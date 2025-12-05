Περισσότερο ΛΟΑΤΚΙ, λιγότερα one night stands: Οι αριθμοί πίσω από την σεξουαλική ζωή της Gen Z

Η σεξουαλική ζωή της Gen Z παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον – για τους πολιτικούς, τους γονείς, τους influencers, τους διευθυντές των εφαρμογών γνωριμιών, και μερικές φορές, και για τους ίδιους.

Είναι η Gen Z τόσο μοναχική που ερωτεύεται ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης; Δημιουργεί πολυγαμικές σχέσεις; Κάνει αρκετό σεξ; Κάνει καν σεξ;

Η Gen Z ορίζεται ως οι νέοι ηλικίας 13 έως 28 ετών.

Αυτή η γενιά ενηλικιώθηκε με πληροφορίες για το σεξ άμεσα διαθέσιμες.

Και ενώ το διαδίκτυο μπορεί να παρέχει τόσο σεξουαλική εκπαίδευση όσο και κοινότητα είναι εξίσου επίφοβο το κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών.

Πόσο μάλλον, δεδομένου ότι το 54% των εφήβων στις ΗΠΑ ανέφεραν ότι είδαν για πρώτη φορά πορνογραφικό υλικό στο διαδίκτυο σε ηλικία 13 ετών ή μικρότερη.

Οι νέοι στην Αμερική έχουν επίσης δει τον κόσμο να διαμορφώνεται από την απομόνωση της εποχής της πανδημίας και τις δύο προεδρίες του Τραμπ, που έχουν γιορτάσει την κατάργηση των αναπαραγωγικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων των LGBTQ+.

Οι σεξουαλικά συντηρητικοί θέλουν η γενιά Z να είναι ετεροφυλόφιλη, να παντρεύεται και να κάνει πολλά παιδιά – αλλά όχι να εκπαιδεύεται σε θέματα σεξ ή να ξεπερνά τα όρια της ετεροκανονικότητας.

Καθώς εμφανίζεται ένα πολιτικό χάσμα μεταξύ των νέων ανδρών και των γυναικών, η δεξιά προτρέπει τους άνδρες να εκπληρώσουν το αρσενικό τους πεπρωμένο και τις γυναίκες να συμμορφωθούν, φροντίζοντας το σπίτι και τα παιδιά.

Μέσα σε αυτό το παιχνίδι πινγκ-πονγκ μεταξύ προοδευτικών ιδανικών και ασφυκτικού σεξουαλικού συντηρητισμού, μετά από ένα lockdown που γέννησε μοναξιά, η γενιά Z προσπαθεί να βγει ραντεβού, να κάνει σχέσεις, να ερωτευτεί.

Στο πλαίσιο της σειράς του Guardian «Η σεξουαλική ζωή της γενιάς Z», συγκεντρώθηκαν στοιχεία που, αν και δεν είναι καθόλου οριστικά, αρχίζουν να δείχνουν τι σκέφτονται οι νέοι Αμερικάνοι για το σεξ και τους συντρόφους με τους οποίους το κάνουν.

1. Gen Z είναι η πιο queer γενιά

Σχεδόν το ένα τέταρτο των ενηλίκων της γενιάς Z αυτοπροσδιορίζονται ως LGBTQ+, σε σύγκριση με το 10% του συνόλου των ενηλίκων στις ΗΠΑ.

Ακολουθούν οι Millennials με 15%, η γενιά X (6%), οι baby boomers (4%) και η σιωπηλή γενιά (2%) που βρίσκονται πολύ πιο πίσω.

2. Βρίσκονται σε περίοδο σεξουαλικής ύφεσης

Η μεγάλη «σεξουαλική ύφεση» είναι η λέξη της στιγμής αν σας αρέσει να κάνετε γενικευμένες υποθέσεις για τη σεξουαλική ζωή της γενιάς Z.

Ωστόσο, υπάρχει κάτι αληθινό σε αυτό: η γενιά Z έχει λιγότερο σεξ και αργότερα από ό,τι η γενιά των millennials.

Ο αριθμός των σεξουαλικά ενεργών εφήβων μειώθηκε από 47% το 2013, σε 32% το 2023.

3. Οι άνδρες της γενιάς Z κάνουν λιγότερο σεξ

Μια έρευνα που διεξήχθη από το Kinsey Institute σε συνεργασία με τη μάρκα σεξουαλικής ευεξίας Lovehoney διαπίστωσε ότι ένας στους τέσσερις ενήλικες της γενιάς Z ηλικίας 18 έως 24 ετών δεν έχει κάνει σεξ ακόμα. Αν το αναλύσουμε ανά φύλο, θα διαπιστώσουμε ότι ένας στους τρεις άνδρες της γενιάς δήλωσε ότι δεν έχει κάνει ποτέ σεξ με σύντροφο, σε σύγκριση με μόνο μία στις πέντε γυναίκες.

