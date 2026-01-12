science
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
Έναν χρόνο μετά τις πυρκαγιές, η τοξική σκόνη στοιχειώνει το Λος Άντζελες
Επιστήμες 12 Ιανουαρίου 2026 | 16:09

Έναν χρόνο μετά τις πυρκαγιές, η τοξική σκόνη στοιχειώνει το Λος Άντζελες

Παρά τις προσπάθειες καθαρισμού, πολλά σπίτια στο Λος Άντζελες παραμένουν επιβαρυμένα με υψηλά επίπεδα μολύβδου και άλλων τοξικών ουσιών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«ΠΡΟΣΟΧΗ: Εργασίες απομάκρυνσης μολύβδου» γράφει η πινακίδα σε μια εξώπορτα στην Αλταντίνα. «Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το αγέννητο παιδί. Προκαλεί βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα» προειδοποιεί.

Ένα χρόνο μετά τις πυρκαγιές του Ιτον και του Πάλισεϊντς, τις πιο καταστροφικές στην ιστορία του Λος Αντζελες, μια βόλτα στους δρόμους υπενθυμίζει ότι η τοξική κληρονομιά παραμένει, ανέφερε ρεπόρτερ του «Associated Press».

Κάτοικοι, καθαριστές και συνεργεία τοξικών αποβλήτων πηγαινοέρχονται φορώντας μάσκες, γάντια και στολές. Καθαρίζουν με πανιά, ηλεκτρικές σκούπες και πλυστικά μηχανήματα τα σπίτια που δεν έγιναν στάχτη.

Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ρύπανσης στους εσωτερικούς χώρους έπειτα από πυρκαγιές δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς. Γνωρίζουμε όμως ότι η στάχτη που μπαίνει από παράθυρα και πόρτες είναι μια τοξική σούπα από σωματίδια απανθρακωμένων αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών, βαφών, επίπλων και πλαστικών. Μπορεί να περιέχει φυτοφάρμακα ή άλλα χημικά, πλαστικά, αμίαντο, μόλυβδο και άλλα βαρέα μέταλλα.

Κάτοικοι είπαν ότι τα σπίτια τους μυρίζουν ακόμα «σαν παλιό τασάκι» και ότι συνεχίζουν να βρίσκουν στάχτη όταν καθαρίζουν και ξανακαθαρίζουν τα ντουλάπια.

Ένα χρόνο μετά την καταστροφή, οι εργασίες απορρύπανσης συνεχίζονται

Ένα χρόνο μετά την καταστροφή, οι εργασίες απορρύπανσης συνεχίζονται

Τοξικός μόλυβδος

Σύμφωνα με μελέτη που μόλις δημοσιεύτηκε στο Environmental Science & Technology Letters, ακόμα και ένα μήνα μετά τις πυρκαγιές, υψηλά επίπεδα πτητικών οργανικών ενώσεων, ορισμένες καρκινογόνες, παρέμεναν στο εσωτερικό των γύρω σπιτιών, εγκυμονώντας κίνδυνο μακροπρόθεσμης έκθεσης για εκατομμύρια κατοίκους.

Σύμφωνα με έκθεση που παρουσίασε τον Νοέμβριο οργάνωση κατοίκων, από τους 50 ιδιοκτήτες σπιτιών που καθάρισαν τις περιουσίες τους, οι περισσότεροι με επαγγελματικά συνεργεία, το 63% ανέφερε ότι τα σπίτια τους παραμένουν μολυσμένα με επικίνδυνα επίπεδα μολύβδου, ο οποίος βλάπτει τον εγκέφαλο, ή/και αμίαντο, ο οποίος προκαλεί καρκίνο.

Τα μέσα επίπεδα μολύβδου ήταν μάλιστα 60 φορές υψηλότερα από τα επιτρεπόμενα. Το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας ανέφερε ότι το 70% των σπιτιών στην πυρκαγιά του Ιτον είχαν κατασκευαστεί πριν από το 1979, όταν ο μόλυβδος χρησιμοποιούταν ευρέως στα χρώματα τοίχων και επίπλων.

