Οι γυναίκες της Gen Z είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες, παρά λεσβίες

Οι γυναίκες της Gen Z δεν προσπαθούν να καταργήσουν την «λεσβιακή ταυτότητα» — απλώς είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες.

Μεταξύ 913.253 χρηστών της εφαρμογής γνωριμιών για γυναίκες Zoe, το 48,3% αυτοπροσδιορίζεται ως λεσβίες, το 39,8% ως αμφιφυλόφιλες, το 6,6% ως pansexual, το 3,4% ως queer, το 1,2% ως γκέι και το 0,7% ως ασέξουαλ, σύμφωνα με μια νέα έκθεση στο Demographic Research.

Ρευστότητα

Οι γυναίκες της Gen Z— εκείνες που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2006 — ήταν πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες παρά ως λεσβίες, με το 45% των χρηστών ηλικίας 20 έως 29 ετών να χρησιμοποιούν τον όρο αμφιφυλόφιλη σε σύγκριση με το 42,2% που χρησιμοποιούσαν τον όρο λεσβία.

«Οι νεότερες γενιές μας δείχνουν ότι η σεξουαλικότητα δεν είναι σταθερή—ανήκει σε ένα φάσμα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Francesco Rampazzo, συγγραφέας και λέκτορας στατιστικής στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

«Σε όλο τον κόσμο, όλο και περισσότεροι νέοι αισθάνονται άνετα να περιγράφουν την ταυτότητά τους με ποικίλους και ρευστούς τρόπους», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το περιοδικό Advocate, μια έρευνα της Gallup το 2024 διαπίστωσε ότι από το 9,3% των ενηλίκων στις ΗΠΑ που αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ+, το 56% δήλωσαν ότι είναι αμφιφυλόφιλοι, το 21% δήλωσαν ότι είναι γκέι, το 15% δήλωσαν ότι είναι λεσβίες, το 14% δήλωσαν ότι είναι τρανς και το 6% δήλωσαν κάτι άλλο. Τα ποσοστά υπερβαίνουν το 100% επειδή η έρευνα επέτρεπε στους ερωτηθέντες να αναφέρουν πολλαπλές ταυτότητες ΛΟΑΤΚΙ+.

Μια άλλη δημοσκόπηση του 2023 από το Business Insider και το YouGov διαπίστωσε ότι η Gen Z είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζεται ως queer παρά με μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Η Gen Z είναι επίσης πιο πιθανό να αποδεχτεί την bisexual ταυτότητα, σε αντίθεση με «όρους που υποδηλώνουν ότι τους αρέσει μόνο ένας τύπος ατόμου», με το 13% της Gen Z να αυτοπροσδιορίζεται ως bisexual σε σύγκριση με το 7% των millennials, το 4% της Gen X και μόνο το 1% των Boomers.

Ο ρόλος της τεχνολογίας

Η έκθεση στο Demographic Research είναι από τις πρώτες που εξετάζουν την ταυτότητα σε παγκόσμια κλίμακα, συλλέγοντας δεδομένα χρηστών από περισσότερες από 122 χώρες. Ωστόσο, τα δεδομένα από χώρες όπου οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις ποινικοποιούνται δεν συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι για τους χρήστες σε αυτές τις χώρες.

«Η μελέτη μας υπενθυμίζει ότι η τεχνολογία δεν μεταμορφώνει μόνο τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συναντιούνται, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους», δήλωσε ο Rampazzo.

*Με πληροφορίες από: Advocate.