Bρετανία: Μαχαίρι 60% στα έσοδα της X UK, το περιεχόμενο τρομάζει τους διαφημιστές

Τα έσοδα της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, του Ίλον Μασκ, στη Βρετανία, μειώθηκαν κατά σχεδόν 60% σε ένα χρόνο, καθώς οι διαφημιστές απέσυραν τις δαπάνες τους λόγω ανησυχιών σχετικά με το περιεχόμενο που φιλοξενεί το μέσο.

Από τότε που ο Mασκ ολοκλήρωσε την εξαγορά της πλατφόρμας αξίας 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη του 2022, η εμπορική απόδοση της εταιρείας κοινωνικών μέσων έχει καταρρεύσει και το 80% του προσωπικού στη Βρετανία έχει απολυθεί

Η είδηση για την κατακόρυφη πτώση των οικονομικών επιδόσεων έρχεται μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας δημιουργίας εικόνων στο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok της X για τη συντριπτική πλειονότητα των χρηστών, μετά από ευρεία κατακραυγή σχετικά με τη χρήση του για τη δημιουργία σεξουαλικά άσεμνων και βίαιων εικόνων.

Στη Βρετανία, ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε πτώση 58,3% στα έσοδα, από 69,1 εκατομμύρια λίρες το 2023 σε 28,9 εκατομμύρια λίρες πέρυσι, σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο Companies House και καλύπτουν το έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν από 2,2 εκατομμύρια λίρες σε 767.000 λίρες σε ετήσια βάση. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα 8,5 εκατομμύρια λίρες σε κέρδη προ φόρων το 2022, το έτος που ο Μασκ ανέλαβε τον έλεγχο του ιστότοπου που τότε ήταν γνωστός ως Twitter.

«Η σημαντική μείωση της απόδοσης της εταιρείας είναι αποτέλεσμα της μείωσης των διαφημιστικών εσόδων, που οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών από μεγάλους διαφημιστές λόγω ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια του brand, τη φήμη και/ή τον έλεγχο του περιεχομένου», αναφέρει σχετικά η X.

«Η επιχείρηση συνεχίζει να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για τη δημιουργία εργαλείων ασφάλειας του brand, να επενδύει στην ασφάλεια της πλατφόρμας και τον έλεγχο του περιεχομένου και, στη συνέχεια, να ενημερώνει τους διαφημιστές σχετικά με αυτές τις πρωτοβουλίες».

Βουτιά στα έσοδα και απολύσεις στο βρετανικό Χ

Από τότε που ο Mασκ ολοκλήρωσε την εξαγορά της πλατφόρμας αξίας 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη του 2022, η εμπορική απόδοση της εταιρείας κοινωνικών μέσων έχει καταρρεύσει και το 80% του προσωπικού στη Βρετανία έχει απολυθεί.

Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στη Βρετανία μειώθηκε κατά ένα τρίτο πέρυσι, από 114 σε 76, σε σύγκριση με το εργατικό δυναμικό των 399 ατόμων όταν ο Mασκ ανέλαβε την εταιρεία. Η X δήλωσε ότι από τη στιγμή της εξαγοράς μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, είχε αναγνωρίσει περισσότερα από 22 εκατομμύρια λίρες σε έξοδα απολύσεων.

Σε μια συνέντευξη επί σκηνής σε μια εκδήλωση στη Νέα Υόρκη το 2023, ο Mασκ είπε στους διαφημιστές που είχαν αποσύρει τα χρήματά τους από την πλατφόρμα X λόγω της υποστήριξής του σε ένα αντισημιτικό tweet να «πάτε να γ…..τε». Μήνες αργότερα, ο δισεκατομμυριούχος προχώρησε σε αγωγή εναντίον μεγάλων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Unilever, του ομίλου Marmite-to-Dove, κατηγορώντας τες για παράνομη συνωμοσία σε «μαζικό μποϊκοτάζ διαφημιστών».

Ο Mασκ απέσυρε την αγωγή σε βάρος της Unilever το 2024, αλλά άλλες εταιρείες – συμπεριλαμβανομένων των ομίλων τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών Mars, Nestlé και Colgate-Palmolive – εξακολουθούν να διώκονται.

Παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα με το περιεχόμενο σε όλη την πλατφόρμα, η X ισχυρίζεται στους λογαριασμούς της ότι έχει γίνει η «πλατφόρμα επιλογής για συζητήσεις, γεγονότα και επίκαιρα νέα που αλλάζουν τον κόσμο, από τις προεδρικές εκλογές έως τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τα διεθνή αθλητικά γεγονότα».

Η εταιρεία δήλωσε ότι μετά την εξαγορά από τον Mασκ, έλαβε «σημαντικά μέτρα για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων».

Το εργαλείο Grok AI του ιστότοπου περιορίστηκε την Παρασκευή, αφού ο Mασκ απειλήθηκε με πρόστιμα, ρυθμιστικά μέτρα και εν μέσω αναφορών για πιθανή απαγόρευση του X στη Βρετανία.

Το εργαλείο είχε χρησιμοποιηθεί για να παραποιήσει εικόνες γυναικών, αφαιρώντας τα ρούχα τους και τοποθετώντας τις σε σεξουαλικές στάσεις. Η λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί, εκτός από τους συνδρομητές που πληρώνουν.

Οι χρήστες που υποβάλλουν τέτοια αιτήματα στον ιστότοπο λαμβάνουν μια αυτόματη απάντηση από το Grok που λέει: «Η δημιουργία και η επεξεργασία εικόνων περιορίζονται επί του παρόντος στους συνδρομητές που πληρώνουν».

Πηγή: ΟΤ