Χιλιάδες σπίτια κάηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά του Πάλισεϊντς το 2025 (Reuters)

Χιλιάδες σπίτια κάηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά του Πάλισεϊντς το 2025 (Reuters)

Ανήσυχοι για την υγεία τους, ένα χρόνο μετά, οι κάτοικοι παραμένουν στο έλεος των ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες συχνά αρνούνται να ελέγξουν τις κατοικίες για τοξικούς ρύπους -αναγκάζοντας όσους ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν από την τσέπη τους 7 με 10 χιλιάδες δολάρια για τις μετρήσεις. Και μετά τις εργασίες απορρύπανσης, οι χώροι πρέπει να ελεγχθούν ξανά.

Η ρύπανση από τις πυρκαγιές προσελκύει τα τελευταία χρόνια μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς η κλιματική αλλαγή κάνει τις φωτιές συχνότερες και εντονότερες. Πρόσφατες μελέτες έχουν συνδέσει τον καπνό των πυρκαγιών με μείωση των μαθητικών επιδόσεων και αύξηση του κινδύνου Αλτσχάιμερ -για την οποία η ατμοσφαιρική ρύπανση γενικά έχει αναγνωριστεί ως παράγοντας κινδύνου.

Λιγότερο μελετημένες είναι οι ψυχικές επιπτώσεις από την καταστροφή περιουσιών και την αδυναμία επιστροφής στην κανονικότητα. Μια πρώτη ένδειξη δίνουν δύο μελέτες που δημοσιεύτηκαν φέτος στο JAMA Network και εξέταζαν τη μεγάλη πυρκαγιά που σάρωσε το νησί Μάουι της Χαβάης τον Αύγουστο του 2023.

Η πρώτη μελέτη εξέτασε δεδομένα για περισσότερα από 1.000 ενήλικες που επηρεάστηκαν από την καταστροφή και διαπίστωνε ότι, ακόμα και 14 μήνες μετά, το 63% ανέφερε υπέρταση, το 50% συμπτώματα κατάθλιψης και το 22% μειωμένη αναπνευστική λειτουργία.

Η δεύτερη μελέτη εκτιμούσε ότι τον μήνα μετά τις πυρκαγιές οι αυτοκτονίες και οι θάνατοι από υπερβολική δόση αυξήθηκαν κατά 97% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα προηγούμενων ετών

Stream science
Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ
Επιστήμες 12.01.26

Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ

Τα οστά ανήκουν σε αρχαϊκό είδος ανθρώπου που έζησε όταν η ανθρώπινη εξελικτική γραμμή χωριζόταν στους Homo sapiens, τους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως συνδέει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις
Αναπάντεχες ομοιότητες 11.01.26

Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως συνδέει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις

Η κατάθλιψη μοιράζεται γενετικούς παράγοντες κινδύνου με παθήσεις όπως το άγχος και η μετατραυματική διαταραχή, ενώ η σχιζοφρένεια δείχνει να σχετίζεται με τη διπολική διαταραχή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους
Επιστήμες 06.01.26

Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους

Το υπουργείο ήρε τη σύσταση για τα εμβόλια χωρίς να προηγηθεί ανεξάρτητη γνωμοδότηση. Ο ιατρικοί σύλλογοι έχουν προσφύγει κατά του αντιεμβολιαστή υπουργού Κένεντι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα ανθρώπινα κύτταρα
Επιστημονική έρευνα 05.01.26

Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα κύτταρά μας

Μικροί κυματισμοί στις λιπώδεις μεμβράνες που περιβάλλουν τα ανθρώπινα κύτταρα θα μπορούσαν να παράγουν αρκετή τάση ώστε να χρησιμεύσουν ως άμεση πηγή ενέργειας για ορισμένες βιολογικές διεργασίες

