Από τον 7ο όροφο του κτιρίου όπου διέμενε στο Παρίσι έπεσε ένας ρώσος δημοσιογράφος την περασμένη Τρίτη, ο οποίος είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία.

Η γαλλική αστυνομία που έσπευσε στο διαμέρισμα βρήκε έναν γείτονα του 38χρονου σε κατάσταση σοκ

Ο 38χρονος άνδρας έπεσε από το παράθυρο του 7ου ορόφου μιας πολυκατοικίας στο Μεντόν, κοινότητα στα νοτιοδυτικά προάστια του Παρισιού. Σύμφωνα με τη Le Figaro, ως πρόσφυγας στη Γαλλία φέρεται να ήταν στόχος ρωσικών απειλών.

Στο σπίτι του, οι αστυνομικοί βρήκαν μια καρέκλα τοποθετημένη κοντά στο περβάζι του παραθύρου και φάρμακα σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Όταν έφτασε η γαλλική αστυνομία στο διαμέρισμα, βρήκε εκεί έναν γείτονα του 38χρονου σε κατάσταση σοκ. Ο άνδρας, ο οποίος μιλούσε μόνο ρώσικα και παραμένει ασαφές αν ήταν μάρτυρας του περιστατικού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπό αστυνομική συνοδεία.

Le Figaro: Russian Journalist Found Dead in France According to the newspaper, on January 6 a man fell from the window of his apartment in the French commune of Meudon. Police found a chair placed by the window inside the apartment, as well as medications in a trash bin. The… pic.twitter.com/4oCDtEtWvj — NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2026

Η κατάθλιψη και τα σενάρια για αυτοκτονία

Επισήμως, δεν έχουν αποκαλυφθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για τον θάνατο του ρώσου δημοσιογράφου. Ωστόσο, ο δημοσιογράφος Ντένις Μπαλασόφ αποκάλυψε ότι το θύμα ήταν ο Γεβγκένι Σαφρόνοφ, ο οποίος μετακόμισε στο Παρίσι πριν από έξι μήνες και υπέφερε από κατάθλιψη.

Σύμφωνα με τον Μπαλασόφ, οι λογαριασμοί του Σαφρόνοφ στα κοινωνικά δίκτυα και στο ρωσικό portal Gosuslugi παραβιάστηκαν από χάκερ μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό του.

Για το περιστατικό έχει ανοίξει έρευνα και – ως πιθανή αιτία θανάτου – εξετάζεται η αυτοκτονία.