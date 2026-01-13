Ο φόβος της Παρί γι’ «αρπαγή» του Λουίς Ενρίκε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η διοίκηση της Μάντσεσερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε την πρόσληψη του Μίκαελ Κάρικ στην τεχνική της ηγεσία, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, αλλά όλα δείχνουν πως ο πρώην μέσος της αγγλικής ομάδας είναι προσωρινή λύση.

Η στόχευση των ιθυνόντων του αγγλικού συλλόγου είναι ξεκάθαρη και τα ονόματα υποψήφιων «διαδόχων» του Αμορίμ φανερώνουν πως η Γιουνάιτεντ θέλει να πάρει έναν προπονητή που θα μπορέσει να εμπνεύσει παίκτες και κόσμο.

Χρήζει λοιπόν ιδιαίτερης μνείας η πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητας και θέλει τους διοικούντες την αγγλική ομάδα, να έχουν στην κορυφή της λίστας τους τον προπονητή της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε.

🆕Manchester United monitor PSG boss Luis Enrique as club chiefs target ‘winning pedigree’ – and Spaniard’s contract situation gives hope ✍|@CrossyDailyStar https://t.co/SLxj5i2fwb pic.twitter.com/ROrb6kgIy1 — Mirror Football (@MirrorFootball) January 13, 2026

Οι αγγλικές εφημερίδες αναφέρουν πως ο Ισπανός τεχνικός της Παρί, είναι ο μεγάλος στόχος της αγγλικής ομάδας και τα συγκεκριμένα ρεπορτάζ φαίνεται πως θορύβησαν σε μεγάλο βαθμό την διοίκηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Ο Λουίς Ενρίκε, που έχει οδηγήσει την Μπαρτσελόνα (το 2015) και την Παρί (2025) στην κατάκτηση του Champions League, δεσμεύεται με την γαλλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αλλά οι πρωταθλητές Ευρώπης θέλουν να έχουν το… κεφάλι τους ήσυχο και θα καλέσουν άμεσα τον Ισπανό για επέκταση της συνεργασίας τους.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν πως υπήρξε άμεση ενεργοποίηση των ιθυνόντων της Παρί, μόλις έγινε γνωστό ότι η Μάντσεστερ σκοπεύει να δελεάσει τον Ισπανό προπονητή και θέλουν να «κλείσουν» το θέμα εδώ και τώρα, προσφέροντας στον Λουίς Ενρίκε ένα μυθικό συμβόλαιο για την επέκταση της συνεργασίας του με την Παρί.

Οι… κακές γλώσσες στο Παρίσι πάντως αναφέρουν ότι ο Ισπανός τεχνικός θεωρεί πως το κεφάλαιο Παρί φτάνει στο τέλος του κι ότι ο Ενρίκε αναζητά ένα νέο πρότζεκτ στην καριέρα του.

Το γεγονός μάλιστα πως τον Ιούνιο θα μπει στον τελευταίο χρόνο συμβολαίου του στην Παρί, δίνει την δυνατότητα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δελεάσει τον Ισπανό προπονητή με μια σούπερ – πρόταση, καθώς αν ο Ενρίκε πει το ναι στην αγγλική ομάδα, τότε είναι προφανές πως η Γιουνάιτεντ δεν θα χρειαστεί να δώσει «τρελά» λεφτά στην Παρί ως αποζημίωση, καθώς θ’ απομένει ένα μόνο έτος στο συμβόλαιο του 55χρονου προπονητή με την γαλλική ομάδα.