4. Οι άνδρες της γενιάς Z είναι πιο πιθανό να είναι μόνοι

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι άνδρες της γενιάς Z αντιμετωπίζουν επίσης μια μεγάλη «ύφεση στις σχέσεις», με βάση την πιθανότητα να μείνουν single.

To 63% των αντρών κάτω από 30 φαίνεται να μην είναι σε σχέση, σε σύγκριση με το σχεδόν μισό 34% των γυναικών.

5. Οι γυναίκες της γενιάς Z είναι πιο queer

Αν οι γυναίκες κάτω των 30 ετών είναι πιο πιθανό να έχουν σχέση από τους άνδρες κάτω των 30 ετών, αυτό θέτει το ερώτημα: με ποιον βγαίνουν;

Με μεγαλύτερους άνδρες; Με άλλες νεαρές γυναίκες;

Εξάλλου, οι γυναίκες της γενιάς Z είναι σημαντικά πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως LGBTQ+ από τους άνδρες της γενιάς τους (31% έναντι 18%).

6. Δεν θέλουν να έχουν σχέσεις με άτομα διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων

Η διαίρεση της γενιάς Z κατά φύλο ανάλογα με τις πολιτικές πεποιθήσεις μπορεί να επηρεάζει τους στόχους της όσον αφορά τις σχέσεις και τον γάμο, περισσότερο από ό,τι στις παλαιότερες γενιές.

7. Η συντηρητική πολιτική οδηγεί σε φόβο για το σεξ

Η σεξουαλική ζωή ορισμένων γυναικών έχει επηρεαστεί αρνητικά από τις πρόσφατες συντηρητικές πολιτικές νίκες.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η έντονη συγκίνηση για την εκλογή του Τραμπ έγινε σύντομα εμφανής: οι συζητήσεις για ένα κίνημα 4B αυξήθηκαν στις ΗΠΑ, καθώς οι νέες γυναίκες συζητούσαν το μποϊκοτάζ των ετεροφυλόφιλων γάμων, των σχέσεων, του σεξ και της γέννησης παιδιών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την θεσμοθετημένη μισογυνία και κακοποίηση.

Η κατάργηση της απόφασης Roe v Wade το 2022 ήταν επίσης καταστροφική για πολλές νέες γυναίκες. Καθώς οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή εξαπλώθηκαν στις ΗΠΑ, σχεδόν το 20% των γυναικών της γενιάς Z δήλωσαν ότι φοβούνται να κάνουν σεξ.

Η πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις στους νέους LGBTQ+: Περισσότερο από το ένα τρίτο των LGBTQ+ ενηλίκων δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται άνετα να εκφράσουν ανοιχτά την ταυτότητά τους όταν βγαίνουν ραντεβού το 2025. Ακόμα περισσότεροι LGBTQ+ της γενιάς Z – το 44% των ατόμων ηλικίας 18 έως 24 ετών – δήλωσαν το ίδιο.

8. Οι ενήλικες της Gen Z προτιμούν την παραδοσιακή μονογαμία

Πώς βγαίνουν ραντεβού οι άνθρωποι της γενιάς: Οι μη μονογαμικές σχέσεις είναι στο τραπέζι, αλλά η Gen Z δεν φαίνεται να τις προτιμά τόσο όσο άλλες γενιές .

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους Millennials και τη Gen X, όπου η ηθική μη μονογαμία προτιμάται από το 24% και το 27% αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, η μονογαμία προτιμάται από το 16% των Millennials και μόνο το 9% της Gen X.

Το 27% των Boomers προτιμά το friends with benefits, έναντι μόλις 12% που προτιμά τη μονογαμία.

9. Το να κάνεις την πρώτη κίνηση είναι δύσκολο για τη γενιά Z

Καθώς αυξάνεται η απογοήτευση για την στασιμότητα στις εφαρμογές γνωριμιών, μια έρευνα διαπίστωσε ότι το 72% των singles της γενιάς Z δηλώνουν ότι η παθητικότητα στο να κάνουν την πρώτη κίνηση έχει αυξηθεί, σε σύγκριση με το 63% του συνόλου.

10. Οι περιστασιακές σχέσεις μιας νύχτας μπορεί να εξαφανιστούν

Το 2004, το 78% των millennials δήλωσαν ότι οι φίλοι τους έχουν συχνά περιστασιακές σχέσεις μιας νύχτας.

Ωστόσο, μόνο το 23% της Gen Z δήλωσε το ίδιο 20 χρόνια αργότερα, το 2024.

11. Όχι στο σεξ στο πρώτο ραντεβού

Σύμφωνα με μια έρευνα, η γενιά Z είναι πιο πιθανό να επιθυμεί μακροχρόνιες σχέσεις και λιγότερο πιθανό να ενδιαφέρεται για περιστασιακό σεξ σε σύγκριση με τη γενιά των millennials ή τη γενιά X.

Το σεξ στο πρώτο ραντεβού είναι «καταλύτης» για το 48% της γενιάς Z.