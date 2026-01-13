newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον θάνατο εννέα βρεφών σε νοσοκομείο της Σιβηρίας
Κόσμος 13 Ιανουαρίου 2026 | 14:26

Το νοσοκομείο δήλωσε ότι έχει νοσηλεύσει 32 μωρά στη μονάδα εντατικής θεραπείας από την 1η Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των 17, που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση με «σοβαρές ενδομήτριες λοιμώξεις»

Ποινική έρευνα για τους θανάτους εννέα νεογέννητων σε μαιευτήριο στη Σιβηρία, ξεκίνησε η Ρωσία με την υποψία της αμέλειας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η κρατική Ερευνητική Επιτροπή δήλωσε ότι ανακρίνονται μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου, οι ιατρικοί φάκελοι και διενεργούνται ιατροδικαστικές εξετάσεις για να διευκρινιστεί η αιτία των θανάτων, στην πόλη Νοβοκουζνέτσκ.

Το νοσοκομείο δήλωσε ότι έχει νοσηλεύσει 32 μωρά στη μονάδα εντατικής θεραπείας από την 1η Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των 17, που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση με «σοβαρές ενδομήτριες λοιμώξεις».

«Όλα τα νεογέννητα έλαβαν ιατρική φροντίδα σύμφωνα με τα κλινικά πρωτόκολλα. Δυστυχώς, εννέα μωρά δεν επιβίωσαν», ανέφερε σε ανακοίνωση.

Τέσσερα μωρά παραμένουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και τέσσερα άλλα μεταφέρθηκαν σε άλλο νοσοκομείο, δήλωσε.

Σοκαρισμένοι οι πολίτες με το θάνατο 9 νεογέννητων

Ο Ίλια Σερεντιούκ, κυβερνήτης στην περιφέρεια Κουζμπάς της Σιβηρίας όπου βρίσκεται το μαιευτήριο, δήλωσε ότι ο βασικός γιατρός του νοσοκομείου είχε απομακρυνθεί από τη θέση του όσο ήταν σε εξέλιξη η έρευνα.

Η ανακοίνωσή του μέσω Telegram προκάλεσε την αντίδραση δεκάδων πολιτών που δήλωσαν σοκαρισμένοι και εξοργισμένοι με την κατάσταση του κρατικού συστήματος υγείας.

Κάποιοι ζήτησαν την απόλυση υψηλότερων αξιωματούχων, ενώ άλλοι διερωτήθηκαν πώς η Ρωσία μπορεί να περιμένει ότι θα αυξήσει το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων –βασική προτεραιότητα του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν— εάν επιτρέπεται να συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες.

Ο περιφερειακός υπουργός Υγείας Αντρέι Ταρασόφ, ερωτηθείς για τους θανάτους σε τηλεοπτική συνέντευξη, δήλωσε: «Προέκυψε μια κατάσταση. Αυτή τη στιγμή γίνεται έρευνα».

Το νοσοκομείο δήλωσε στην ιστοσελίδα του ότι ανέστειλε τις εισαγωγές λόγω έξαρσης αναπνευστικών λοιμώξεων και ότι εφαρμόζει μέτρα καραντίνας. Δεν επικαλέστηκε τον θάνατο των νεογέννητων ως λόγο για τη μη εισδοχή ασθενών.

