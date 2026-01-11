Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό

«Νιώθω αηδιασμένη»

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για τη δική της εμπειρία κακοποίησης στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες εβδομάδες πριν ο σύζυγός της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, συλληφθεί για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και μία κατηγορία κακοποίησης παιδιού.