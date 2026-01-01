Η μέθοδος zebra striping της Gen Z για να αποφύγει το hangover

Η Gen Z επαναπροσδιορίζει τη σχέση της με το αλκοόλ. Πίνει λιγότερο, πιο συνειδητά και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, στη δουλειά, στους στόχους, στην ενέργεια που δεν περισσεύει για hangover.

Ανάμεσα σε mocktails, λειτουργικά ποτά και εναλλαγές με νερό ή καφεΐνη, η διασκέδαση παραμένει, αλλά αποσυνδέεται από την υπερβολή. Για μια γενιά που σκέφτεται στρατηγικά, ακόμη και το ποτό είναι μέρος του σχεδίου.

«Οι άνθρωποι εξακολουθούν να θέλουν να νιώθουν κάτι», δήλωσε στο Business Insider ο Jon Kreidler, συνιδρυτής της Tattersall Distilling Company. «Θέλουν να συμμετέχουν, να έχουν κάτι “ενήλικο”, να νιώθουν κάτι διαφορετικό που τους βοηθά να χαλαρώσουν, να ηρεμήσουν. Όμως πολλοί, ειδικά οι νεότεροι καταναλωτές, έχουν κουραστεί με τα hangover και τις αρνητικές επιπτώσεις και απομακρύνονται από το αλκοόλ».

Η Laurel Tiedeman, 28 ετών από το Σαν Ντιέγκο, είπε στο Business Insider ότι έχει ένα τελετουργικό τις νύχτες που πίνει για να προλάβει το hangover. Πρώτα πίνει «ένα μεγάλο ποτήρι ηλεκτρολύτες» και τρώει κάτι συνήθως ένα σάντουιτς ή αυγά με ψωμί.

Η μέθοδος zebra striping

Όταν πίνει αλκοόλ, είπε, δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα, όπως βότκες τετραπλής απόσταξης ή ουίσκι υψηλής κατηγορίας. Και μετά εφαρμόζει το zebra striping.

«Θα πιω ένα αλκοολούχο ποτό, μετά μια Diet Coke, μετά άλλο ένα αλκοολούχο, μετά νερό — και επανάληψη», είπε. «Μου αρέσει η καφεΐνη από τη Diet Coke και εξακολουθεί να μοιάζει με “διασκεδαστικό” ποτό όταν είμαι έξω».

Όταν επιστρέφει στο σπίτι, πίνει ξανά ηλεκτρολύτες και τρώει ακόμη ένα σνακ, αποκαλώντας όλη αυτή τη διαδικασία το «χρυσό εισιτήριό» της για την αποφυγή του hangover — βασικό μέρος του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζει τη βραδιά της ώστε να είναι γιορτινή και απολαυστική, χωρίς να ρισκάρει παρενέργειες την επόμενη μέρα.

Διασκέδαση χωρίς hangover

Η Ashleigh Ewald, 23 ετών από τη Τζόρτζια, ακολουθεί παρόμοια τακτική: για κάθε γουλιά αλκοόλ, πίνει και μια γουλιά νερό από το παγούρι Owala που έχει μαζί της, στο πλαίσιο μιας συνειδητής προσπάθειας να μην μεθύσει. Στην παρέα της, είπε στο Business Insider, η αποφυγή του hangover αντανακλά τις αξίες τους, τον προσανατολισμό σε στόχους και μια αλλαγή νοοτροπίας «όπου η διασκέδαση δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από hangover».

«Πολλοί από εμάς προτιμούμε να πηγαίνουμε με ρυθμό, να κάνουμε zebra striping ή να παραλείπουμε εντελώς το αλκοόλ, παρά να χάσουμε μια ολόκληρη μέρα αναρρώνοντας», είπε, προσθέτοντας ότι «το να μη θέλεις hangover δεν σημαίνει ότι είσαι βαρετός — σημαίνει ότι θέλεις ενέργεια για τη ζωή σου την επόμενη μέρα».

Για πολλούς νέους ενήλικες, το hangover δεν είναι απλώς δυσάρεστο. Είναι και οικονομικά επιβαρυντικό, καθώς τα αλκοολούχα ποτά κοστίζουν ολοένα και συχνότερα πάνω από 15 δολάρια το ένα, ενώ η αντιμετώπιση ενός πονοκεφάλου μετά από μια βαριά έξοδο “τρώει” χρόνο από τη δουλειά, τα side hustles ή τον ήδη περιορισμένο ελεύθερο χρόνο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Tastewise, η αναζήτηση και η απήχηση στα social media για τον όρο «zebra striping» έχουν αυξηθεί κατά 30% σε ετήσια βάση, ενώ το «no hangover Gen Z» έχει αυξηθεί πάνω από 101% στο ίδιο διάστημα. Η μετατόπιση αυτή αντικατοπτρίζει ευρύτερες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Gen Z προσεγγίζει τη νυχτερινή ζωή, την ευεξία και τον έλεγχο, τροφοδοτώντας την άνοδο των mindful bars, των mocktail μενού και των ποτών που διαφημίζονται για οφέλη πέρα από το απλό «buzz».

Η άνοδος της THC, της CBD και της ashwagandha

Οι προτιμήσεις της Gen Z γύρω από το αλκοόλ ήταν αυτές που ώθησαν την Tattersall Distilling Company, ένα premium craft αποστακτήριο, να αρχίσει να πειραματίζεται με ποτά THC και CBD, είπε ο Kreidler στο Business Insider.

«Οι νεότεροι πίνουν απλώς λιγότερο αλκοόλ και αυτό το έχουμε νιώσει έντονα», είπε. «Μόνο όταν άρχισαν να εμφανίζονται τα εμφιαλωμένα ποτά με THC και ο κόσμος μας ζητούσε να τα εμφιαλώσουμε, αρχίσαμε να το ψάχνουμε σοβαρά. Και όταν ξεκινήσαμε, η αλλαγή ήταν πραγματικά εντυπωσιακή».

Ο Kreidler πρόσθεσε ότι και οι μεγαλύτεροι καταναλωτές αρχίζουν να στρέφονται προς τα ποτά THC. Ανέφερε επίσης ότι άλλα προσαρμογόνα — φυτά και μανιτάρια που, σύμφωνα με τους υποστηρικτές τους, ενισχύουν τη συνολική ευεξία και βοηθούν το σώμα να ανταποκρίνεται στο στρες, όπως η ashwagandha, το ginseng και το reishi — κερδίζουν έδαφος, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν αλλαγές στη διάθεση χωρίς τη χρήση αλκοόλ.

Μεγάλες εταιρείες αλκοόλ, όπως η Heineken και η AB InBev, έχουν επεκτείνει τα τελευταία χρόνια τις σειρές τους χωρίς αλκοόλ, ενισχύοντας τις πωλήσεις τους. Το ενδιαφέρον αναζήτησης για «εναλλακτικές του αλκοόλ», «ποτά THC» και «ποτό ashwagandha» αυξάνεται σταθερά την τελευταία πενταετία.