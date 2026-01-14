Αναστάτωση στο Παγκράτι: Άνοιξε τρύπα στο έδαφος, «ρούφηξε» κολώνα
Τα αρμόδια συνεργεία έχουν αποκλείσει το σημείο και δεν επιτρέπουν διέλευση πεζών και οχημάτων, υπό τον φόβο υποχώρησης του εδάφους.
Αναστάτωση έχει προκληθεί στο Παγκράτι λόγω καθίζησης εδάφους που προκλήθηκε στη συμβολή της Βασιλέως Γεωργίου Β’ με την Ιοφώντος.
Η τρύπα έχει πέντε μέτρα εμβαδόν αλλά σημαντικό βάθος, ενώ την ώρα που άνοιξε «ρούφηξε» και μια κολώνα φωτισμού. Άνδρες της Τροχαίας έφτασαν άμεσα στο σημείο και έχουν διακόψει την κυκλοφορία στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄ από το ύψος της Σπύρου Μερκούρη και της Ιοφώντος από την Εργοτίμου.
Παράλληλα, τα αρμόδια συνεργεία έχουν αποκλείσει το σημείο και δεν επιτρέπουν διέλευση πεζών και οχημάτων, υπό τον φόβο υποχώρησης του εδάφους. Σε απόσταση λίγων μέτρων γίνονται έργα του μετρό και εξετάζεται αν σχετίζονται με την καθίζηση. Μηχανικοί που βρίσκονται στο σημείο τονίζουν ότι το συγκεκριμένο σημείο είχε μαζέψει πολλά φερτά υλικά.
