμη πορεία προς την ευημερία, αλλά ένα διακύβευμα που απαιτεί στρατηγικές αποφάσεις εδώ και τώρα για τον Γκέιτς που αναλύει πώς οι καινοτομίες στην τεχνητή νοημοσύνη και την πράσινη ενέργεια μπορούν να αλλάξουν το πεπρωμένο εκατομμυρίων ανθρώπων, αρκεί να επιλέξουμε ποιον πραγματικά επιδιώκουμε να υπηρετήσουμε με τα επιτεύγματά μας.

Ο Γκέιτς πιστεύει πως όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα απαντήσουμε στα παρακάτω τρία ερωτήματα:

1 / Θα είναι ένας κόσμος πλουσιότερος, πιο γενναιόδωρος προς όσους έχουν ανάγκη;

Ο αριθμός των θανάτων παιδιών κάτω των 5 ετών παγκοσμίως προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 200.000 το 2025, σημειώνοντας αύξηση για πρώτη φορά σε 25 χρόνια, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Ίδρυμα Γκέιτς τον Δεκέμβριο.

Το προβλεπόμενο στατιστικό εύρημα είναι «αυτό για το οποίο είμαι πιο αναστατωμένος» σχετικά με την πρόοδο του κόσμου, έγραψε ο Γκέιτς την Παρασκευή συνδεόντας το με τις σημαντικές περικοπές στις παγκόσμιες δαπάνες βοήθειας από κορυφαίες κυβερνήσεις του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

«Τα τελευταία 25 χρόνια, αυτοί οι θάνατοι μειώθηκαν ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία. Αλλά το 2025, αυξήθηκαν για πρώτη φορά μέσα σε αυτόν τον αιώνα…», έγραψε ο Γκέιτς. «Αυτή η τάση θα συνεχιστεί εκτός αν σημειώσουμε πρόοδο στην αποκατάσταση των προϋπολογισμών βοήθειας».

Η συνεχής βελτίωση του παγκόσμιου βιοτικού επιπέδου εξαρτάται, εν μέρει, από την εκ νέου δέσμευση των πλούσιων χωρών και ατόμων – όπως ο ίδιος – να συνεισφέρουν ορισμένους από τους άφθονους πόρους τους για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη και να μειώσουν την ανισότητα σε όλο τον κόσμο, έγραψε ο Γκέιτς.

Ο δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε τον Μάιο του 2025 σχέδια για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών του δωρεών, στο πλαίσιο της υπόσχεσής του να δωρίσει «σχεδόν όλο» τον πλούτο του — ο οποίος εκτιμάται σήμερα σε 118 δισεκατομμύρια δολάρια από το Bloomberg — έως το 2045.

«Αυτή η ιδέα του να φέρεσαι στους άλλους όπως επιθυμείς να σου φέρονται δεν ισχύει μόνο για τις πλούσιες χώρες που παρέχουν βοήθεια. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τη φιλανθρωπία από τους πλούσιους για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη — τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο — η οποία θα πρέπει να αυξηθεί ραγδαία σε έναν κόσμο με αριθμό ρεκόρ δισεκατομμυριούχων, ακόμη και εκατοντάδων δισεκατομμυριούχων», έγραψε την Παρασκευή.

2 / Θα δώσει ο κόσμος προτεραιότητα στις καινοτομίες που βελτιώνουν την ισότητα;

Η αισιοδοξία του Γκέιτς ενισχύεται από την πίστη του στη δύναμη της τεχνολογίας, ιδίως της Τεχνητής Νοημοσύνης, να δημιουργήσει νέες ανακαλύψεις στις ιατρικές θεραπείες. Ο Γκέιτς επεσήμανε τις εξελίξεις στην έρευνα για το Αλτσχάιμερ που υποστηρίζονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και τις κρίσεις για τον καρκίνο και την υγεία που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες, από την ελονοσία έως τον υποσιτισμό.

Ο συνιδρυτής της Microsoft είναι επίσης εδώ και καιρό υποστηρικτής της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό. Οι καθηγητές Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσαν τελικά να «γίνουν σαν ένας σπουδαίος καθηγητής λυκείου», παρέχοντας εξατομικευμένη διδασκαλία σε μαθητές σε όλα τα επίπεδα εισοδήματος και τις γεωγραφικές περιοχές, είπε στο podcast του Unconfuse Me ήδη από τον Αύγουστο του 2023.

«Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι όταν γεννήθηκα πριν από 70 χρόνια» γράφει ο Μπιλ Γκέιτς, βρέφος στη φωτογραφία, στην αγκαλιά της μητέρας του με την αδελφή του Κρίστι δίπλα του

Στην ανάρτησή του στο ιστολόγιό του, ο Γκέιτς συνέδεσε επίσης τα περιβαλλοντικά ζητήματα με την παγκόσμια ισότητα, γράφοντας ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε «να ενταχθεί στη φτώχεια και τις μολυσματικές ασθένειες δίπλα σε όλα όσα προκαλούν ανείπωτο πόνο, ειδικά για τους φτωχότερους ανθρώπους του κόσμου».

Αφού προηγουμένως υποστήριξε την ανακατεύθυνση μέρους της χρηματοδότησης της έρευνας για το κλίμα σε ζητήματα όπως η φτώχεια και η υγειονομική περίθαλψη, ο Γκέιτς έγραψε την Παρασκευή ότι εξακολουθεί να σχεδιάζει να «επενδύσει και να δώσει περισσότερα από ποτέ σε έργα για το κλίμα τα επόμενα χρόνια».

Οι γεωργικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους αγρότες στις αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν καλύτερες συμβουλές και πιο προσαρμοστικές καλλιέργειες, ώστε να τους βοηθήσουν να επιβιώσουν από τις προκλήσεις της καλλιέργειας τροφίμων σε θερμαινόμενα περιβάλλοντα, έγραψε.

3 / Θα ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς επιταχύνεται;

Είναι ξεκάθαρο πως ο Γκέιτς είναι αισιόδοξος για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ωστόσο υπενθυμίζει στην ανάρτηση του για τους κινδύνους της τεχνολογίας και την ανάγκη να εργαστούμε προληπτικά για να αποφύγουμε τα χειρότερα σενάρια, αναφέροντας δύο συγκεκριμένες προκλήσεις για τις επόμενες δύο δεκαετίες: την πιθανή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από κακόβουλους παράγοντες με μοχθηρή ατζέντα και τις διαταραχές στην αγορά εργασίας.

«Και τα δύο είναι πραγματικοί κίνδυνοι που πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα», έγραψε ο Γκέιτς. Οι παγκόσμιες κυβερνήσεις και η τεχνολογική βιομηχανία θα πρέπει να «σκεφτούν προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται, ορίζεται και εφαρμόζεται αυτή η τεχνολογία», πρόσθεσε.

Ο Γκέιτς δεν πρότεινε συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά αντέκρουσε την ιδέα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να βλάψει σημαντικά τις προοπτικές των ανθρώπινων εργαζομένων, γράφοντας ότι «θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κατανείμουμε αυτές τις νέες δυνατότητες με τρόπους που ωφελούν όλους», συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας για μικρότερες εβδομάδες εργασίας για ορισμένους ανθρώπους.

Αυτή η αισιοδοξία πηγάζει από την πεποίθησή του σε «δύο βασικές ανθρώπινες δυνατότητες», σημείωσε.

«Η πρώτη είναι η ικανότητά μας να προβλέπουμε προβλήματα και να προετοιμαζόμαστε για αυτά, και ως εκ τούτου να διασφαλίζουμε ότι οι νέες μας ανακαλύψεις θα μας κάνουν όλους καλύτερους. Η δεύτερη είναι η ικανότητά μας να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον», έγραψε ο Γκέιτς, προσθέτοντας ότι η ιστορία είναι γεμάτη με παραδείγματα ανθρώπων που έθεσαν «το γενικότερο καλό» πάνω από τα προσωπικά τους συμφέροντα.

«Αυτές οι δύο ιδιότητες – η διορατικότητα και η φροντίδα – είναι αυτές που μου δίνουν ελπίδα καθώς ξεκινά η χρονιά», έγραψε ο Γκέιτς. «Όσο συνεχίζουμε να εξασκούμε αυτές τις ικανότητες, πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια μπορούν να είναι χρόνια πραγματικής προόδου».

