Επέστρεψε στην Σέλτικ ο Μάρτιν Ο’Νιλ: «Χρειαζόμαστε τη στήριξη του κόσμου»

Η Σέλτικ επανέφερε τον Βορειοϊρλανδό προπονητή Μάρτιν Ο’Νιλ, ο οποίος είχε οδηγήσει τον σκωτσέζικο σύλλογο στον τελικό του Κυπέλλου UEFA το 2003, για να διαδεχθεί τον Γάλλο Βιλφρίντ Νανσί, που απολύθηκε τη Δευτέρα (5/1) έπειτα από μόλις 33 ημέρες στον πάγκο.

«Μου ζητήθηκε να αναλάβω ξανά αυτό το σπουδαίο πόστο και θα προσπαθήσω, στο μέτρο του δυνατού, να μας επαναφέρω στον δρόμο των επιτυχιών. Θα χρειαστούμε τη στήριξη όλων», δήλωσε ο Ο’Νιλ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Σέλτικ.

Οι «Hoops» περνούν μια περίοδο όχι και τόσο… συνηθισμένων αναταράξεων, για έναν σύλλογο που έχει κατακτήσει 13 από τα 14 τελευταία πρωταθλήματα. Στα μισά της σεζόν βρίσκονται στο -6 από την πρωτοπόρο Χαρτς, που κυνηγά τον πρώτο τίτλο του από το 1960.

Η ήττα στο «Old Firm» από τον αιώνιο αντίπαλο της Γλασκώβης, τους Ρέιντζερς (3-1), το Σάββατο (3/1), οδήγησε στην απομάκρυνση του Βιλφρίντ Νανσί, ο οποίος πρόλαβε να καθοδηγήσει την ομάδα σε μόλις οκτώ αγώνες, με απολογισμό έξι ήττες, ανάμεσά τους και εκείνη στον τελικό του Λιγκ Καπ απέναντι στη Σεντ Μίρεν (3-1).

Υπό την καθοδήγησή του, η Σέλτικ γνώρισε τέσσερις συνεχόμενες ήττες για πρώτη φορά από το 1978. Ο 48χρονος Γάλλος είχε προσληφθεί τον Δεκέμβριο, προερχόμενος από τους Κολόμπους Κρου της MLS. Ο Ο’Νιλ είχε ήδη αναλάβει χρέη υπηρεσιακού προπονητή τη φετινή σεζόν, ανάμεσα στις θητείες των Μπρένταν Ρότζερς και Νανσί, με απολογισμό επτά νίκες σε οκτώ αγώνες.

Ο 73χρονος Βορειοϊρλανδός τεχνικός είχε καθίσει στον πάγκο της Σέλτικ την περίοδο 2000-2005, οδηγώντας την στον τελικό του Κυπέλλου UEFA το 2003, όπου ηττήθηκε από την Πόρτο. Έχει επίσης προπονήσει την Άστον Βίλα στην Premier League, καθώς και την εθνική ομάδα της Ιρλανδίας.