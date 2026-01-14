Δημήτρης Μητσιώνης: Πέθανε ο σκηνοθέτης της ΕΡΤ, σε ηλικία 49 χρόνων

Ο σκηνοθέτης της ΕΡΤ Δημήτρης Μητσιώνης έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα Τετάρτη 14 Ιανουαρίου αφήνοντας πίσω του οικείους, φίλους και συναδέλφους συντετριμμένους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του ούτε εάν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Η είδηση του θανάτου

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε on air η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Δουβαρά, εμφανώς συγκινημένη, με δάκρυα στα μάτια και φορώντας μαύρα ρούχα.

Η ίδια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά της, αποχαιρετώντας τον φίλο και συνάδελφό της, που υπήρξε σκηνοθέτης της στα στούντιο της ΕΡΤ για πολλά χρόνια.

«Είμαι στη δυσάρεστη θέση για δεύτερη φορά στη ζωή μου, μετά τον Νίκο Γρυλάκη, να ανακοινώνω τον θάνατο ενός καλού φίλου και συναδέλφου, που υπήρξε επί χρόνια σκηνοθέτης μου. Πέθανε, λοιπόν, τα ξημερώματα ο Δημήτρης Μητσιώνης» και συμπλήρωσε συγκινημένη:

«Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε υποδειγματική, με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του».

Στο τέλος, έκλεισε το δελτίο ζητώντας συγγνώμη για τη συγκίνησή της και ευχόμενη «Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά».