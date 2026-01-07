Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο με την αστυνομικό Έλενα Μπόμπου να πυροβολεί άσκοπα σε γλέντι

Στο μικροσκόπιο των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ένα βίντεο που απεικονίζει την αστυνομικό Έλενα Μπόμπου να προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς.

Στο βίντεο φαίνεται η αστυνομικός, που είχε απασχολήσει πρόσφατα τις Αρχές έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, οπλίζει το όπλο της, το στρέφει ψηλά και πυροβολεί περισσότερες από 10 φορές ενώ είναι σε γλέντι.

Όπως υπογραμμίζει η Ελληνική Αστυνομία σε ανακοίνωση που εξέδωσε, «το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού».

«Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε, εφόσον προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» συμπληρώνεται στην ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι η Έλενα Μπόμπου είναι η αστυνομικός που προ μηνών είχε καταγγείλει μέσω ενός βίντεο στο διαδίκτυο ότι υπέστη ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό, κατά τη διάρκεια νυχτερινής της εξόδου σε κέντρο διασκέδασης.

Δείτε το βίντεο:

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε, εφόσον προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.