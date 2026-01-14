Το επίσημο βιβλίο IQ TEST της MENSA αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
Στις 17 Ιανουαρίου τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν μαζί με ένα βιβλίο που προκαλεί το μυαλό και διεγείρει την περιέργεια: το IQ TEST της MENSA.
Με μια ξεχωριστή προσφορά που προκαλεί το μυαλό και διεγείρει την περιέργεια, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου η εφημερίδα τα ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο φέρνουν στους αναγνώστες τους μια πρωτότυπη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκδοση: το επίσημο βιβλίο IQ TEST της MENSA.
Για πρώτη φορά, τα αυθεντικά τεστ νοημοσύνης του Παγκόσμιου Οργανισμού MENSA, που είναι αφιερωμένος στην αναγνώριση και την ανάπτυξη της ανθρώπινης ευφυΐας, γίνονται προσιτά στο ευρύ κοινό. Σε συνεργασία με την ελληνική MENSA, ΤΑ ΝΕΑ προσφέρουν την ευκαιρία σε κάθε αναγνώστη να μετρήσει τον δείκτη νοημοσύνης του με τρόπο έγκυρο, αξιόπιστο και συναρπαστικό.
Η έκδοση περιλαμβάνει 36 τεστ κλιμακωτής δυσκολίας, που ξεκινούν από πιο προσιτές δοκιμασίες και οδηγούν σταδιακά σε ιδιαίτερα απαιτητικές προκλήσεις, ειδικά προς το τέλος. Δεν υπάρχει όριο χρόνου· ωστόσο, όσοι επιθυμούν να δοκιμάσουν πραγματικά τα όριά τους μπορούν να θέσουν μόνοι τους χρονικό πλαίσιο 40 λεπτών, όπως συνηθίζεται στα οργανωμένα τεστ νοημοσύνης.
Κάθε ερώτηση έχει μία και μοναδική σωστή απάντηση, ενώ στο τέλος της έκδοσης παρουσιάζονται αναλυτικά οι λύσεις και η κλίμακα αξιολόγησης IQ, ώστε ο καθένας να μπορεί να υπολογίσει τον προσωπικό του δείκτη νοημοσύνης με βάση τον αριθμό των σωστών απαντήσεων.
Μια έκδοση που συνδυάζει γνώση, παιχνίδι και αυτογνωσία. Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, με τα ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο, μετρήστε την ευφυΐα σας και ανακαλύψτε τις δυνατότητες του μυαλού σας.
