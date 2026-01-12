Ιράν: Απελευθέρωσε «ελληνόκτητο τάνκερ» μετά από δύο χρόνια

Η Tanker Trackers, ανεξάρτητη υπηρεσία που παρακολουθεί τη μεταφορά πετρελαίου, ανέφερε ότι το Ιράν «απελευθέρωσε κρυφά» ένα ελληνόκτητο τάνκερ που είχε κατασχέσει πριν από δύο χρόνια. Στην ανάρτηση της υπηρεσίας δεν δόθηκαν περισσότερες διευκρινίσεις, επισημαίνει το πρακτορείο Reuters.

BREAKING: IRAN HAS SECRETLY RELEASED A GREEK-OWNED TANKER AFTER TWO YEARS IN CAPTIVITY#OOTT #Iran #Tankers — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 12, 2026



Ωστόσο, στις 12 Ιανουαρίου 2024, ένοπλοι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν το ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο «St Nicholas» και συνέλαβαν τους 19 ναυτικούς που επέβαιναν σε αυτό. Η επιχείρηση των Φρουρών της Επανάστασης έγινε ενώ το «St Nicholas», με σημαία Νήσων Μάρσαλ, έπλεε 50 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Σοχάρ, στο Ομάν.

Το πλήρωμα αποτελούνταν από 18 Φιλιππινέζους ναυτικούς και έναν Έλληνα δόκιμο, ηλικίας τότε 19 ετών. Πρώτος από τους ναυτικούς απελευθερώθηκε ο 19χρονος δόκιμος και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος.

To τάνκερ «St Nicholas» είχε φορτώσει πετρέλαιο από τη Βασόρα του Ιράκ και είχε προορισμό το λιμάνι Αλιαγά της Τουρκίας.

Τότε, η διαχειρίστριας εταιρείας του τάνκερ, Empire Navigation, είχε ανακοινώσει ότι το «St. Nikolas», σημαίας Νήσων Μάρσαλ, είχε οδηγηθεί και αγκυροβολήσει στο αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν.