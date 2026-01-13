newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026 | 23:37
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
ΗΠΑ: Ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι μηνύει τον Πιτ Χέγκσεθ που τον κατηγορεί για «στάση»
Κόσμος 13 Ιανουαρίου 2026 | 03:30

ΗΠΑ: Ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι μηνύει τον Πιτ Χέγκσεθ που τον κατηγορεί για «στάση»

Ο Μαρκ Κέλι μηνύει τον Πιτ Χέγκσεθ που τον είχε κατηγορήσει για «στάση», ξεκινώντας διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε βάρος του, ενώ ο Τραμπ είχε κάνει λόγο ακόμα και για «θανατική ποινή».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι κατέθεσε μήνυση σε βάρος του υπουργού Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ αφού ο τελευταίος ξεκίνησε τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων στον πρώην υποπλοίαρχο και αστροναύτη, κατηγορώντας τον για «στάση» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Elizabeth Frantz, επάνω, ο Μαρκ Κέλι).

«Η αντισυνταγματική σταυροφορία του εναντίον μου στέλνει ένα παγερό μήνυμα σε κάθε απόστρατο: αν μιλήσετε και πείτε κάτι που δεν αρέσει στον πρόεδρο ή τον υπουργό Αμυνας, θα σας επιπλήξουν, θα σας απειλήσουν με στέρηση βαθμού ή με ποινική δίωξη», πρόσθεσε ο Κέλι, που ήταν πιλότος μαχητικών αεροσκαφών στο Πολεμικό Ναυτικό και κυβερνήτης του διαστημικού λεωφορείου.

«Μπορείτε να αρνηθείτε παράνομες εντολές», ήταν το μήνυμα που είχε στείλει ο Κέλι σε στρατιωτικούς και μυστικούς πράκτορες

«Σήμερα κατέθεσα μήνυση σε βάρος του υπουργού Αμυνας καθώς δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα των Αμερικανών που πολέμησαν για να υπερασπιστούν τις ελευθερίες μας», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Αμυνας δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο. Την περασμένη εβδομάδα ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων με την οποία ο Κέλι θα στερηθεί τον βαθμό του και ένα μέρος της σύνταξής του.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα ο γερουσιαστής μαζί με άλλους δημοκρατικούς αιρετούς απόστρατους είχαν αναρτήσει βίντεο με το οποίο απευθύνονταν σε στρατιωτικούς και πράκτορες των υπηρεσιών πληροφοριών, λέγοντάς τους: «Μπορείτε να αρνηθείτε παράνομες εντολές».

«Θανατική ποινή»

«Σήμερα, οι απειλές εναντίον του Συντάγματός μας δεν προέρχονται μόνο από το εξωτερικό αλλά και από εδώ, από το εσωτερικό», πρόσθεταν οι απόστρατοι, χωρίς να διευκρινίζουν σε ποιες εντολές αναφέρονταν, αν και η κυβέρνηση εκείνες τις ημέρες δεχόταν σφοδρή κριτική για τα πλήγματα εναντίον σκαφών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

Το μήνυμα προκάλεσε την οργή του Λευκού Οίκου, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για «στάση» που τιμωρείται «με τη θανατική ποινή».

Πηγή: ΑΠΕ

Wall Street
Wall Street: Ενδοημερήσια ρεκόρ για S&P 500 – Dow, αδιαφορία επενδυτών για στοχοποίηση Πάουελ

Wall Street: Ενδοημερήσια ρεκόρ για S&P 500 – Dow, αδιαφορία επενδυτών για στοχοποίηση Πάουελ

AGRO
Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