Σύνταξη
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Το μενού αλλάζει 01.01.26

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
H εκδίκηση του πιγκουίνου – Το αυστηρό μαύρο κυριάρχησε στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Γιατί;
Go Fun 12.01.26

H εκδίκηση του πιγκουίνου – Το αυστηρό μαύρο κυριάρχησε στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Γιατί;

Στις Χρυσές Σφαίρες 2026 ο performative male πέθανε με κρότο και η επιστροφή του αυστηρού μαύρου να κυριαρχεί με πολλούς να μιλάνε για μια συντητηρική στροφή σε παραδοσιακές αξίες και άλλους για την επέλαση του recessioncore

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μίκαελ Κάρικ νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ – Γιατί η αγγλική ομάδα άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Σόλσκιερ
On Field 12.01.26

Ο Μίκαελ Κάρικ νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ – Γιατί η αγγλική ομάδα άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Σόλσκιερ

Ο Σόλσκιερ ήταν το φαβορί για τον πάγκο της αγγλικής ομάδας, αλλά τελικά η διοίκηση του συλλόγου άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Νορβηγό, επιλέγοντας τον παλαίμαχο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ
Επιστήμες 12.01.26

Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ

Τα οστά ανήκουν σε αρχαϊκό είδος ανθρώπου που έζησε όταν η ανθρώπινη εξελικτική γραμμή χωριζόταν στους Homo sapiens, τους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία με τη Mercosur χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα»
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 12.01.26

Κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία με τη Mercosur χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι «υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα, όπως κάνει πάντα».

Σύνταξη
Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη
Ελλάδα 12.01.26

Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη

Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε σήμερα το Σέλι Βέροιας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους -15 βαθμούς Κελσίου, με τη Βλαστή Κοζάνης να ακολουθεί με – 11,4 βαθμούς.

Σύνταξη
Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι
Ελλάδα 12.01.26

Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι

Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσυκλετών στα Χανιά - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται και 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων

Σύνταξη
Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»
Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη 12.01.26

Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες επιμένει ότι καμία ξένη δύναμη δεν κυβερνά τη χώρα

Σύνταξη
To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση
«Re» 12.01.26

To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση

Το εμπορικό κέντρο ReTuna στη Σουηδία αποτελεί ένα πείραμα κυκλικής κατανάλωσης που διοργανώνεται από τον δήμο, όπου όλα τα προϊόντα που πωλούνται έχουν δωριστεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»
Προκλήσεις και ευκαιρίες 12.01.26

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι μακροοικονομικές επιδόσεις να συνδεθούν με την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύνταξη
Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 12.01.26

Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία
Ανοιχτή σύγκρουση 12.01.26

Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» – Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026
Κουλ 12.01.26

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» - Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026

Οι πιο αστείες ατάκες και οι συγκινητικές στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της παρουσιάστριας Νίκι Γκλέιζερ «μια σέξι δερμάτινη τσάντα» αναφερόμενη στον Σον Πεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)
Euroleague 12.01.26

Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)

Μια μέρα σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέστρεψε στον Ολυμπιακό και από τότε κατακτά μόνο κορυφές. Τα πεπραγμένα του και η εικόνα της εξαετίας…

Σύνταξη
Γροιλανδία: «Η στρατιωτική κατάληψή της από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ»
Δηλώσεις Κουμπίλιους 12.01.26

«Η στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ»

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους μίλησε για την κατάσταση στη Γροιλανδία και το μέλλον του ΝΑΤΟ έπειτα από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης
Κοινωνική πολιτική 12.01.26

Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Την απρόσκοπτη παροχή καθημερινών γευμάτων, μέσω των κοινωνικών δομών, σε πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»
Go Fun 12.01.26

Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»

To Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ δημιουργεί deepfake γυμνά της Κέιτ Μίντλετον και άλλων γυναικών με την επιδημία να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
