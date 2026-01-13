Πανέξυπνα σκυλιά μαθαίνουν νέες λέξεις κρυφακούγοντας τους ιδιοκτήτες

Όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων γνωρίζουν ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί πότε λένε τη λέξη που αρχίζει από βήτα και τελειώνει σε «όλτα». Αν όμως προσπαθήσουν να μάθουν στον σκύλο τους το όνομα του αγαπημένου του παιχνιδιού, πιθανότατα θα δυσκολευτούν.

Μόνο μια ελίτ ομάδα χαρισματικών σκύλων έχει την ικανότητα να μαθαίνει τα ονόματα δεκάδων ή και εκατοντάδων αντικειμένων, απλά ακούγοντας τους ιδιοκτήτες τους να τα προφέρουν. Και, όπως αποκαλύπτει νέα μελέτη, μπορούν να μαθαίνουν ακόμα και όταν «κρυφακούν».

Αυτά τα σκυλιά-ιδιοφυίες, γράφουν οι ερευνητές στο περιοδικό Science, μαθαίνουν με τρόπο «λειτουργικά παρόμοιο» με αυτό των μωρών, τα οποία μπορούν από την ηλικία των ενάμισι ετών να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους ακούγοντας τις συζητήσεις των ενηλίκων. Παρακολουθούν το βλέμμα του ομιλητή, αντιλαμβάνονται στοιχεία μη λεκτικής επικοινωνίας και απομονώνουν λέξεις από τη συζήτηση.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Λόραντ Ετβες στη Σλοβακία δημοσίευσαν αγγελίες στο Διαδίκτυο για να έρθουν σε επαφή με τους ιδιοκτήτες δέκα χαρισματικών σκύλων που γνώριζαν τα ονόματα δεκάδων παιχνιδιών.

Σε μια πρώτη δοκιμή, οι ιδιοκτήτες έδειξαν δύο νέα παιχνίδια στα κατοικίδιά τους και είπαν επανειλημμένα τα όνοματά τους, ενώ σε μια δεύτερη παρουσίασαν τα παιχνίδια χωρίς να κοιτούν τον σκύλο και απλά ανέφεραν τα ονόματά τους σε μια συζήτηση με έναν ερευνητή.

Και στις δύο περιπτώσεις, επτά στα δέκα σκυλιά μπορούσαν να αναγνωρίσουν και να φέρουν από ένα άλλο δωμάτιο τα παιχνίδια που τους ζητούνταν, ένδειξη ότι «μαθαίνουν νέα αντικείμενα ακούγοντας αλληλεπιδράσεις τρίτων».

Πιο εντυπωσιακό ήταν το αποτέλεσμα ενός τρίτου πειράματος, στο οποίο ο ιδιοκτήτης πρώτα έκρυψε το παιχνίδι σε έναν κουβά και μετά είπε το όνομά του στη συζήτηση με τον ερευνητή. Και πάλι, η πλειονότητα των ζώων αναγνώρισε σωστά τα αντικείμενα και μάλιστα συνέχιζε να τα θυμάται δύο εβδομάδες αργότερα.

Μέχρι σήμερα, αυτή η ικανότητα αντιστοίχισης ανάμεσα σε λέξεις και αντικείμενα που δεν παρουσιάζονται ταυτόχρονα είχε παρατηρηθεί μόνο σε βρέφη 18-23 μηνών, γράφει η ερευνητική ομάδα.

Τονίζει ωστόσο ότι η ικανότητα αυτή είναι πολύ σπάνια μεταξύ των σκύλων: η επανάληψη ενός πειράματος με δέκα τυχαία, τυπικά σκυλιά έδωσε απογοητευτικά αποτελέσματα.

Αν πάντως τυχαίνει να έχει και το δικό σας σκυλί ταλέντο στην αναγνώριση αντικειμένων, οι ερευνητές σάς καλούν να συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό Ιδιοφυιών Σκύλων» στέλνοντας μήνυμα στο geniusdogchallenge.offcial@gmail.com.