Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας

Ολο το τελευταίο διάστημα οι επενδυτές έχουν ποντάρει πολλά στον χρυσό και στις ευρωπαϊκές μετοχές άμυνας με φόντο τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία. Απειλές που δημιουργούν σενάρια για το τέλος του ΝΑΤΟ όπως είναι μέχρι σήμερα και για ανατροπή της παγκόσμιας τάξης και της ισχύος του δολαρίου.

Στο σημείο που βρίσκονται σήμερα τα πράγματα, οι αναλυτές εκτιμούν πως η άνοδος και για τα δύο αυτά περιουσιακά στοιχεία θα συνεχιστεί, ωστόσο κοιτάζοντας σε βάθος χρόνου οι επενδυτές αναζητούν και άλλες τοποθετήσεις. Ενώ μέχρι την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την αρπαγή κυριολεκτικά του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, οι επενδυτές έδειχναν να αγνοούν τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις ήρθαν πιο κοντά ως πιθανό σενάριο.

Και δεν είναι μόνο η Γροιλανδία και η Βενεζουέλα. Ο Τραμπ τις τελευταίες μέρες έχει δηλώσει απροκάλυπτα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να παρέμβει στο εσωτερικό του Ιράν, ενώ, στα αμερικανικά πράγματα, η απειλή της αμερικανικής κυβέρνησης να ασκήσει ποινική δίωξη στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζέρομ Πάουελ, έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία της.

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο άνω του 4% την περασμένη εβδομάδα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο και έφτασε σε νέο ρεκόρ την Δευτέρα. Οι ευρωπαϊκές μετοχές του τομέα άμυνας έφτασαν σε νέα ιστορικά υψηλά την Δευτέρα και την περασμένη εβδομάδα σημείωσαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο των τελευταίων πέντε ετών, με άνοδο κατά 10%.

Πολλοί επενδυτές έχουν ήδη ζητήσει μεγάλη έκθεση στο χρυσό, συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή hedge fund Ρέι Ντάλιο, ο οποίος πέρυσι σημείωσε μια μεγάλη σχετική υποαπόδοση των αμερικανικών μετοχών.

Αμφισβήτηση της παγκόσμιας τάξης;

Οι φιλοδοξίες των ΗΠΑ για την απόκτηση της Γροιλανδίας θα μπορούσαν να έχουν ευρείες επιπτώσεις, όχι μόνο για το ΝΑΤΟ, αλλά και για τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία και τις εντάσεις της Κίνας με την Ιαπωνία και την Ταϊβάν, γράφει σε ανάλυσή το Reuters.

Αν οι ΗΠΑ καταλάμβαναν με τη βία τη Γροιλανδία από τη Δανία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ένα ανοιχτό ενδεχόμενο σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τραμπ, αυτό πιθανότατα θα σήμαινε όχι μόνο το τέλος της στρατιωτικής συμμαχίας, αλλά και της ευρύτερης ισορροπίας δυνάμεων, σύμφωνα με αναλυτές.

Και την ίδια στιγμή, εάν η Ευρώπη πρέπει να εξαρτάται λιγότερο από τις ΗΠΑ για την άμυνά της, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι επενδυτές αγοράζουν ευρωπαϊκές μετοχές του τομέα της άμυνας.

Δύσκολο να τιμολογηθεί ο πολιτικός κίνδυνος

Πέρα, όμως, από την αγορά χρυσού και μετοχών αμυντικών εταιρειών, οι επενδυτές δυσκολεύονται να επιλέξουν άλλα περιουσιακά στοιχεία.

«Ο πολιτικός (και) γεωπολιτικός κίνδυνος είναι πολύ δύσκολο να τιμολογηθούν και οι αγορές συνήθως δεν το καταφέρνουν, δεδομένου ότι πρόκειται για γεγονότα με μεγάλο αντίκτυπο, αλλά χαμηλή πιθανότητα», δήλωσε η Idanna Appio, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στη First Eagle Investments, η οποία κατέχει χρυσό ως αντιστάθμισμα έναντι των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Αυτό εξηγεί γιατί δεν υπήρξε ευρύτερη επίδραση, με τις παγκόσμιες μετοχές να βρίσκονται σε σχεδόν ιστορικά υψηλά επίπεδα και τα δανικά κρατικά ομόλογα να ανακάμπτουν παράλληλα με τα ευρωπαϊκά ομόλογα.

Το αυστηρά ελεγχόμενο νόμισμα της Δανίας, η κορώνα, έχει αποδυναμωθεί, αλλά οι διαφορές επιτοκίων είναι ένας σημαντικός παράγοντας και εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στο κεντρικό επιτόκιο στο οποίο είναι συνδεδεμένο με το ευρώ.

Πού βρίσκεται η ασφάλεια;

Ενώ ο πολιτικός και γεωπολιτικός κίνδυνος είναι πολύ δύσκολο να τιμολογηθούν και οι αγορές συνήθως δεν το καταφέρνουν, δεδομένου ότι πρόκειται για γεγονότα με μεγάλο αντίκτυπο, αλλά χαμηλή πιθανότητα, όπως εξηγεί η Idanna Appio, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στη First Eagle Investments, τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν άρδην αν οι ΗΠΑ προχωρούσαν σε μια στρατιωτική κατάληψη στη Γροιλανδία. Κάτι τέτοιο, όπως είπε ο Jack Ablin, CIO της Cresset Capital, σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα, «θα ήταν ένα μεγάλο θέμα, προκαλώντας αποστροφή από τον κίνδυνο στις μετοχές και το δολάριο».

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επενδυτές αντέδρασαν αμέσως όταν η Μόσχα έθεσε σε εφαρμογή τις απειλές της κατά της Ουκρανίας, προκαλώντας σημαντικές διακυμάνσεις στο πετρέλαιο, στο ευρώ και στις μετοχές.

«Αν οι ΗΠΑ καταλάμβαναν τη Γροιλανδία με τη βία, ή ίσως όχι με τη βία, αλλά με κάποιο είδος εξαναγκασμού, θα σημειωνόταν ένα ράλι προς τα κρατικά ομόλογα, ένα sell off ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, τα οποία οι ποιοτικοί επενδυτές δεν θα θεωρούσαν καταφύγιο», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Natixis για τις ΗΠΑ, Christopher Hodge.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι, βραχυπρόθεσμα, το δολάριο και τα ομόλογα του Δημοσίου θα επωφεληθούν από την τάση για ασφάλεια.

Ωστόσο, η διάρρηξη των διατλαντικών σχέσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξασθένιση της ελκυστικότητας των ΗΠΑ και σε επιστροφή των ανησυχιών για το καθεστώς του δολαρίου, οι οποίες αναζωπυρώθηκαν τον περασμένο Απρίλιο με την ανακοίνωση των δασμών.

«Εξακολουθώ να ανησυχώ ότι οι ενέργειες που θεωρούνται παραβίαση των κανόνων από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγές στην κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα την επιστροφή κεφαλαίων στην Ευρώπη και την Ασία», δήλωσε ο Appio της First Eagle.

Πηγή: ΟΤ