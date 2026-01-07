Πάτρα: Σήμερα στις 12 το μεσημέρι η κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
Την Παρασκευή η απολογία των τριών συλληφθέντων για τον άγριο ξυλοδαρμό του 30χρονου έξω σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα - Διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών
Στην τελευταία του κατοικία θα οδηγηθεί σήμερα, Τετάρτη, ο 30χρονος Κώστας Μπασιλάρης που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.
Ο θάνατος του 30χρονου επήλθε από ισχαιμία στο μυοκάρδιο συνεπεία των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε
Σε κλίμα ανείπωτου πόνου αλλά και οργής, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον νεαρό πατέρα έξι παιδιών στις 12 το μεσημέρι. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών, ενώ η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε από έτερη παρέα με την οποία βρέθηκαν να διασκεδάζουν μαζί στο ίδιο νυχτερινό κέντρο. Σύμφωνα με την έκθεση του Ιατροδικαστή Πατρών, ο θάνατός του επήλθε από ισχαιμία στο μυοκάρδιο συνεπεία των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε.
Συγκεκριμένα, κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε μυδρίαση, δηλαδή κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη και δεν ανταποκρίνεται φυσιολογικά στο φως, ένδειξη σοβαρής εγκεφαλικής βλάβης.
Πάτρα: Η απολογία των τριών συλληφθέντων
Όπως αναφέρει το Tempo24, οι τρεις άνδρες που αυτοβούλως παρουσιάστηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.
Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου προσήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, όπου τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος του 30χρονου.
Πρόκειται για τους τρεις που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις Διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ οι ίδιοι έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.
Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.
