Ολυμπιακός: Η 12άδα για το παιχνίδι με την Παρτιζάν
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε την 12άδα με την οποία ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί απόψε (20:30) στο Βελιγράδι, κόντρα στην Παρτιζάν.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Βελιγράδι, όπου στις 20:30 θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Euroleague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει κανονικά στη διάθεσή του τον Φρανκ Νιλικίνα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ η μεγάλη είδηση είναι η επιστροφή του Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε γυρίσει στις προπονήσεις.
Αντίθετα, θυμίζουμε πως εκτός είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς οι δύο ομάδες είχαν συμφωνήσει να μην αγωνιστεί κόντρα στην παλιά του ομάδα ο Αμερικανός σέντερ. Από αυτούς που ταξίδεψαν, ο Όμηρος Νετζήπογλου έμεινε εκτός δωδεκάδας.
Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, ΜαΚίσικ, Φουρνιέ.
